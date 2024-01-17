Право
Полина Лааксо

Суд зарегистрировал иск на 1 млрд рублей против Анастасии Ивлеевой и МТС Статьи редакции

В ранее отклонённом иске авторы заявляли, что МТС выступила «одним из главных организаторов» скандальной вечеринки в Mutabor.

  • Коллективный иск, ответчиками по которому выступают Ивлеева и ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС), зарегистрировал Таганский суд Москвы. Авторы требуют от первой 1 млрд рублей компенсации морального вреда за вечеринку, которая прошла под руководством блогерши в декабре 2023 года в московском клубе Mutabor, уточнило ТАСС.
  • Чего хотят от МТС — не уточняется. Редакция vc.ru обратилась за комментарием к пресс-службе компании.
  • После публикации откровенных фотографий со светского мероприятия некоторые депутаты и общественные деятели попросили прокуратуру проверить его на наличие пропаганды ЛГБТ* и сочли «циничным» само проведение вечеринки из-за политической ситуации. Ивлеевой после этого заинтересовалась налоговая, а клуб проверили Роспотребнадзор и полиция.
  • Как только развернулся скандал, МТС исключила блогершу из рекламы своей юбилейной акции, в том числе убрав информацию о ней с сайта. В рамках кампании пользователи могли выиграть встречу с амбассадором оператора.
  • Истцы ещё в декабре пытались привлечь МТС соответчиком по делу против Ивлеевой. Тогда они требовали взыскать c телеком-компании $1 млрд в рублёвом эквиваленте по курсу на день вердикта и ссылались на то, что МТС выступила «одним из главных организаторов вечеринки» и её якобы посетил вице-президент МТС Игорь Мишин. Иск тогда отклонили, так как подавали его в Хамовниках, а блогерша там не зарегистрирована.
Источник фото: «Газета.ру»

*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.

#новости #мтс

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79 комментариев
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 Вадим Д.

Так ещё если в аббревиатуре ЛГБ... сделать 4 ошибки, получится МТС!

Чего хотят от МТС — не уточняется

Бабла, естественно. Или просто целиком отжать в пользу скрепной концессии. Извинения пойдут бонусом.

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Frederik Appleberg

ЛГБТ-МГТС

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1 комментарий
John Smith

Вот это ты пошутил, конечно. Оригинально, интересно, и ничуть не смахивает на то, что бы просто оставить комментарий.

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2 комментария
John Smith

При всей абсурдности ситуации и понимания, что это фрик-шоу, Ивлеева на мой взгляд уже все берега попутала. Так что жду не дождусь наказания этой бездарности, которой в какой-то момент жизни просто повезло.

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рэджон рондо

Наказывать за то что бесит, а затем притянуть к этому расплывчатый закон? Найс. Ну повезло и повезло. Сюр в том, что наказывать и не за что. Я бы посмотрел как проходят корпоративы тех, кто эти законы и доносы пишет

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8 комментариев
Citizen X

Для кого ты тут стараешься, ударник труда кремлевской обороны? :)

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2 комментария
Ненавижу Лицемеров

Абсурд тут только в том что никаких законов эта вечеринка не нарушала. И здоровому обществу вообще пофиг должно быть как проводят досуг люди (если это не нарушает прав других людей).

И что ужаснее всего, у нас как при совке сейчас - есть актуальная повестка, начнем мочить всех подряд. Только что бы отчитаться наверх что проблему решили.

Как горячей водой, каждый год эти прорывы зимой, равно как и взрывы газа в домах. Но сейчас это актуально для повестки и сядут люди, имеющие лишь косвенное отношение к возникшей проблеме.

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1 комментарий
Степан Фадеев

Не нравится, не смотри. Или ты в этом клубе живешь и не можешь их выгнать?

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1 комментарий
Сергей Леопольдович

Свечку где покупали, чтобы с ней постоять в чужой спальне?

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Оксана Степанова

а вам видимо не повезло, вот и плюетесь желчью

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fullstackoff

Почему президенту можно на фрик шоу ходить, а ей нельзя? Еще во время боевых действий…

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lakoros

Наказания, расстрел?
По законам шариата!

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ЯжПрограммист
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Ненавижу Лицемеров

Извинительный свитер. Видимо их эксперты по репутации (стилисты) ходили на одни и те же курсы.

