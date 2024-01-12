Право
Полина Лааксо

Минюст признал иноагентом интернет-издание «Холод» Статьи редакции

Доступ к его сайту Роскомнадзор ограничил ещё в 2022 году.

  • Журнал «Холод», по мнению Минюста, «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и вооружённых сил», а также делился материалами других иностранных агентов.
  • Редакция сообщила, что «[продолжит] рассказывать истории, которые могли бы остаться неуслышанными, несмотря на постоянное давление».
  • В список иноагентов также внесли писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), которого Росфинмониторинг добавил в реестр террористов и экстремистов в конце 2023 года. Среди причин для включения — критика действий России в Украине.
  • Помимо «Холода» и Акунина, иноагентами признали администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина, журналиста Александра Минкина и бывшего депутата Антона Соколова.
Источник фото: «РИА Новости»

#новости #иноагенты

177 показов
185 открытий
0
9 комментариев
Написать комментарий...
 Andrei M

Можно просто холод признать иноагентом? А то задолбал уже этой зимой как будто против страны работает.

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

Холодильники под раздачу попадут

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Шевчук

Да ещё высечь бы вечную мерзлоту хорошенько!

Ответить
Развернуть ветку
John Smith

Можно.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Кури шина же и так уже посадили? Где он вообще?

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.
В список иноагентов также внесли писателя Бориса Акунина
Росфинмониторинг добавил в реестр террористов и экстремистов в конце 2023 года

Куда еще падать ниже?

Ответить
Развернуть ветку
Денис Попович

на святое покусились?

Ответить
Развернуть ветку
Пряничный дедушка

Вот не надоест же эти упырям. И ведь сидит там целая шайка в кабинетах, все на зарплатах, бумажки переворачивают.

Пользуясь случаем лайк Холоду, хорошее издание (ну теперь-то об этом все узнают)

Ответить
Развернуть ветку
John Smith

Такое же хорошее, как Медузка и ББС.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
6 комментариев
Раскрывать всегда
null