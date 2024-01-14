СК возбудил уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries Статьи редакции
Подозреваемых пока нет, сотрудники ведомства проводят осмотр места происшествия.
- Дело возбуждено по статье о злоупотребление полномочиями (ч.1 ст. 201 УК), сообщили в Следственном комитете. Максимальное наказание — до 4 лет лишения свободы.
- По данным следствия, «в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами», отвечающими за соблюдения пожарной безопасности на складе Wildberries в Шушарах, 13 января 2023 года произошло возгорание, здание обрушилось, а хранившиеся в нём товары были уничтожены.
- Вечером 13 января врио начальника Госстройнадзора сообщил, что компания не получала разрешение на ввод склада в эксплуатацию, у здания было только заключение о соотвествии.
- По данным МЧС на 14:17 мск 14 февраля, открытое горение на складе ликвидировано. Проводится проливка и разборка конструкций.
- С 15 января Wildberries планирует начать выплаты пострадавшим от пожара продавцам, а «в течение двух недель» запустить новый распределительный центр в Санкт-Петербурге.
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"неустановленными"
Кстати, незадолго до пожара я видел,как рядом с этим складом прогуливался Байден с канистрой бензина.
Америка все время нас за нос водит
Там еще Обама ссал, но с другой стороны, иначе бы произошла взаимокомпенсация
«в результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами»
Пожар превысил полномочия?
Я роликом продемонстрировал, что произошло в реальности по части пожарной безопасности