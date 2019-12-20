Суд отправил под домашний арест бывшего директора по инвестициям банка «Восточный» по делу Baring Vostok
Материал редакции
Александр Цакунов не признал вину.
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова. Его подозревают в особо крупном мошенничестве в рамках дела Baring Vostok о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», сообщают «Ведомости».
Следователь просил арестовать Цакунова до 13 января 2020 года до окончания следствия по делу. Защита предложила отправить подозреваемого под домашний арест или отпустить под залог от 5 до 15 млн рублей.
Следствие считает, что Цакунов и другие соучастники незаконно выводили средства из «Восточного» при помощи фиктивных организаций, оформленных на подставных лиц. По словам следователя, всем семерым фигурантам дела в ближайшее время будет предъявлено окончательное обвинение.
Цакунова задержали 19 декабря 2019 года. 18 декабря его допрашивали в качестве свидетеля, рассказала в суде адвокат. Ему до сих пор не предъявлено обвинение, добавила она.
Уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви и ещё пяти человек возбуждено в феврале 2019 года по заявлению миноритарного акционера «Восточного» Шерзода Юсупова. Калви и его коллег обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка. Некоторые фигуранты дела, включая Калви, находятся под домашним арестом, а некоторые — в СИЗО. Калви связывает уголовное дело с корпоративным конфликтом в «Восточном» из-за контроля над банком.