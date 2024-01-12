Российские власти готовятся оспаривать через суд возможную конфискацию активов в США и ЕС — Bloomberg Статьи редакции
Но собеседники агентства считают её маловероятной.
- Банк России «близок к заключению соглашения» с международными юридическими фирмами, которые будут представлять интересы России в случае судебного разбирательства из-за возможной конфискации заблокированных в США и ЕС активов, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
- По их словам, чиновники также изучают «соответствующее зарубежное законодательство» и прецеденты, связанные с другими странами. Но участвующие в обсуждении официальные лица считают, что «реальные риски конфискации резервов ЦБ остаются низкими».
- Рассмотрение дела в судах остановит процесс конфискации, говорят собеседники Bloomberg. У США и ЕС мало шансов выиграть в суде, поскольку законных оснований для ареста активов нет, уверены они.
- В зависимости от действий американских и европейских властей Россия может обратиться в Международный суд в Гааге, окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, а также в суд ЕС в Люксембурге, говорит партнёр московской юридической фирмы GP Litigation Сергей Гландин. По его словам, попытка завладеть российскими активами приведёт к «многолетним» спорам и ответным конфискациям.
- 10 января 2023 года Bloomberg узнало, что Белый дом поддержал законопроект, который предоставит США полномочия для конфискации российских активов и передачи их Украине. Аналогичный документ разрабатывает Еврокомиссия. По оценке агентства, в ЕС заблокировано около $200 млрд Банка России, в США — около $4-5 млрд.
562 показа
587 открытий
Так так так! Они же 2 года орали о том, что международные суды - это все мурзилки и не собираются признавать их решения и, вообще, идите вы нахрен с вашими международными судами. А когда понадобилось, сразу и суды стали нужными... Они так и демократию вспоминают когда им надо, а когда ненадо говорят, что это либеральная грязь....
Будто Оруэлла не читали! Двоемыслие же!
Они уже переплюнули его. Там уже N-мерное мыслие.
Российский суд и паутина мультивселенных...
надо что бы солнцеликий лично в Гаагу поехал иск подавать, а то котельные приватизировать без него поди смогут
Ага, заодно и в МУС на чашку чая забежит, пару бумаг занесет с доказательствами "неуиновности"
Какие 2? С переписывания Конституции, если не раньше
Думаю даже с момента когда Навальный поставил на поток дела в европейском суде по правам человека.
ну когда им невыгодно не надо признавать😁
Типичная политота, ничего нового.
Серьёзно? (-:
А можно в таганский, там всё за 15 минут решат.
Лучше всё-таки в гаагский и всей верхушкой сразу лично.
Ежели в уголовный — да, недурно было бы.
А в Гааге примут закон, что решения Таганского суда не имеют силы на территории ЕС. И примут задним числом, например 2000 годом.
А пора бы, это они несообразительные какие-то.
Частная собственность, не,не слышали
Частная собственность - это же либеральные ценности! Вычеркнуть.
А является ли государственная собственность частной?
Вроде Матвиенко заявляла, что никаких народных денег нет
Это очень плохо, что резервы ЦБ - это частная собственность. Вся страна - чья-то частная собственность.
Ну не совсем частная, а кооперативная.
пишите в спортлото
Как там будет по английски "замучаетесь пыль по судам глотать"? ...
zamuchaetes pyl po sudam glotat
я чуть не поперхнулся
и на чей же стороне будет международный суд?
Как бы это ни было смешно - тут не известно. Вон по боигну, того обвиняемого, что согласился на участие в процессе и взял адвоката себе - оправдали. Суды на западе чуть более пекутся о своей репутации, чем в РФ.
дело в том что сейчас не думаю, что их репутация как то пострадает, если решение будет не в сторону нашей страны
Пострадает. Дело не в политической ангажированности масс, а в профессионализме. Стоит тебе принять решение не по норме, а по "политическому заказу" - ты сразу подпишешь себе приговор как профессионал. Там же обжаловать будет как 2 пальца обоссать, если не по норме отработать. Это тебе не басманный суд, где за пустой листок признают виновным по статье о дискредетации или сажают на 5 лет за пластиковый стаканчик и не принимают к сведению видеодоказательства "неправильной" стороны.
Россия (готовиться)
Леонид и Джон пока не получил методичку с разъяснениями
Кто ито?
Океания всегда воевала с Остазией.
не прокатит. нужен какой то конец конфликта в виде договора и потом уже через аудиторов будут пускать деньги на репарации. которые будут тратится в огромном количестве как раз таки в США, Европе и Китае.
данном случаи это выстрел себе в хуй, так как развитые страны обожают принимать деньги режимов, и если вдруг отобрать деньги у одного людоеда, другие могут задуматься не привозить их.
Ну че как малые дети? Какие суды? Там на верху не дураки сидят. Значит так надо. Им виднее. Че бухтеть то.
Украина подаст в международный суд. Выиграет много миллиардов. Россия их не выплатит. Украина их взыщет из заблокированных резервов. Вся законодательная база для этого есть. Как вам такой сценарий, гражданин Гландин? Это вам не взятки по российским судам разносить...
Ну как в Гааге суд пройдете, так сразу же