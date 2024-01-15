Право
Полина Лааксо

S7 повторно оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ принять на рейс пассажиров с билетами Статьи редакции

Улететь не смогли семеро человек.

  • Авиакомпанию «Сибирь» (S7 Airlines) признали виновной по ч.2 ст.14.4 КоАП после проверки, которую провела Новосибирская транспортная прокуратура, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
  • Ведомство установило, что в августе 2023 года авиаперевозчик незаконно отказал в посадке семерым пассажирам, оплатившим билеты на рейс из Новосибирска в Москву. Компания сослалась на превышение количества доступных мест на борту.
  • S7 Airlines уже штрафовали на 30 тысяч рублей по этой же статье: осенью 2023 года за отказ в перелёте двум пассажирам рейса «Новосибирск — Омск» и в январе 2024 года за отказ перевозить семерых пассажиров, которые должны были лететь из Москвы в Читу и Улан-Удэ.
Источник фото: «РИА Новости»

#новости #перелёты #s7

1K показов
899 открытий
0
24 комментария
Написать комментарий...
 Flame Host

30 тысяч?? Вы че блять смеётесь)))
Тем временем в s7

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Не, по 30к₽ их не берёт.
Как минимум удесятерить и так каждый раз.

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Хватит кошмарить бизнес. Вам лишь бы штрафы придумывать да запреты. Нужно больше свободы предпринимательства, захотел продать больше билетов - продал и точка.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Koryas

граждане потерпят, лишь бы бизнесу проще жилось

Ответить
Развернуть ветку
кринге

Ну конечно, все для бизнеса!

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Koryas

А что, мужики? Что мы, начальника, что ли, подведем?

Мы жуки-плавунцы или мужики российские ржаные гречневые? Али не выйдем на недоплачиваемые смены? За гроши совестью мужицкой приторговали? Да нет, я по глазам вашим мужицким вижу, что тут зарплатных нет.

Не та порода! Тут закал столетний, сибирскый, таежный. Тут кедром фонит по низам! Тут мужик свою реку, свои луга и свою соху стережет накрепко! Тут заради блага легкомысленного, заради кружев и счетов банковских бабьих никто не пошевелится даже! Тут иные мотивации, другие нравы произрастают!

Тут мужик единоначалие блюдет. Сами мы што – маленькие. Нас суховей по полям понесет, мы и затеряться можем. Нас начальник корнями крепит к земле, как вековой дуб корневище! С начальником мы любые ветра вытерпим. А от того и сами его блюдем – со своей стороны, со стылой.

Если увидаем мы, как начальнику нехорошо, так последнюю рубаху долой с торса – «Носи, командир!» Нам, мужикам, и кусок в горло не лезет, коли начальство нужда грызет! А кто супротив нашего начальника лезет, кто смуту разводит в тазу – того мы вот так: за шеяку – и к колодцу! Потому что смута выгодна юрким, вертлявым, сладковатым и мятеньким. Тем, кто как гадюка в постель лезет нашу. Кто мокрицею в кашу норовит с потолка упасть. Чуждо нам это! Не те сказки нам мать баила в колыбели! Иные песни мы в армии запевали!

Давай, ребята, подходи подписывать график! Завтра в две смены работаем, кашу в перерыве обеспечим, бачки прямо к цеху подвезут.

Сыты будем, а остальное что нам, мужикам, – переживем, заработаем, в махорку ссыпем, да в перерыве закурим!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Э нет, товарищ могильщик, давайте без этого

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail

Вот если бы пару водовозов со свежим светлым
И организовать зону барбекю с мангальщиком, желательно Кавказской внешности
Тогда я подумаю…стоит ли отпрашиваться на рыбалку у жены

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail

Этих предпринимателей драть надо и в хвост и в гриву)

Ответить
Развернуть ветку
Борис

Да да, а мне потратить 30к на билет до посадки, чтобы меня там не пустили в самолет, супер

Ответить
Развернуть ветку
BayunCat

Что-то не помню удесятерения для яндекса, деливери и т.п.
Вот если бы это был гугл, нули в сумме штрафа пришлось бы на 2 строчки переносить

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Если штраф меньше цены проданных билетов, то дело выгодное. Думаю менеджеры посещали тренинги Аяза.

Ответить
Развернуть ветку
Борис Лукавин

знаете это как со штрафаами за слив персональных данных клиентов,по сути наказания то и нет

Ответить
Развернуть ветку
Довольный

Чем им интересно пассажиры не угодили

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

ничего личного, только старый добрый овербукинг

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail

Раскрывая комментарий: а/к продают билетов на каждый рейс больше, чем фактически есть мест в маршрутке, кто-то заболел, кто-то не полетел, а кто-то не будет строчить в интернете и подождет рейс через час, если таковой имеется.
P.s но практика конечно скверная, имхо

Ответить
Развернуть ветку
Борис

Очень странно слышать, что таким промышляет одна из самых как мне казалось нормальных авиакомпаний

Ответить
Развернуть ветку
jonewayne

Это общемировая практика, довольно старый приём

Ответить
Развернуть ветку
кринге

Они всегда найдут к чему доебаться

Ответить
Развернуть ветку
кринге

Не опять, а снова

Ответить
Развернуть ветку
холоп

Куда бы я не пошёл везде вижу его

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Миллиард рублей?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Неприкрытая пропаганда гейства от S7.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Hmelevsky

Да они их так по миру пустят :-]

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
21 комментарий
Раскрывать всегда
null