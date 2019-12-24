Власти США начали расследование против BMW из-за подозрений в завышении данных о продажах
Материал редакции
В сентябре 2019 года Fiat Chrysler выплатил $40 млн из-за подобных нарушений.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование против немецкого автопроизводителя BMW. Регулятор подозревает компанию в недостоверной отчётности о продаже машин в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В BMW подтвердили Bloomberg начало расследования и добавили, что будут сотрудничать с SEC. Представитель регулятора сообщил агентству, что комиссия не комментирует раследования.
В сентябре 2019 года Fiat Chrysler согласилась выплатить $40 млн для урегулирования претензий SEC, которая уличила компанию в увеличении показателей продаж. Как пишет WSJ, автопроизводитель годами платил дилерам, чтобы они предоставляли неверные данные. Компания заявила, что будет жёстче контролировать отчётность.