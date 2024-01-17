Немецкая OBI подала второй иск к своим бывшим российским юрлицам на 25 млн рублей — «Ведомости» Статьи редакции
Опрошенные изданием эксперты предполагают, что компания добивается таким способом ребрендинга — российская OBI должна была сменить название, но так этого и не сделала.
- OBI GmbH подала в Арбитражный суд Московской области иск к своим бывшим компаниям — ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками Северо-Запад», пишут «Ведомости» со ссылкой на карточку дела.
- Заявление пока не принято к рассмотрению, сумма исковых требований, по данным издания, — 25 млн рублей. В OBI GmbH не ответили на запрос «Ведомостей», в бывшем российском подразделении от комментариев отказались.
- По мнению опрошенных изданием экспертов, OBI GmbH пытается за счёт нового иска, предполагающего выплату компенсации, вынудить свои бывшие компании сменить вывеску. Источник, знакомый с условиями договора между немецкой и российской компанией, сказал, что вторая должна была провести ребрендинг в течение полугода после продажи. Сделку закрыли в конце июля 2022 года, то есть сменить название российский бизнес должен был ещё в январе 2023-го — но так этого и не сделал.
- Немецкая сеть строительных магазинов OBI объявила о прекращении работы в России в марте 2022 года. В конце апреля-начале мая того же года сеть возобновила работу на фоне конфликта головной компании с местными топ-менеджерами. После этого у российского бизнеса ритейлера четыре раза сменились собственники: с апреля 2023 года основные юрлица OBI в России принадлежат АО «Аллонж».
- В октябре 2022 года «Ъ» писал, что OBI в России подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков HOBI и OBBI. В августе 2023-го, по данным «Ведомостей», компания подала заявку на регистрацию бренда Domus.
- В ноябре 2023 года немецкая OBI подала иск к российской «ОБИ франчайзинговый центр» о запрете использования товарных знаков. Тогда в компании говорили, что российская сеть «проигнорировала требование прекратить незаконное использование товарных знаков, которое продолжается и по сей день».
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Только в середине текста понял что речь не про женские прокладки, а о магазине строительных материалов. 🤦🏻♂️ Как я удивлялся названию ООО «Сделай своими руками» 😂😂😂
Хороший инвестр, мёртвый инвестр. Что сказать? Перспективный план
Интересно выиграют ли? Если да, то расчёты проводить в национальной валюте, пусть потом сами конвертируют..