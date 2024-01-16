Право
Таня Боброва

Госдума поддержала в первом чтении ограничение доли иностранцев в компаниях, которые анализируют потребрынок Статьи редакции

Без регулирования эта аналитика может использоваться для «коррекции санкций», говорил один из авторов инициативы Антон Горелкин.

  • Депутаты поддержали в первом чтении поправки к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности». Они предлагают регулировать работу исследовательских компаний, которые анализируют потребительские рынки.
  • В частности, проводить исследования российского товарного рынка смогут компании с годовой выручкой не меньше 30 млн рублей. При этом минимум 80% уставного капитала в организации должно принадлежать россиянам или российским юрлицам. Если более 20% принадлежит иностранцам, то владение, управление либо контроль над такой компанией нужно согласовывать с правкомиссией.
  • Исследовательская компания должна соблюдать российское законодательство, а также обрабатывать и хранить собранные данные в России. Такие компании должны внести в реестр, который, по плану, будет вести ФАС.
  • Также, согласно законопроекту, исследовательские компании «не должны допускать исполнения решений „недружественных” государств о введении ограничительных мер в отношении России», манипулировать данными или публиковать заведомо недостоверные сведения. При этом к исследованиям структуры рынка потребления не будут относиться, например, научные, образовательные или публицистические работы.
  • Комментируя документ, депутат Антон Горелкин пояснял, что результаты исследований международных компаний могут «превращаться в аналитические отчёты для зарубежных правительств» и использоваться для «коррекции санкций».
  • Среди иностранных компаний депутат называл GfK Group (например, она анализирует рынок онлайн-кинотеатров), NielsenIQ (в частности, отслеживает потребительские предпочтения) и Ipsos (изучает общественные настроения и отношение россиян к разным сферам, например, ИИ).
Право
Евгения Евсеева
В Госдуме предложили ограничить долю иностранного владения в аналитических фирмах и запретить тем исполнять санкции Статьи редакции

Депутаты хотят ввести ограничения, чтобы исследования о потребительском рынке в России не использовали как «отчёты для коррекции санкций».

Фото: Kaleidico / Unsplash

#новости #законы

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 Soludo

Только проснулись, давно пора было запрещать большую четверку, как это сделали китайцы.

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Премудрый пискарь

Прощайте!

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Joe cocker

Зачем они вообще? Разве деды за это воевали? Разве при Сталине были такие компании?

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Мамаевыч

Их это явно мало интересует.

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Zamir Saidov

Они ещё не додумались скрывать фио депутатов и правительства по той же причине?

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Алекс

Они просто перестали публиковать декларации и всё. Враг не пройдёт.

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Морковкин

Всё гениальное просто!

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Joe cocker

Можно не только ФИО. Как в V значит Vendetta

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Психиатрическая неотложка

Тут более серьезные новости есть:

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Премудрый пискарь

'Империя наносит ответный удар'

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Психиатрическая неотложка

Это Панорама, конечно, но в точку.

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Премудрый пискарь

Перестав трястись от страха(или смеха?) они пошли читать а что это вообще за система такая...

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Фоксик

О, очередной реестр. Давно не предлагали новых. Месяц почти

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Премудрый пискарь

Правильно! А то они в дедушкины сказки не верят...

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Андрей Вечерний

А дедушка сам-то верит?

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Премудрый пискарь

Наверное...иначе зачем ему собственные сказки слушать...

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debil
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xsignes

Забаньте этого дебила уже

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Василий Орлов

А какой смысл?

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Mr Black

Я вот тоже думаю 🤔

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leo krich

Смысл - установить очередной запрет. У депутатов наверняка есть какие-то KPI по установлению запретов.

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Mr Black

Да они сейчас все в маразм впали,факт

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Fred Han

В доставке будут ограничивать узбеков

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Василий Орлов

аххахаа теперь понятно, какая у нас продуманная система

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Я сказал свое имя машине

Логично.

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Joe cocker

Вдруг на коварном западе узнают что в России стали настолько богаты, что все яйца съели

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Слегка Придурковатый

Неделя Горелкина. Не щадит себя, всё о стране думает.

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Lehman Brothers

Молодцы, что сделали, дано надо было, чуть-чуть затянули.

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Никита Борисов

"Они предлагают регулировать работу исследовательских компаний, которые анализируют потребительские рынки."-чем меньше будут исследовать росс. рынок, тем меньше претензий будет

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Alex K

Если правильно помню одну из предновогодних презентаций Нильсен, то они объединились с ГФК. Так скоро и без офф тейкоф останемся…🤪🙈

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