Госдума поддержала в первом чтении ограничение доли иностранцев в компаниях, которые анализируют потребрынок Статьи редакции
Без регулирования эта аналитика может использоваться для «коррекции санкций», говорил один из авторов инициативы Антон Горелкин.
- Депутаты поддержали в первом чтении поправки к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Они предлагают регулировать работу исследовательских компаний, которые анализируют потребительские рынки.
- В частности, проводить исследования российского товарного рынка смогут компании с годовой выручкой не меньше 30 млн рублей. При этом минимум 80% уставного капитала в организации должно принадлежать россиянам или российским юрлицам. Если более 20% принадлежит иностранцам, то владение, управление либо контроль над такой компанией нужно согласовывать с правкомиссией.
- Исследовательская компания должна соблюдать российское законодательство, а также обрабатывать и хранить собранные данные в России. Такие компании должны внести в реестр, который, по плану, будет вести ФАС.
- Также, согласно законопроекту, исследовательские компании «не должны допускать исполнения решений „недружественных” государств о введении ограничительных мер в отношении России», манипулировать данными или публиковать заведомо недостоверные сведения. При этом к исследованиям структуры рынка потребления не будут относиться, например, научные, образовательные или публицистические работы.
- Комментируя документ, депутат Антон Горелкин пояснял, что результаты исследований международных компаний могут «превращаться в аналитические отчёты для зарубежных правительств» и использоваться для «коррекции санкций».
- Среди иностранных компаний депутат называл GfK Group (например, она анализирует рынок онлайн-кинотеатров), NielsenIQ (в частности, отслеживает потребительские предпочтения) и Ipsos (изучает общественные настроения и отношение россиян к разным сферам, например, ИИ).
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Только проснулись, давно пора было запрещать большую четверку, как это сделали китайцы.
Прощайте!
Зачем они вообще? Разве деды за это воевали? Разве при Сталине были такие компании?
Их это явно мало интересует.
Они ещё не додумались скрывать фио депутатов и правительства по той же причине?
Они просто перестали публиковать декларации и всё. Враг не пройдёт.
Всё гениальное просто!
Можно не только ФИО. Как в V значит Vendetta
Тут более серьезные новости есть:
'Империя наносит ответный удар'
Это Панорама, конечно, но в точку.
Перестав трястись от страха(или смеха?) они пошли читать а что это вообще за система такая...
О, очередной реестр. Давно не предлагали новых. Месяц почти
Правильно! А то они в дедушкины сказки не верят...
А дедушка сам-то верит?
Наверное...иначе зачем ему собственные сказки слушать...
Забаньте этого дебила уже
А какой смысл?
Я вот тоже думаю 🤔
Смысл - установить очередной запрет. У депутатов наверняка есть какие-то KPI по установлению запретов.
Да они сейчас все в маразм впали,факт
В доставке будут ограничивать узбеков
аххахаа теперь понятно, какая у нас продуманная система
Логично.
Вдруг на коварном западе узнают что в России стали настолько богаты, что все яйца съели
Неделя Горелкина. Не щадит себя, всё о стране думает.
Молодцы, что сделали, дано надо было, чуть-чуть затянули.
"Они предлагают регулировать работу исследовательских компаний, которые анализируют потребительские рынки."-чем меньше будут исследовать росс. рынок, тем меньше претензий будет
Если правильно помню одну из предновогодних презентаций Нильсен, то они объединились с ГФК. Так скоро и без офф тейкоф останемся…🤪🙈