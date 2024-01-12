Минюст признал иноагентом интернет-издание «Холод» Статьи редакции
Доступ к его сайту Роскомнадзор ограничил ещё в 2022 году.
- Журнал «Холод», по мнению Минюста, «распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и вооружённых сил», а также делился материалами других иностранных агентов.
- Редакция сообщила, что «[продолжит] рассказывать истории, которые могли бы остаться неуслышанными, несмотря на постоянное давление».
- В список иноагентов также внесли писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), которого Росфинмониторинг добавил в реестр террористов и экстремистов в конце 2023 года. Среди причин для включения — критика действий России в Украине.
- Помимо «Холода» и Акунина, иноагентами признали администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина, журналиста Александра Минкина и бывшего депутата Антона Соколова.
177 показов
185 открытий
Можно просто холод признать иноагентом? А то задолбал уже этой зимой как будто против страны работает.
Холодильники под раздачу попадут
Да ещё высечь бы вечную мерзлоту хорошенько!
Можно.
Кури шина же и так уже посадили? Где он вообще?
Росфинмониторинг добавил в реестр террористов и экстремистов в конце 2023 года
Куда еще падать ниже?
на святое покусились?
Вот не надоест же эти упырям. И ведь сидит там целая шайка в кабинетах, все на зарплатах, бумажки переворачивают.
Пользуясь случаем лайк Холоду, хорошее издание (ну теперь-то об этом все узнают)
Такое же хорошее, как Медузка и ББС.