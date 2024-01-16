Операторы связи раскритиковали идею Минцифры расширить причины для внеплановых проверок — «Ъ» Статьи редакции
Компании считают, что это повысит давление на бизнес.
- В декабре 2023 года Минцифры опубликовало проект приказа, в котором предложило дополнить перечень «индикаторов риска нарушения обязательных требований» в области связи. Они становятся поводом для внезапных проверок со стороны Роскомнадзора и Генпрокуратуры.
- На начало 2024 года индикаторами риска указаны публикации о том, что оператор предлагает подключиться к «сети электросвязи», которая ещё не введена в эксплуатацию, и отказ блокировать запрещённую в России информацию техсредствами противодействия угрозам устойчивости (ТСПУ).
- Минцифры предлагает ещё два индикатора. Первый — рост количества абонентских номеров более чем на 40% по сравнению с предыдущим месяцем при условии, что оператор должен проверять достоверность сведений о каждом потенциальном абоненте. Второй — отклонение более 5% заявок на перенос номера по причине неверных абонентских данных.
- «Билайн», «Мегафон» и МТС раскритиковали предложение, в частности — второй индикатор, рассказал «Ъ» со ссылкой на документ. По их словам, при изменении персональных данных оператор не получает уведомлений ни от абонента, ни от государственных служб. Получается, что проверяют сведения только при необходимости — если пользователь обращается за услугой (например, переносом номера). Именно поэтому повлиять на долю отказов невозможно.
- В «Мегафоне» считают, что более 5% отказов в течение месяца будет «у всех операторов связи». В МТС также отмечают: Минцифры не уточнило, как и на основе чего высчитало этот показатель. Среди предложений — увеличить порог хотя бы до 20%, потому что текущем виде поправки «увеличивают риск проведения внеплановых проверок и расходятся с задачей снижения административного давления на бизнес», заключил один из собеседников «Ъ» в компании-операторе.
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А отсутствие проверок слишком разбалтывает.
Регулярное повышение цен «опережающими темпами» — как пример.
Кто бы их самих проверил. Вроде как, обещали запретить операторам платную раздачу интернета, а некоторым все равно по барабану. Все ограничилось словами "Я вам запрещаю!"
Внезапная проверка! Всем выйти из сумрака!
👉🏼👌🏼 🐸 🐍
Никогда не понимал смысла "плановых" проверок. Вот ты директор. Ты знаешь, когда к тебе придут вежливые люди=у тебя есть время подготовиться и закошмарить подчинённых, чтобы не сдали.
если бы были только вне плановые проверки, то у нас половина бизнесов закрывалась бы после первой такой проверки
16 января - День бесполезной критики опсосов и прочих тварей.