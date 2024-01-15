Право
Полина Лааксо

Суд признал «запрещёнными к распространению» объявления о продаже устройств, которые скрывают автономера от камер Статьи редакции

Они могут стать основанием для блокировки страницы или сайта.

  • Дорогомиловский суд Москвы заявил, что эти объявления противоречат нормам федерального закона «О безопасности дорожного движения», рассказало ТАСС.
  • Разбирательство касалось маркетплейса Aliexpress, где продавались устройства, которые помогают скрыть регистрационный знак автомобиля от видеокамер автоматической фиксации правонарушений. Ещё один иск подали против платформы с тактиками и товарами для выживания — он уже удовлетворён, а противозаконное объявление скрыли.
  • По словам ТАСС, в документе говорится, что суд запретил продажу таких предметов в интернете и призвал считать решение «основанием для внесения [страницы] в перечень сайтов с информацией, запрещённой к распространению».
  • За нечитаемые номерные знаки (в том числе грязные и повреждённые) в России предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Если действия сочтут преднамеренными, то могут взыскать 5000 рублей и лишить прав на один-три месяца.
Источник фото: «Росштрафы»

#новости #автомобили #маркетплейсы

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21 комментарий
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 Albert Torkhov

Всегда недоумевал с таких типов
Вот у тебя гелик/кайен/570 лехус за 10-50 мультов и стоят автоматические закрывали номеров (такие, которые по кнопке переворачивают на пустую рамку). Нахера этим заниматься если бабок хуева туча, возьми да заплати эти 500 штрафов по 500-3000 рублей, либо прав лишись - покатайся на автобусе/метро/такси

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Слегка Придурковатый

Ты не шаришь. У них потому и гелик/кайен/570 лехус, что они штрафы не платят. Кек.

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Ovechkin

С гелика на автобус это ты ловко придумал

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ilia

и это еще многие такие жалуются что "законы не соблюдают, творят че хотят", а штрафов может накопиться туча прежде чем какие-то последствия будут.

Я бы еще и в навигаторах эту функцию предупреждения запретил - чуть проедут предупрежденные - и по газам нарушая, все и вся. Вот реально - если над нашим обывателем нет кнута (в данном случае - камер и штрафа) - хрен че соблюдать будут. Не все, но большинство. И это при том, что у нас "превысить если немного, то не считается" идиотское. Давно пора вводить категории нарушений и "штрафные баллы" за них - насобирал - в пешеходы. Сел без прав за руль - пару недель общественных работ.

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Denkotovskiy

Вот кстати непонятно, зачем о камерах предупреждать. Кто не нарушает, тем и так норм, а кто нарушает - сами виноваты. А так получается, что под камерой нарушать типа нельзя, а в других местах педаль в пол.

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Sergey and Natasha Shi

Так как ты этого не понимаешь, то ты не сможешь никогда заработать на такие тачки

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Sergey and Natasha Shi

ты совсем не понимаешь зачем номера скрывают.
И дело не в штрафах

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Кузя

А в чем? В том что у нас все хотят нае...., но очень обижаются когда государство их нае...

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Слегка Придурковатый
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Griby Lenina

Налог заплочен?

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Ovechkin

Виновен!

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Sergey and Natasha Shi

х978тр777
Range Rover Sport

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Вадим Д.

«Быстро» соображают. Такие стремительные...

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Тимофей Измайлов

Эта картинка ассоциируется у меня только с почтой

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Научный микроскоп

будут продавать как устройста скрывающие облать размером х на у

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Тоже хочу

Теперь ясно почему Авито сказки на CD запретил продавать
https://vc.ru/claim/920397-avito-zapretil-prodavat-skazki

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lakoros

И вот зачем был введён "налог на болванки"!

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Ruslan

так как устройство то хоть называлось?

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Andrey Zykov

В Москве с этим проще - достаточно проехать по дороге, обработанной реагентами, и номер скрыт полностью

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San Sanы4

я все понимаю, но когда снег метет знак весь в снегу за пару минут

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Алеоп

Ну это же не связано с темой поста

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18 комментариев
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