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Альберт Хабибрахимов
933

Герман Греф рассказал о встрече с основателями nginx и выразил надежду уладить конфликт без суда Материал редакции

«Сбербанк» сам пользуется услугами веб-сервера, отметил глава банка.

15 комментариев
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Глава «Сбербанка» Герман Греф встретился с основателями компании nginx, которая столкнулась с претензиями Rambler Group (46,5% принадлежит «Сбербанку»). Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передаёт РИА Новости.

Мы разговаривали, я разговаривал с ребятами — основателями сервиса [nginx]. Надеюсь, что мы найдём решение даже без похода в суды.

Я считаю, что можно и нужно было, если были претензии, их разрешать сначала путём переговоров, а если бы не договорились — то в гражданском суде. Но никак не при помощи правоохранительных органов.

Герман Греф
глава «Сбербанка»

«Ребята большие молодцы, что они вырастили такую компанию. Мы сами являемся пользователями их сервисов. Мне досадно, что такое произошло», — заключил Греф.

Rambler Group 12 декабря заявила об исключительных правах на веб-сервер nginx. В тот же день в московском офисе и у основателей сервера Игоря Сысоева и Максима Коновалова прошли обыски по уголовному делу о нарушении авторских прав.

По инициативе «Сбербанка» 16 декабря Rambler Group провела внеочередной совет директоров. По итогам встречи совет поручил руководству компании попросить закрыть уголовное дело.

#новость #делоnginx #nginx #ramblergroup

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15 комментариев
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Yuri G

6

"Мне досадно, что ребята сами не додумались отстегнуть баблишка" 

Ответить
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Григорий Харин

Yuri
–1

Какие-то приколюхи в оформлении

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Евгений Разманов

Григорий
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у редакции корпоратив прост

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Геннадий Собчак

Григорий
0

они бесконечные :) баг

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Nikita Zubkov

Геннадий
2

Это такая реклама :)

Ответить
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Isac Ginzbourg

3

Есть NGINX, а все, что кроме 
Легко уладить с помощью зонта

Ответить
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Dmitry Ilyin

0

ПиАр компания "Сбербанка" и лично Г.О.Г. удалась!
Дочерняя компания накинулась на проект экс-сотрудника. Но "мудрое руководство Сбербанка" вовремя осадило сутяг и стяжателей независимого российского ИТ-бизнеса и урегулировало всё в досудебном порядке! 
;)

Ответить
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Олег Владимирский

Dmitry
2

Да уж. Может, началось всё и не с этой задумки (глупость встречается чаще теорий заговора), но сейчас этот пиар Сбера выглядит в лучших советских традициях.

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Ivan Matveev

0

Мы разговаривали, я разговаривал с ребятами — основателями сервиса [nginx].

Ребята большие молодцы, что они вырастили такую компанию.

одному 56, другому 50, ребята

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Sergey Dostovalov

Ivan
1

У тебя с этим проблемы или ты защищаешь единственное что у тебя есть - молодость?

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Saucedo Puetz

0

Кажись ребятам сказали-или платите или все потеряете

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Michael Petrov

0

а "что такое произошло"? "Надеюсь, что мы найдём решение даже без похода в суды." решение чего?

это как Пу на встречах нормандской четверки...

Ответить
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Виктор Налейкин

0

Остановите Рамблер....

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Джон Крайтон

0

Уладить конфликт до суда? Какой конфликт, когда у Рамблера нет никаких прав на nginx. Греф, по сути, признал претензии Рамблера. Жаль ему. Конечно.

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Sergey Dostovalov

0

"Мы сами являемся пользователями их сервисов" - вернее зависим от сервера nginx как наркоман от бесплатного героина, который позволяет экономить миллионы долларов в год на зп и серверных мощностях. Наверняка речь идет не о коммерческой поддержке от nginx, а использовании опенсорс версии сервера.

А еще не жаль, что у ребят проводили обыски по уголовному делу? Ну и самое главное, не жаль, что кто-то может организовать отряд омона за нарушение авторского права?

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