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«Сбербанк» сам пользуется услугами веб-сервера, отметил глава банка.
Глава «Сбербанка» Герман Греф встретился с основателями компании nginx, которая столкнулась с претензиями Rambler Group (46,5% принадлежит «Сбербанку»). Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передаёт РИА Новости.
«Ребята большие молодцы, что они вырастили такую компанию. Мы сами являемся пользователями их сервисов. Мне досадно, что такое произошло», — заключил Греф.
Rambler Group 12 декабря заявила об исключительных правах на веб-сервер nginx. В тот же день в московском офисе и у основателей сервера Игоря Сысоева и Максима Коновалова прошли обыски по уголовному делу о нарушении авторских прав.
По инициативе «Сбербанка» 16 декабря Rambler Group провела внеочередной совет директоров. По итогам встречи совет поручил руководству компании попросить закрыть уголовное дело.
"Мне досадно, что ребята сами не додумались отстегнуть баблишка"
Какие-то приколюхи в оформлении
у редакции корпоратив прост
они бесконечные :) баг
Это такая реклама :)
Есть NGINX, а все, что кроме
Легко уладить с помощью зонта
ПиАр компания "Сбербанка" и лично Г.О.Г. удалась!
Дочерняя компания накинулась на проект экс-сотрудника. Но "мудрое руководство Сбербанка" вовремя осадило сутяг и стяжателей независимого российского ИТ-бизнеса и урегулировало всё в досудебном порядке!
;)
Да уж. Может, началось всё и не с этой задумки (глупость встречается чаще теорий заговора), но сейчас этот пиар Сбера выглядит в лучших советских традициях.
Мы разговаривали, я разговаривал с ребятами — основателями сервиса [nginx].
Ребята большие молодцы, что они вырастили такую компанию.
одному 56, другому 50, ребята
У тебя с этим проблемы или ты защищаешь единственное что у тебя есть - молодость?
Кажись ребятам сказали-или платите или все потеряете
а "что такое произошло"? "Надеюсь, что мы найдём решение даже без похода в суды." решение чего?
это как Пу на встречах нормандской четверки...
Остановите Рамблер....
Уладить конфликт до суда? Какой конфликт, когда у Рамблера нет никаких прав на nginx. Греф, по сути, признал претензии Рамблера. Жаль ему. Конечно.
"Мы сами являемся пользователями их сервисов" - вернее зависим от сервера nginx как наркоман от бесплатного героина, который позволяет экономить миллионы долларов в год на зп и серверных мощностях. Наверняка речь идет не о коммерческой поддержке от nginx, а использовании опенсорс версии сервера.
А еще не жаль, что у ребят проводили обыски по уголовному делу? Ну и самое главное, не жаль, что кто-то может организовать отряд омона за нарушение авторского права?
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