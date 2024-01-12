Генпрокуратуру попросили проверить «Авиасейлс» из-за рекламы с участием иноагентов Статьи редакции
В частности — с экс-главредом Sports.ru и автором проекта «вДудь» Юрием Дудём.
- Обращение на имя генпрокурора России Игоря Краснова направил член Общественной палаты Георгий Волков. По его словам, «Авиасейлс» «на регулярной основе реализует рекламные интеграции» с Дудём.
- Волков также утверждает, что товарный знак «вДудь» принадлежит компании, зарегистрированной в Испании, которая, в свою очередь, входит в НАТО. Такие рекламные интеграции, считает автор обращения, «создают угрозу нацбезопасности и суверенитету России, поскольку посредством налоговых отчислений способствуют развитию косвенных каналов финансирования вооруженных сил "коллективного Запада"».
- Минюст России включил Юрия Дудя в реестр иноагентов в апреле 2022 года. В июне журналист пытался оспорить решение, но суд отклонил иск. В январе 2023 года СМИ сообщили, что он ликвидировал российское ИП, а товарный знак «вДудь» перешёл барселонскому юрлицу Butovo Production.
- На момент публикации этой заметки на YouTube-канал «вДудь» подписано 10,3 млн человек. Каждый видеоролик автор маркирует, как того требует российское законодательство.
- В октябре 2023 года Роскомнадзор обязал владельца «Авиасейлс» — гонконгское юрлицо Go Travel Un Limited — открыть офис в России и выполнить другие требования закона о «приземлении». В компании сообщили, что условия уже соблюдены.
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А про яйца из Турции он ничего не хочет написать? Страна НАТО, если что.
Это другое
И про собственность депутатов в "странах НАТО"
Супруга господина Пескова имеет гражданство США, то есть шпионы пробрались практически в высшие эшелоны власти.
Храни нас Господи! Может тот тоже выполняет задания западных?
А это не считается.
А когда тогда кормить будет сверхдержаву?!
О чужих яйцах не пишут, просто неудобно.
Вот это логика у товарища. А давайте посмотрим на марки авто, на которых дорогие депутаты ездят, в каких брендах одеваются. Вдруг там тоже бренды из стран НАТО?
Ужас.чел высказал свое мнение.Как он посмел!
это не "чел" и не "мнение"
Это комплимент может был)Я восхитился)
Да и Япония и Ю.Корея являются для стран, входящих в НАТО основными союзниками (MNNA) 🤫😉
Да и Турция, у которой мы яйца закупаем, тоже в НАТО!
Получается, что маскируются. Ужас какой!
Топ-чиновники РФ у кого детишки или семья, близкие живут в странах запада на постоянке - вот кто реальные иноагенты. Они выкачивают все ресурсы из Родины и пересылают за рубеж, и скорее всего сами позже туда переберутся. А "патриотам" в масках, которые давят несогласных с происходящим, оставят только то что не получится утащить туда
Какая то большевистская агитка во время войны
Спасибо, кэп 😂
Конечно, эта реклама ну очень вредит суверенитету России!!!! Сегодня день Прокуратуры, давайте отстанем от нее и поздравим всех оборотней!
Подобный запрет придаст хоть какой-то смысл закону об иноагентах.
Только когда пошли эти статусы ватаны писали, что чего такого пиши плашки и никто тебе не мешает работать, а теперь это будет как клеймо сравнимое с признанием террористом с сопутствующими последствиями отказам устроить на работу отказ банков и если человек живет и работает в России, то это просто крест. Можно так любых неугодных людей стирать.
Вообще-то, это изначально так и было)) Для того и сделано.
Есть пруф? Изначально говорили о более сложных отчетах и никаких запретов на взаимодействие.
Даже эта статья говорит о том же, мол какой-то депутат что-то просит
—> в законе прямых пунктов запрещающих подобное взаимодействие нет
🤣🤣🤣🤣Вы что прикалываетесь, чтоль? Или проснулись после последних 15 лет только?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Зря вы в этой ватоветке пишете. На vc складывается хорошая традиция - у ваты в каждой заметной теме свой птичий угол, никто кроме ваты им не отвечает и на них не реагирует )
вата - это наши братья, мы стоим за Родину с ними вместе, а русские своих на войне не бросают!
Наоборот же. Навальнята и либерахи писали, мол мы гордимся плашкой, а теперь плашка денюжки будет кушать и веселья будет меньше.
скорей бы либернят победить, их уже и посадили, и они сами уехали, а по новостям говорят, 80 тыщ новых готовят, в сша. когда уже их передушат!
Да иронична жизнь и бывает - так и вату распирало от величия, а теперь замерзающие да из ям записывают слезливые прошения.
Дак охуенно же! Значит ты 100% против войны. "Статус иноагента - признак порядочного человека", или чего там соевые говорили?
Хочешь бабла из России-не иноагентсвуй.
да здесь не надо глотку рвать, напиши сразу Эрдоану в Нату, он, подлец натовский, деньги за яйца получил и сразу натовским наемникам отдал. сволочь турецкая!
Эрдоган чего только не делал, сбивал российские самолеты, посла в Турции убили, ножи в спину втыкал и все равно он друг и брат.
подлец и натовец, всё с ним ясно!
Ну Жора, ну красавчик, разъебал шуткой)
если закроют Авиасейлс , будет крайне печально
не закроют, просто распределят куда надо