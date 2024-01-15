S7 повторно оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ принять на рейс пассажиров с билетами Статьи редакции
Улететь не смогли семеро человек.
- Авиакомпанию «Сибирь» (S7 Airlines) признали виновной по ч.2 ст.14.4 КоАП после проверки, которую провела Новосибирская транспортная прокуратура, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
- Ведомство установило, что в августе 2023 года авиаперевозчик незаконно отказал в посадке семерым пассажирам, оплатившим билеты на рейс из Новосибирска в Москву. Компания сослалась на превышение количества доступных мест на борту.
- S7 Airlines уже штрафовали на 30 тысяч рублей по этой же статье: осенью 2023 года за отказ в перелёте двум пассажирам рейса «Новосибирск — Омск» и в январе 2024 года за отказ перевозить семерых пассажиров, которые должны были лететь из Москвы в Читу и Улан-Удэ.
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30 тысяч?? Вы че блять смеётесь)))
Тем временем в s7
Не, по 30к₽ их не берёт.
Как минимум удесятерить и так каждый раз.
Хватит кошмарить бизнес. Вам лишь бы штрафы придумывать да запреты. Нужно больше свободы предпринимательства, захотел продать больше билетов - продал и точка.
граждане потерпят, лишь бы бизнесу проще жилось
Ну конечно, все для бизнеса!
А что, мужики? Что мы, начальника, что ли, подведем?
Мы жуки-плавунцы или мужики российские ржаные гречневые? Али не выйдем на недоплачиваемые смены? За гроши совестью мужицкой приторговали? Да нет, я по глазам вашим мужицким вижу, что тут зарплатных нет.
Не та порода! Тут закал столетний, сибирскый, таежный. Тут кедром фонит по низам! Тут мужик свою реку, свои луга и свою соху стережет накрепко! Тут заради блага легкомысленного, заради кружев и счетов банковских бабьих никто не пошевелится даже! Тут иные мотивации, другие нравы произрастают!
Тут мужик единоначалие блюдет. Сами мы што – маленькие. Нас суховей по полям понесет, мы и затеряться можем. Нас начальник корнями крепит к земле, как вековой дуб корневище! С начальником мы любые ветра вытерпим. А от того и сами его блюдем – со своей стороны, со стылой.
Если увидаем мы, как начальнику нехорошо, так последнюю рубаху долой с торса – «Носи, командир!» Нам, мужикам, и кусок в горло не лезет, коли начальство нужда грызет! А кто супротив нашего начальника лезет, кто смуту разводит в тазу – того мы вот так: за шеяку – и к колодцу! Потому что смута выгодна юрким, вертлявым, сладковатым и мятеньким. Тем, кто как гадюка в постель лезет нашу. Кто мокрицею в кашу норовит с потолка упасть. Чуждо нам это! Не те сказки нам мать баила в колыбели! Иные песни мы в армии запевали!
Давай, ребята, подходи подписывать график! Завтра в две смены работаем, кашу в перерыве обеспечим, бачки прямо к цеху подвезут.
Сыты будем, а остальное что нам, мужикам, – переживем, заработаем, в махорку ссыпем, да в перерыве закурим!
Э нет, товарищ могильщик, давайте без этого
Вот если бы пару водовозов со свежим светлым
И организовать зону барбекю с мангальщиком, желательно Кавказской внешности
Тогда я подумаю…стоит ли отпрашиваться на рыбалку у жены
Этих предпринимателей драть надо и в хвост и в гриву)
Да да, а мне потратить 30к на билет до посадки, чтобы меня там не пустили в самолет, супер
Что-то не помню удесятерения для яндекса, деливери и т.п.
Вот если бы это был гугл, нули в сумме штрафа пришлось бы на 2 строчки переносить
Если штраф меньше цены проданных билетов, то дело выгодное. Думаю менеджеры посещали тренинги Аяза.
знаете это как со штрафаами за слив персональных данных клиентов,по сути наказания то и нет
Чем им интересно пассажиры не угодили
ничего личного, только старый добрый овербукинг
Раскрывая комментарий: а/к продают билетов на каждый рейс больше, чем фактически есть мест в маршрутке, кто-то заболел, кто-то не полетел, а кто-то не будет строчить в интернете и подождет рейс через час, если таковой имеется.
P.s но практика конечно скверная, имхо
Очень странно слышать, что таким промышляет одна из самых как мне казалось нормальных авиакомпаний
Это общемировая практика, довольно старый приём
Они всегда найдут к чему доебаться
Не опять, а снова
Куда бы я не пошёл везде вижу его
Миллиард рублей?
Неприкрытая пропаганда гейства от S7.
Да они их так по миру пустят :-]