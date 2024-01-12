eBay заплатит штраф в $3 млн за преследование критиковавших компанию журналистов Статьи редакции
Бывшие сотрудники платформы писали им угрозы и отправляли посылки с живыми тараканами и пауками, чтобы авторы перестали писать негативные тексты про eBay.
- Компания заплатит штраф за преследование Ины и Дэвида Штайнеров, издателей информационного бюллетеня EcommerceBytes. Супруги часто писали про eBay, в том числе критиковали платформу.
- eBay признали виновной по шести обвинениям — в том числе в слежке и преследовании через интернет. Против компании не стали возбуждать уголовное дело, вместо этого она заплатит $3 млн штрафа и будет три года находиться под наблюдением.
- В июне 2020 года Минюст США предъявил обвинения шестерым бывшим сотрудникам eBay в преследовании Штайнеров. В июле — ещё одному человеку. Среди них, например, были бывший старший директор по безопасности и охране Джеймс Боуг и бывший директор по вопросам глобальной устойчивости Дэвид Харвилл.
- Боуг и Харвилл в августе 2019 года поручили остальным сотрудникам настолько запугать пару, чтобы те перестали писать негативные тексты про eBay. Кроме угроз в интернете, Штайнерам присылали анонимные посылки — живых тараканов и пауков, похоронные венки, законсервированный эмбрион поросёнка, книгу с советами, как справиться со смертью супруга, и многое другое.
- Кроме этого, сотрудники eBay пытались следить за Штайнерами: проникли в их дом и установили на их машину GPS-маячок. Как писало NBC News, работники планировали сначала запугать пару, а потом «прийти на помощь», рассказав легенду, что служба безопасности eBay якобы заметила преследование.
- Всех сотрудников признали виновными, почти все получили тюремные сроки, часть — дожидается вынесения приговора. Из компании их уволили ещё до вынесения обвинений — в сентябре 2019 года.
2K показов
872 открытия
Живыми! То есть люди-то добрые, душевные отправляли! Не обижали животинок.
Дело в том, что эти тараканы воевали с соседскими тараканами, брали их в плену и приводили к новым хозяевам. Я бы не смог жить в такой тесноте.
И в условиях постоянного тараканьего террора и паучьего геноцида, мрак 😱
Если не было бы знакомой картиной, ты не понял бы. Вот, что значит, что мы все учимся в хорошей школе.
Ебейший случай
Триллер для Netflix
Так им и надо. Это за то, что они 2 года назад мой отзыв удалили.
Вендетта в исполнении!
Откупились
Всех сотрудников признали виновными, почти все получили тюремные сроки, часть — дожидается вынесения приговора. Из компании их уволили ещё до вынесения обвинений — в сентябре 2019 года.
НаИбэй. До сих мне 30 баксов не вернули)
Вам надо радоваться. Теперь в России 30 баксов идентичен к 30 серебряным.
КрававЫй режЫм
"Бывшие сотрудники платформы писали им угрозы и отправляли посылки с живыми тараканами и пауками, чтобы те перестали писать негативные тексты про eBay."- они что там обкурились что ли? что за детское поведение? А о последствиях они не могли подумать?
Это вы ещё с airbnb видимо не знакомы)
Что с ним?
Там уже много лет всякие весёлые истории с выездом службы безопасности на квартиры в случае каких-то происшествий, что бы всё скрыть. https://www.bloomberg.com/news/features/2021-06-15/airbnb-spends-millions-making-nightmares-at-live-anywhere-rentals-go-away
Если бы VC каждый раз за преследование своих пользователей платил по $3m, то на сумму штрафов можно было бы уже купить какую-нибудь африканскую страну
купить у Франции какую-нибудь африканскую страну
"Всех сотрудников признали виновными, почти все получили тюремные сроки, часть — дожидается вынесения приговора. Из компании их уволили ещё до вынесения обвинений" - если перевести на нормальном языке получается, что eBayцев eBayли.
Даже интересно стало почитать, за что иБэй на них так ополчился
Ну да, конечно, 3 миллиона - это такая копеечка для eBay...
Лайтовые методы, канеш. Ебею нужно было нанять наших провинциальных коллекторов - эти Штайнеры быстро бы с этой планеты съехали.