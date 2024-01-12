Право
Артур Томилко

Российские власти готовятся оспаривать через суд возможную конфискацию активов в США и ЕС — Bloomberg Статьи редакции

Но собеседники агентства считают её маловероятной.

  • Банк России «близок к заключению соглашения» с международными юридическими фирмами, которые будут представлять интересы России в случае судебного разбирательства из-за возможной конфискации заблокированных в США и ЕС активов, передаёт Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
  • По их словам, чиновники также изучают «соответствующее зарубежное законодательство» и прецеденты, связанные с другими странами. Но участвующие в обсуждении официальные лица считают, что «реальные риски конфискации резервов ЦБ остаются низкими».
  • Рассмотрение дела в судах остановит процесс конфискации, говорят собеседники Bloomberg. У США и ЕС мало шансов выиграть в суде, поскольку законных оснований для ареста активов нет, уверены они.
  • В зависимости от действий американских и европейских властей Россия может обратиться в Международный суд в Гааге, окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, а также в суд ЕС в Люксембурге, говорит партнёр московской юридической фирмы GP Litigation Сергей Гландин. По его словам, попытка завладеть российскими активами приведёт к «многолетним» спорам и ответным конфискациям.
  • 10 января 2023 года Bloomberg узнало, что Белый дом поддержал законопроект, который предоставит США полномочия для конфискации российских активов и передачи их Украине. Аналогичный документ разрабатывает Еврокомиссия. По оценке агентства, в ЕС заблокировано около $200 млрд Банка России, в США — около $4-5 млрд.

#новости #санкции

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36 комментариев
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 Alex Lowen

Так так так! Они же 2 года орали о том, что международные суды - это все мурзилки и не собираются признавать их решения и, вообще, идите вы нахрен с вашими международными судами. А когда понадобилось, сразу и суды стали нужными... Они так и демократию вспоминают когда им надо, а когда ненадо говорят, что это либеральная грязь....

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Griby Lenina

Будто Оруэлла не читали! Двоемыслие же!

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Alex Lowen

Они уже переплюнули его. Там уже N-мерное мыслие.

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Roman

Российский суд и паутина мультивселенных...

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Миру мир

надо что бы солнцеликий лично в Гаагу поехал иск подавать, а то котельные приватизировать без него поди смогут

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Alex Lowen

Ага, заодно и в МУС на чашку чая забежит, пару бумаг занесет с доказательствами "неуиновности"

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Фоксик

Какие 2? С переписывания Конституции, если не раньше

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Alex Lowen

Думаю даже с момента когда Навальный поставил на поток дела в европейском суде по правам человека.

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Solodkin Denis

ну когда им невыгодно не надо признавать😁

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jonewayne

Типичная политота, ничего нового.

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Вадим Д.
Россия может обратиться в Международный суд в Гааге

Серьёзно? (-:

А можно в таганский, там всё за 15 минут решат.

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Градибор Пожарский

Лучше всё-таки в гаагский и всей верхушкой сразу лично.

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Вадим Д.

Ежели в уголовный — да, недурно было бы.

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S.Capusta

А в Гааге примут закон, что решения Таганского суда не имеют силы на территории ЕС. И примут задним числом, например 2000 годом.

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Вадим Д.

А пора бы, это они несообразительные какие-то.

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Donatello Supreme

Частная собственность, не,не слышали

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Alex Lowen

Частная собственность - это же либеральные ценности! Вычеркнуть.

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Фоксик

А является ли государственная собственность частной?
Вроде Матвиенко заявляла, что никаких народных денег нет

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Andy Avramenko

Это очень плохо, что резервы ЦБ - это частная собственность. Вся страна - чья-то частная собственность.

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Киприан Лейн

Ну не совсем частная, а кооперативная.

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4 shizzle ma nizzle

пишите в спортлото

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Roman

Как там будет по английски "замучаетесь пыль по судам глотать"? ...

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4 shizzle ma nizzle

zamuchaetes pyl po sudam glotat

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Иван Серёгин

я чуть не поперхнулся

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Виктория Канбай

и на чей же стороне будет международный суд?

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Alex Lowen

Как бы это ни было смешно - тут не известно. Вон по боигну, того обвиняемого, что согласился на участие в процессе и взял адвоката себе - оправдали. Суды на западе чуть более пекутся о своей репутации, чем в РФ.

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Виктория Канбай

дело в том что сейчас не думаю, что их репутация как то пострадает, если решение будет не в сторону нашей страны

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Alex Lowen

Пострадает. Дело не в политической ангажированности масс, а в профессионализме. Стоит тебе принять решение не по норме, а по "политическому заказу" - ты сразу подпишешь себе приговор как профессионал. Там же обжаловать будет как 2 пальца обоссать, если не по норме отработать. Это тебе не басманный суд, где за пустой листок признают виновным по статье о дискредетации или сажают на 5 лет за пластиковый стаканчик и не принимают к сведению видеодоказательства "неправильной" стороны.

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Юрий Б.

Россия (готовиться)

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Миру мир

Леонид и Джон пока не получил методичку с разъяснениями

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Юрий Б.

Кто ито?

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Beton

Океания всегда воевала с Остазией.

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Миру мир

не прокатит. нужен какой то конец конфликта в виде договора и потом уже через аудиторов будут пускать деньги на репарации. которые будут тратится в огромном количестве как раз таки в США, Европе и Китае.
данном случаи это выстрел себе в хуй, так как развитые страны обожают принимать деньги режимов, и если вдруг отобрать деньги у одного людоеда, другие могут задуматься не привозить их.

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Aleksey

Ну че как малые дети? Какие суды? Там на верху не дураки сидят. Значит так надо. Им виднее. Че бухтеть то.

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Andy Avramenko

Украина подаст в международный суд. Выиграет много миллиардов. Россия их не выплатит. Украина их взыщет из заблокированных резервов. Вся законодательная база для этого есть. Как вам такой сценарий, гражданин Гландин? Это вам не взятки по российским судам разносить...

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Flashback FM

Ну как в Гааге суд пройдете, так сразу же

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33 комментария
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