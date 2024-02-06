Хакасское УФАС возбудило дело против «Ёбидоёби» из-за «неэтичного» рекламного слогана «Не будь чушпаном» Статьи редакции
В компании с этим выводом не согласны.
- Предметом разбирательства стала реклама набора роллов под названием «Кровь на асфальте» с текстом «Не будь чушпаном. Ты теперь пацан, потому что у тебя есть, с чем смотреть очередную серию любимого сериала. <...> Можешь насладиться [сетом] в одиночку или разделить по справедливости с такими же ровными ребятами, как ты», рассказали vc.ru в компании.
- Региональное антимонопольное ведомство сочло, что «Ёбидоёби» нарушила несколько пунктов закона о рекламе (заключение есть у vc.ru). Согласно одному из них, объявления не могут содержать «бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина».
- Другой пункт запрещает кампании, которые могут «формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц». В качестве аргумента назначенный экспертный совет также привёл результаты опроса, проведённого среди 16 студентов местного университета: десять из них сочли слоган «неэтичным».
- В результате хакасское УФАС постановило возбудить производство по делу и назначить рассмотрение на 28 февраля 2024 года. За нарушение закона о рекламе и неисполнение предписания ФАС ИП и должностным лицам грозит штраф в размере 12-20 тысяч рублей, а юрлицам — до 500 тысяч рублей.
- Сеть «Ёбидоёби» начала работать в Красноярске в 2016 году и с тех пор не раз получала претензии от разных ведомств. На скандальное название сервиса жаловалось Управление архитектуры Красноярска. Комиссия не нашла признаков нарушений, но волгоградское УФАС тогда рассказало, что намерено добиться смены названия сети.
- В апреле 2023 года Арбитражный Красноярский суд обязал «Ёбидоёби» изменить название юрлица — из-за того, что оно противоречит принципам морали. Он признал, что оно «может вызывать стойкую ассоциацию с нецензурным словом у неограниченного круга лиц». В компании говорили, что обжалуют решение, так как название юрлица «не взаимодействует с потребителями» и вообще в переводе с японского языка означает «День недели — суббота».
- В январе 2024 года Верховный суд оставил в силе обязанность компании переименовать юрлицо, но «Ёбидоёби» и на этот раз собиралась оспорить решение — в Конституционном суде.
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Если бы не УФАС — не узнал бы об этой акции. Отличный маркетинг
Отличный маркетинг - это когда пошёл и купил. А не запомнил марку и с тех пор при упоминании чисто рефлекторно взрыгочиваешь.
Почему в каждой статье об этой недосети на свет Божий вылезает какая-то соя, которая попукивает что-то типа: "Отличный маркетинг"?
Смотри, братик, я быстренько проведу тебе по губам. "Отличный маркетинг" - это когда пиар реально срабатывает и тебе несут деньги даже люди, которые далеки от твоего сеттинга или юмора. Но пока что эта суши-недосеть за свой "отличный маркетинг" вместо овермиллиарда клиентов получила лишь щедрый пронос от поклонников Позднякова (после которого долго извинялась и сделала то, что требовал Поздняков) и не один штраф от ФАС. Отличный маркетинг, что и говорить.
Да, без проблем, свою аудиторию она получила: "малолетних дебилов" (с) и соевых инцелов, которые очень любят материться в твиторе на тему: "Гыгы, куни ли. Ну ты понял, да, это типа про секс, гыгы". Адекватные же люди смотрят на все эти потуги взглядом Майкла Шина с известного мема и думают: "А я-то думал, что дно уже пробито. Теперь вижу, что нет".
Кстати, да. Это не первый уже их подобный выход
Смысл от такого маркетинга, если никто идти и есть их роллы всё равно не будет..
Чушпаны обиделись.
Это пацаны с соседнего -района- региона
В ФАСе таких нет, вы что..
Одинаково достало, что этот ебидоеби, что слово пацана.
*все, что было узнано об этих двух понятиях, было узнано не по своей воле.
Вот вот, у меня такая же история. На Виси раньше укрывался от этого, а сейчас..
Что не так? Кто-то хочет быть чушпаном? Слово унаги маки, соевый соус на асфальте
для ровных пацанов набор сетов "кунили"
Двоемыслие из 1984 твердо шагает по России
ШТА
Двоемыслие из 1984 - это про английский средний класс и социалистов.
У нас в России никакого двоемыслия. Пора бы уже понять и принять.
Сериал можно смотреть , а суши назвать нельзя?
