Право
Полина Лааксо

Хакасское УФАС возбудило дело против «Ёбидоёби» из-за «неэтичного» рекламного слогана «Не будь чушпаном» Статьи редакции

В компании с этим выводом не согласны.

  • Предметом разбирательства стала реклама набора роллов под названием «Кровь на асфальте» с текстом «Не будь чушпаном. Ты теперь пацан, потому что у тебя есть, с чем смотреть очередную серию любимого сериала. <...> Можешь насладиться [сетом] в одиночку или разделить по справедливости с такими же ровными ребятами, как ты», рассказали vc.ru в компании.
  • Региональное антимонопольное ведомство сочло, что «Ёбидоёби» нарушила несколько пунктов закона о рекламе (заключение есть у vc.ru). Согласно одному из них, объявления не могут содержать «бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина».
  • Другой пункт запрещает кампании, которые могут «формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц». В качестве аргумента назначенный экспертный совет также привёл результаты опроса, проведённого среди 16 студентов местного университета: десять из них сочли слоган «неэтичным».
  • В результате хакасское УФАС постановило возбудить производство по делу и назначить рассмотрение на 28 февраля 2024 года. За нарушение закона о рекламе и неисполнение предписания ФАС ИП и должностным лицам грозит штраф в размере 12-20 тысяч рублей, а юрлицам — до 500 тысяч рублей.
Фрагмент из сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова, в основу которого легла книга Роберта Гараева о «казанском феномене»
  • Сеть «Ёбидоёби» начала работать в Красноярске в 2016 году и с тех пор не раз получала претензии от разных ведомств. На скандальное название сервиса жаловалось Управление архитектуры Красноярска. Комиссия не нашла признаков нарушений, но волгоградское УФАС тогда рассказало, что намерено добиться смены названия сети.
  • В апреле 2023 года Арбитражный Красноярский суд обязал «Ёбидоёби» изменить название юрлица — из-за того, что оно противоречит принципам морали. Он признал, что оно «может вызывать стойкую ассоциацию с нецензурным словом у неограниченного круга лиц». В компании говорили, что обжалуют решение, так как название юрлица «не взаимодействует с потребителями» и вообще в переводе с японского языка означает «День недели — суббота».
  • В январе 2024 года Верховный суд оставил в силе обязанность компании переименовать юрлицо, но «Ёбидоёби» и на этот раз собиралась оспорить решение — в Конституционном суде.

#новости #словопацана #ёбидоёби

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146 комментариев
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 Pavel Loginov

Если бы не УФАС — не узнал бы об этой акции. Отличный маркетинг

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Виктор Петров

Отличный маркетинг - это когда пошёл и купил. А не запомнил марку и с тех пор при упоминании чисто рефлекторно взрыгочиваешь.

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24 комментария
Carvo Ottona

Почему в каждой статье об этой недосети на свет Божий вылезает какая-то соя, которая попукивает что-то типа: "Отличный маркетинг"?

Смотри, братик, я быстренько проведу тебе по губам. "Отличный маркетинг" - это когда пиар реально срабатывает и тебе несут деньги даже люди, которые далеки от твоего сеттинга или юмора. Но пока что эта суши-недосеть за свой "отличный маркетинг" вместо овермиллиарда клиентов получила лишь щедрый пронос от поклонников Позднякова (после которого долго извинялась и сделала то, что требовал Поздняков) и не один штраф от ФАС. Отличный маркетинг, что и говорить.

Да, без проблем, свою аудиторию она получила: "малолетних дебилов" (с) и соевых инцелов, которые очень любят материться в твиторе на тему: "Гыгы, куни ли. Ну ты понял, да, это типа про секс, гыгы". Адекватные же люди смотрят на все эти потуги взглядом Майкла Шина с известного мема и думают: "А я-то думал, что дно уже пробито. Теперь вижу, что нет".

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8 комментариев
Анна Коваленко

Кстати, да. Это не первый уже их подобный выход

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панкратович

Смысл от такого маркетинга, если никто идти и есть их роллы всё равно не будет..

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3 комментария
lucklessman

Чушпаны обиделись.

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Pavel Loginov

Это пацаны с соседнего -района- региона

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1 комментарий
Давидыч

В ФАСе таких нет, вы что..

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1 комментарий
redpanda

Одинаково достало, что этот ебидоеби, что слово пацана.
*все, что было узнано об этих двух понятиях, было узнано не по своей воле.

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Где деньги?

Вот вот, у меня такая же история. На Виси раньше укрывался от этого, а сейчас..

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Журова Марина

Что не так? Кто-то хочет быть чушпаном? Слово унаги маки, соевый соус на асфальте

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Nikolay Skidanov

для ровных пацанов набор сетов "кунили"

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Либерал-смузихлеб 3.0

Двоемыслие из 1984 твердо шагает по России

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Виктор Петров

ШТА
Двоемыслие из 1984 - это про английский средний класс и социалистов.
У нас в России никакого двоемыслия. Пора бы уже понять и принять.

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10 комментариев
Alexzz

Сериал можно смотреть , а суши назвать нельзя?

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lakoros

Если в сериале (18+) есть бранное слово, это не значит что на его основе можно делать рекламу.

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13 комментариев
Георгий Козырев

Нельзя называть чушпанами людей, которые не покупают твои суши

Другой пункт запрещает кампании, которые могут «формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц»
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Иван Краткий

К слову, здесь абсолютно 100% верные и корректные претензии. «Чушпан» — откровенное оскорбление. А их использование в рекламе запрещено. Что они там оспаривать собрались?

