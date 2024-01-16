Суд продлил арест бывшему президенту «Балтики» Денису Шерстенникову до 29 марта 2024 года Статьи редакции
А вице-президента компании Антона Рогачевского отпустили под домашний арест.
- Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство о продлении меры пресечения топ-менеджерам пивоваренной компании «Балтика» — бывшему президенту Денису Шерстенникову и его заместителю Антону Рогачевскому.
- Обоих арестовали в середине ноября 2023 года. Их обвиняют по ч.4 ст.159 УК — особо крупное мошенничество, по ней грозит до десяти лет лишения свободы. Топ-менеджеров, а также других «неустановленных лиц» следствие подозревает в передаче Carlsberg прав на пивоваренные бренды.
- Суд не увидел оснований для изменения меры пресечения для Шерстенникова. По версии следствия, он «обладает устойчивыми деловыми связями за пределами России» и находился в процессе трудоустройства в Carlsberg, в интересах которой якобы и совершил преступление.
- В итоге арест продлили до 29 марта 2024 года. Также суд наложил арест на денежные средства Шерстенникова в размере $200 тысяч и €100 тысяч и принадлежащие ему автомобили Skoda Kodiaq и Volvo XC 60.
- Рогачевского же отпустили под домашний арест до 1 марта 2024 года — «Балтика» просила об этом, чтобы тот мог консультировать компанию по текущей работе. Также топ-менеджер полностью признал вину.
- Carlsberg объявила о продаже активов в России ещё в марте 2022 года. В июне 2023 года она нашла покупателя и подписала соглашение о продаже, но в июле сделка сорвалась: президент Владимир Путин передал доли компании во временное управление Росимущества. В компании назвали решение «неожиданным».
- Потеряв контроль над бизнесом, Carlsberg расторгла с «Балтикой» соглашения о производстве и продаже пива под брендами группы, но та пошла в суд и добилась запрета на отзыв прав на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg через Роспатент. В ноябре Сarlsberg пригрозила международным судом из-за срыва сделки по продаже «Балтики» на сумму 71 млрд рублей, говорили источники «Интерфакса».
- В декабре «Ведомости» сообщили, что президент «Балтики» Таймураз Боллоев предложил Росимуществу национализировать пивоваренную компанию. В том же месяце издание рассказало, что «Балтика» попросила российские власти помочь защитить её бренды в «дружественных» России странах.
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А кто пострадавший-то от мошенничества? Не слышал, чтобы у Карлсберга были претензии к этим персонажам.
Пострадавшие - воры укравший завод, когда пиздили, думали, что на заводе будет лежать еще заначка, но оказалось, что собственник эту заначку с завода успел забрать
Значит, всё-таки он мошенник?
А это не он рашил через депутата Диденко протащить идею о запрете импортного пива ?
За такое, конечно, сто лет строгого расстрела. Слишком уж гуманный наш самый гуманный.
@Невкусно и грустно, Вероятно акционеры и тп лица, находящиеся на территории РФ. Мол нечего российские бренды европейцам отдавать.
Я вообще ничего не поняла из этой статьи. В чем там дело? Какой-то бред
Чтобы не обрушивать на вас все и сразу, можно начать издалека: началось с того, что государь Николай II отрекся от престола.
Все последние новости о инвесторах в россии на vc касаются их посадок или уголовных дел. Большой передел под шумок идет.
хотя может этот шумок и затеевался как способ под него отжать все своим людям . За такие бизнесы и доходы
Что-то я вообще пропустил новость об их аресте, с Балтикой же вроде все хорошо было?
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Шерстенников арестован до 30 декабря. По версии следствия, топ-менеджеры «Балтики», используя свое служебное положение, передали права на использование брендов пива компании «Балтика» иностранным структурам, связанным с датской пивоваренной корпорацией Carlsberg.
В Carlsberg ранее заявили, что Россия украла бизнес компании в стране. После того, как датская компания объявила о том, что нашла покупателя на свой российский бизнес, Путин передал во временное управление Росимуществу долю Carlsberg в российской «Балтике». В Минфине РФ на это ответили, что «Балтика» перешла «не в собственность, а лишь во временное управление» Росимущества.
Рогачевский под домашним арестом , а Шерстенников под заключением , интересно получается , оба по одному делу идут , но у кого-то видать адвокат лучше