Если в сериале (18+) есть бранное слово, это не значит что на его основе можно делать рекламу.
Нельзя называть чушпанами людей, которые не покупают твои сушиДругой пункт запрещает кампании, которые могут «формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц»
К слову, здесь абсолютно 100% верные и корректные претензии. «Чушпан» — откровенное оскорбление. А их использование в рекламе запрещено. Что они там оспаривать собрались?
Сейчас Зимен расскажет, что это не оскорбление, а на племенном африканском диалекте означает "саморез 6 на 40".
Вы где это слово видели оскорблением? Петушара тоже оскорбление или чмошник (который губами чмокает)
С чего это вдруг? Кто тебе такое сказал?
Похоже они уже всех одолели:) Следующая атака будет от отрядов Путина)
Какое-нибудь движение Иван чай или прочие долбоебы
Отряды чушпана
а само это ебидоеби почему не запретят.
тебе бы только всё запрещать.
Что штрафовать постоянно
Это говняный маркетинг, а где одно, там и другое.
А мне кажется такой слоган очень подходит к их низкосортному названию
Название-то ладно, пусть эпатируют, но опускаться до аллюзии на сериал для дегенератов, конечно, не стоило.
Самая дешевая реклама) 3к штрафа выплатят, вместо многомиллионного бюджета
скорее какой нибудь безграмотной фригиде из Хакасского УФАС ненравится слово чушпан, Ахахахахаха!
Да сколько можно над едой издеваться.. Маркетинг может и хороший, но такой примитивный и дешевый, что аппетит пропадает)
Правильно. Это и есть рынок.
Не нравится - голосуй рублём.
А то понапридумывали законов лишь бы только запрещать
Другого маруетинга у нас для вас нет🙁
Чушпаны обиделись?
Опять про эту говнину.
... для малолеток без принципов, без внутреннего стержня.
Что это за 16 Павликов Морозовых ? ))
В семье не без урода)
Тут вот целых 16 нашли, возможно методом черрипикинга.
Я слово пацана не смотрел и для меня чушпан равносильно по смыслу- абырвалг.
Что они хотели показать ? Отсутствие культуры?
Я извиняюсь, но сколько можно уже им хайпа добавлять и новости заливать про них. Вот каждые три дня висит новость на главной, в чём прикол?
Это называется контент-маркетинг. Они не успокоятся, пока все в России не закажут по кунили.
За эту фразу реально уже надо возбуждать дело
не будь чушпаном то
Да мы даже не видим эти акции. УФАС жестко пиарит их)
Пацанский маркетинг
На какое унижение только не готовы компании ради пиара, уже тошнит от этого.
придётся извиниться
Сушивоковские чушпаны!
Штрафа будет достаточно
Они снова удивляют своей рекламой. Но тем самым и привлекают к себе очень много внимания. Будем ждать завершения дела, посмотрим смогут ли реально привлечь к ответственности.
Чушпанская сушильня для загашенных
Ёбидоёби - сушильня для нормальных пацанов. Для загашеных другие (хз что у них там в Хакасии).
А почему за слоган? Он же безобидный, по сравнению с их названием
Таким слоганом и сотовый оператор тариф может назвать, абсолютно норм
Кровь на тpycax.
Имбирь на дверце холодильника
Мне одному кажется, что Ёбидоёби из франшизной компании превратилась в юридическую?
А возможно и в ёбидоёбическую
Жаба и гадюка
Просто объявить их иноагентами. Что с ними носятся.
ахахах... тем более они из хакасии
пишите пжлст расшифровку что такое уфас
А нужно быть чушпаном получается?
Этому уфас заняться нечем, эмулируют бурную деятельность, чушпаны)
Пусть едут в Японию и там открывают свою сеть...
Ты чего в нашу контору пришел?
А в чем неэтичность выражения? Не очень понял.
Так и vc становится не кофе...
Биробиджан?
ебидоеби уже всех доебало,в каждой дырке блин
да если бы
уже немного надоело видеть новости о них,но молодцы,что любимы способами о них теперь слышно из кадой дырки)
Т.е. сериал показывать на всю страну можно. Упоминать сериал - нельзя. Г - лоГика.
А они в теории сами на себя могут кляузы строчить?
они уже надоели,больше черный пиар себе делают щас.
не понимаю,как это может идти им на пользу,своими руками свой бизнес хоронят
да закройте уже эту шарашкину контору
справедливо, потому что это кринж