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lakoros

Сейчас Зимен расскажет, что это не оскорбление, а на племенном африканском диалекте означает "саморез 6 на 40".

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1 комментарий
Микс из мусоровоза

Вы где это слово видели оскорблением? Петушара тоже оскорбление или чмошник (который губами чмокает)

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Sergey and Natasha Shi
"«Чушпан» — откровенное оскорбление"

С чего это вдруг? Кто тебе такое сказал?

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Arch3rv3rs3

Похоже они уже всех одолели:) Следующая атака будет от отрядов Путина)

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Я сказал свое имя машине

Какое-нибудь движение Иван чай или прочие долбоебы

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1 комментарий
Михаил Нутрихин

Отряды чушпана

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Имя и Фамилия

а само это ебидоеби почему не запретят.

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Sergey and Natasha Shi

тебе бы только всё запрещать.

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Серафима Зоряева

Что штрафовать постоянно

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5fsdo4eu

Это говняный маркетинг, а где одно, там и другое.

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Олег Волков

А мне кажется такой слоган очень подходит к их низкосортному названию

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Roman Polyakov

Название-то ладно, пусть эпатируют, но опускаться до аллюзии на сериал для дегенератов, конечно, не стоило.

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1 комментарий
Микс из мусоровоза

Самая дешевая реклама) 3к штрафа выплатят, вместо многомиллионного бюджета

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SevSK

скорее какой нибудь безграмотной фригиде из Хакасского УФАС ненравится слово чушпан, Ахахахахаха!

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Дмитрий Красников

Да сколько можно над едой издеваться.. Маркетинг может и хороший, но такой примитивный и дешевый, что аппетит пропадает)

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Sergey and Natasha Shi

Правильно. Это и есть рынок.
Не нравится - голосуй рублём.
А то понапридумывали законов лишь бы только запрещать

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1 комментарий
Бормотун

Другого маруетинга у нас для вас нет🙁

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A

Чушпаны обиделись?

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Слегка Придурковатый

Опять про эту говнину.

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Localix dots

... для малолеток без принципов, без внутреннего стержня.

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ZIPA

Что это за 16 Павликов Морозовых ? ))

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Eva

В семье не без урода)
Тут вот целых 16 нашли, возможно методом черрипикинга.

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Just Michael

Я слово пацана не смотрел и для меня чушпан равносильно по смыслу- абырвалг.
Что они хотели показать ? Отсутствие культуры?

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Ксения Евсюкова

Я извиняюсь, но сколько можно уже им хайпа добавлять и новости заливать про них. Вот каждые три дня висит новость на главной, в чём прикол?

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Макс Вещает. Про Агентство

Это называется контент-маркетинг. Они не успокоятся, пока все в России не закажут по кунили.

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1 комментарий
Nikita

За эту фразу реально уже надо возбуждать дело

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Александр

не будь чушпаном то

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Строганов Иван

Да мы даже не видим эти акции. УФАС жестко пиарит их)

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Тоже хочу

Пацанский маркетинг

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Ivan Safronov

На какое унижение только не готовы компании ради пиара, уже тошнит от этого.

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Хозяин

придётся извиниться

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Кирилл Горяев

Сушивоковские чушпаны!

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Серафима Зоряева

Штрафа будет достаточно

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Евгений Васильев

Они снова удивляют своей рекламой. Но тем самым и привлекают к себе очень много внимания. Будем ждать завершения дела, посмотрим смогут ли реально привлечь к ответственности.

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xsignes

Чушпанская сушильня для загашенных

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Eva

Ёбидоёби - сушильня для нормальных пацанов. Для загашеных другие (хз что у них там в Хакасии).

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Георгий

А почему за слоган? Он же безобидный, по сравнению с их названием
Таким слоганом и сотовый оператор тариф может назвать, абсолютно норм

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Mood LAN

Кровь на тpycax.

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Серафима Зоряева

Имбирь на дверце холодильника

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1 комментарий
Sasha Step

Мне одному кажется, что Ёбидоёби из франшизной компании превратилась в юридическую?

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Георгий

А возможно и в ёбидоёбическую

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Юрий Б.

Жаба и гадюка

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Involuntary mental treatment

Просто объявить их иноагентами. Что с ними носятся.

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Александр

ахахах... тем более они из хакасии

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Mike Amir

пишите пжлст расшифровку что такое уфас

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Серафима Зоряева

А нужно быть чушпаном получается?

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Eva

Этому уфас заняться нечем, эмулируют бурную деятельность, чушпаны)

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debil
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Людмила Ш

Пусть едут в Японию и там открывают свою сеть...

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Artemy

Ты чего в нашу контору пришел?

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Дуайт Шрут

А в чем неэтичность выражения? Не очень понял.

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Саша Серый

Так и vc становится не кофе...

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Макс Мартин

Биробиджан?

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Сергей Буров

ебидоеби уже всех доебало,в каждой дырке блин

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Александр

да если бы

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troshina.a

уже немного надоело видеть новости о них,но молодцы,что любимы способами о них теперь слышно из кадой дырки)

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Разработка Телеграм-ботов

Т.е. сериал показывать на всю страну можно. Упоминать сериал - нельзя. Г - лоГика.

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Юрий Пепперони

А они в теории сами на себя могут кляузы строчить?

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Таисия Игнатьева

они уже надоели,больше черный пиар себе делают щас.

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Таисия Игнатьева

не понимаю,как это может идти им на пользу,своими руками свой бизнес хоронят

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Владимир Шевцов

да закройте уже эту шарашкину контору

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Ari.ship

справедливо, потому что это кринж

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143 комментария
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