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Татьяна Боброва
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Власти США начали расследование против BMW из-за подозрений в завышении данных о продажах Материал редакции

В сентябре 2019 года Fiat Chrysler выплатил $40 млн из-за подобных нарушений.

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование против немецкого автопроизводителя BMW. Регулятор подозревает компанию в недостоверной отчётности о продаже машин в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
  • В BMW подтвердили Bloomberg начало расследования и добавили, что будут сотрудничать с SEC. Представитель регулятора сообщил агентству, что комиссия не комментирует раследования.
  • В сентябре 2019 года Fiat Chrysler согласилась выплатить $40 млн для урегулирования претензий SEC, которая уличила компанию в увеличении показателей продаж. Как пишет WSJ, автопроизводитель годами платил дилерам, чтобы они предоставляли неверные данные. Компания заявила, что будет жёстче контролировать отчётность.
SEC Investigating BMW Over Sales Practices
The Securities and Exchange Commission has opened an investigation into whether German luxury car…
www.wsj.com

#новость #bmw

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