Мы разговаривали, я разговаривал с ребятами — основателями сервиса [nginx]. Надеюсь, что мы найдём решение даже без похода в суды.

Я считаю, что можно и нужно было, если были претензии, их разрешать сначала путём переговоров, а если бы не договорились — то в гражданском суде. Но никак не при помощи правоохранительных органов.