VK, «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф» и другие раскритиковали законопроект об уголовном наказании за утечки данных — Forbes Статьи редакции
Они считают, что в текущей версии документ позволяет привлечь к ответственности даже сотрудников компаний, отвечающих за информационную безопасность.
- Ассоциация больших данных (АБД; входят «Яндекс», VK, «Сбер», «Газпромбанк», «Тинькофф», «Мегафон», «Ростелеком», Qiwi, МТС, ВТБ, «Авито» и другие) предложила уточнить текст поправок в УК, которые ужесточают наказание за утечки данных и вводят уголовную ответственность за сбор и хранение незаконно полученных персональных данных. Об этом пишет Forbes со ссылкой на письмо ассоциации от 26 декабря 2023 года в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
- Речь о законопроекте, который внесли в Госдуму 4 декабря 2023 года. Он вводит штрафы, которые в отдельных случаях могут составить вплоть до нескольких сотен миллионов рублей. Также документ предполагает и тюремные сроки.
- Тем, кто попытается передать данные за границу, грозит до восьми лет тюрьмы со штрафом до 2 млн рублей. Тех, кто попытается заработать на «сливе» из корыстных интересов, будет ждать срок до пяти лет. Если утечка была организована группой или же, например, навредила здоровью граждан или общественной безопасности, лишить свободы могут уже на десять лет.
Отсутствие умысла и риски для компаний в сфере информационной безопасности
- В АБД поддерживают идею ввести ответственность за сбор и хранение данных, но предлагают уточнить формулировки. Состав преступления в УК должен быть «однозначным», а ответственность должны нести взломщики и те, кто продает базы данных. Сейчас законопроект предусматривает наказание за сбор и хранение и не зависит от умысла.
- Поэтому ассоциация предлагает ввести в формулировку наказание за «заведомо незаконные сбор, хранение и использование персональных данных». Это позволит, например, исключить привлечение к уголовной ответственности тех, кто случайно получил доступ к персональным данным.
- Также АБД просит убрать ответственность для сотрудников подразделений информационной безопасности или экспертных учреждений, которые изучают утечки или сайты, где те размещены. Они делают это для мониторинга защищенности и предотвращения компьютерных атак на собственные ресурсы, говорят в ассоциации.
- В Минцифры рассказали Forbes, что рассматривали законопроект при подготовке Минюстом отзыва на него и поддержали документ. В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству не ответили на запрос издания.
- Создатель бота для «пробива» «Глаз Бога» Евгений Антипов говорит, что его сервис, например, не хранит никакую информацию, а собирает её из открытых источников. Если законопроект их затронет — исчезнут и проекты, подобные «Глазу бога». BBC сообщало, что документ ставит под вопрос и работу журналистов-расследователей.
- Опрошенные Forbes эксперты в целом поддерживают опасения АБД. По их мнению, уголовная ответственность может коснуться любого агрегатора пользовательских данных, а формулировка «персональные данные, полученные незаконно» — трактоваться «крайне широко».
- По их мнению, поправки позволяют привлечь к уголовной ответственности владельца практически любого сайта или ИИ-разработчика — так как тот может использовать данные для обучения, не убедившись, есть ли у него на это правовые основания.
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Насильники раскритиковали закон об уголовном наказании за изнасилование.
Сразу видно человек, который никакого отношения не имеет к бизнесу, а так просто зашёл написать коммент не вникая, типо прикольно)
На воре и шапка горит
никакие санкции в отношении тех, кто "незаконно" хранит и получает ПД не будут работать, всякие сайты типо айти армии и прочие не хостятся в рф.
а вот реальные сроки, хотя бы на пару лет для тех, у кого эти данные утекли-решение. почему яндекс, сдек, деливери не защищают данные? а потому, что 60к это вообще меньше рубля за каждого клиента
Вот ты идёшь по улице, а деньги положил в карман пальто. Идёт воришка рядом и вытянул их у тебя из кармана. Значит, тебя надо посадить - ведь ты не защищал свои деньги, ататат.
Что значит случайно?
Случайно изнасиловал еще скажите.
Какой-то чел, живущий далеко, взломал какую-нибудь базу и решил отправить Невероятному Блондину на мэйл. Тот ее открыл, а потом к нему в дверь постучали. Норм?
Необходимо вообще законодательно запретить передачу и обработку данных, оставив это право только государственным структурам.
А как тогда заниматься более менее сложным бизнесом в ИТ? Или всем должно заниматься государство, а граждане только всякой мелочевкой? Ну и как вишенка на торте, базы гос структур утекают также легко и непринуждённо, если и не легче.
А симки и прочее тоже государство продавать будет? Можно не надо
Значит решать эту проблему никто не собирается
а крупнякам из заголовка чего переживать то?! базы то и так уже их слиты. задним числом к ним никто не придет) так что они то могут сидеть спокойно)
А новые то не появятся?)
Чем меньше уточнений - тем меньше лазеек у адвокатов что бы оправдать виновного
Может я чего-то не понимаю (увы я не юрист), но по-моему, чем сильнее размыты формулировки, тем проще адвокатам этих компаний их защищать.
А Глаз Бога давно пора прикрыть.
ВВС тоже.
Упять УК РФ расширяют, мне кажется ломка будет у депутатов, если они не расширят хотя бы неделю УК. Не думаю, что такие преступления должны быть уголовными, но вот обортные штрафы были бы в тему и если бы была неотвратимость такого наказания, включая гос организации, то было бы больше контроля.
Да просто повесить на главной площади голым на пару дней. И все наказание. Эффекта будет больше чем от штрафов.
Сильнее страха ответственности только страх стыда. Особенно если ты «высоко» забрался
Это называется «занавес» закрывается😎
Бегите, спецы.
Оформлял пластиковую карту на ребенка в Тиньков. Указал свой е-майл, телефон, а имя его. Теперь приходит спам от всяких фишинговых спамеров с предложением заработать на бирже, крипте итп на имя моего ребенка и мой е-майл. Такое сочетание было только в Тинькове.
Мы не передаем персональную информацию клиентов посторонним организациям. Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения ФИО и дату рождения ребенка и ваш e-mail — все проверим.
А читали за что расписываетесь?
Обработка данных, нужно детально уточнять.
А толку от закона? Это все неминуемые отголоски прогресса. Сначала на CD дисках на рынке продавали номера, потом работники салонов связи подключились. И вот теперь это. Единственный плюсик от этого идет в казну
Пускай лучше в казну, чем хрен пойми куда
Зашевелились тараканы.
Рок против гитар?
Альфа-Банк забыл раскритиковать?😁
Это вообще дно
Правильно, ибо нех. Торговать данными пользователей..
Торговать твоими данными готовы, а отвечать за неоднократные утечки нет, вот дела! А когда будут готовы интересно знать?
Какой вообще смысл штрафовать тех у кого есть деньги?
Раз они есть, значит он знает как их заполучить. А заполучив раз, ничто не мешает повторять
Во всей это движухе я никогда не понимал одного. Почему данные утекают мои, штрафуют компании, а деньги получает государство за то, что утекли мои данные, которое потом на эти деньги субсидируют те же компании, из которых утекли данные?
В данном конкретном случае, я считаю большие компании обладают достаточными ресурсами чтобы нести ответственность за данные пользователей.
А че такое? Неужели ваши сверхценные специалисты с зп 100500млн/наносек не смогут работать на удаленке из Лефортовского петушатника?
Да не тряситесь вы так!
Все, СДЭК закроется?