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Яна Шепилова

боги маркетинга)молодцы, умеют воспользоваться инфоповодом)

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Abnatop Sky
и МТС

АХАХА. Ждём нациоанализацию сотового оператора ?!?
.
https://www.youtube.com/watch?v=LLk9_EH6Pfo

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Слегка Придурковатый
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Соня

и кто тут ныл, что у нас не работает институт репутации? получите-распишитесь.

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Алекс

Осталось узнать что такое институт репутации и не писать глупостей.

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starless night

госсмишные помойки, вываливающие чужое грязное белье (хотя наверное скорее чистое. не думаю что кто-то ходит на такие вечеринки в грязном белье) на публику, рептилоидша мизулина весело подмахивающая травле, обыски и возбуждение налоговой (у нее сисик и писик! сладкий неуплаченный наложик!) etc etc — это травля государством

конечно же соня и подобные ей пятнадцатиреблевки делают вид, что это все результат слаженного возмущения гражданского общества, но спешу сообщить новости: гражданскому обществу плевать с чьей жопы нюхают мефедрон поп-музыканты и телеведущие

Кандидат в президенты слуцкий, лапающий журналисток в своем кабинете, передает привет за щеку твоему институту репутации

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1 комментарий
Алеоп

Да тут по любому поводу орда разных нытиков налетает, уже и не найдешь конкретных

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Невкусно и грустно

Истец - некто В.В.П.?

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Santiago

ВВП свои проблемы точно решает без судов. Он в этом не новичок.

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1 комментарий
ilia

Интересно, а как там "моральные страдания" описываются в иске? "Я увидел название "почти голые", зашел, увидел почти голых и мне поплохело"?

"В адрес фонда конкретного" - а уж прозрачность фонда проверять не станут?

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Антон Большаков

Прозрачность пока проверяют только у одежды учестников.

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Frolov Konstantin

"Интересно, а как там "моральные страдания" описываются в иске?"

Миня ни пазвали, требую наказать! И взыскать

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Денис Пихаров

Да дауны какие-то. Их самих надо на миллиард нагнуть за растрату судебного времени)

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ЯжПрограммист

Ксения Анатольевна красиво выбила страйк, кто нужно уже отмазаны и по ним тишина, а Ивлеева всё, закончилась.

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Ivan Mart

Без всяких шуток, а чем знаменита Ивлеева? Музыкой не занимается, картины не пишет, актрисой не является.

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9 комментариев
Илья Поспелов

Неужели и от сотового оператора тоже хотят денег морального вреда за вечеринку?

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Zloy Sniper

А может истец работает в Билайне?

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Viacheslav Panev

Сюр

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lakoros

МТС кроме того что была одним из спонсоров, вела официальный стрим на своей площадке этого события. Но вроде как быстро свернули. видимо поэтому и в их карман хотят залезть.

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Миру мир

Вы понимаете сколько придется придумать инфоповодов со скрепами чтобы перекрыть в повестке вчерашнее заявление министра финансов Бельгии?

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Илья Прокопенко

Что за заявление?

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2 комментария
Андрей Комягин

Хотят просто вернуть деньги за рекламную компанию и заявить, что "Мы не с ней в плане ценностей" чтобы сохранить лояльность покупателей и власти. Вот и все!

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Maxim Sergeevich

Заметка вообще о другом)))))

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E.F.B.

А мне нравится ситуация. Теперь я МТС припомню даже угрозы зубами в сторону ФАС за раздачу своего же оплаченного трафика.

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Garmonbon

А ивлеева что тебе сделала?

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3 комментария
Руслан Богатов

Кто же додумался организовать это все...

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Станислав

Ну люди хотели хайп сделать, на волне хайпа рейтинги себе поднять и запросы на новогодние мероприятия. Вот только вторая часть нашего гнилого шоу бизнеса этого не захотела. И смогла их всех в болото отправить. Да и телеканалы тоже явно не радостны платить звездунам по конским ценикам.

Люди простые тут вообще не причем. На них как плевали, так и будут плевать.

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Алексей Иванов

Полина, почему у тебя на аватарке мужик?..
Тебя взломали?

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неформат

оскорблённым первый иск на ярд отклонили, штраф 100 ку выписали для проформы, чего ещё то надо

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Ненавижу Лицемеров

А может быть у компании "моральный вред"? Я думал там только ущерб репутации, недополученная прибыль и так далее.

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fullstackoff

Этим нельзя, а царю по стрипушникам ходить во время войны всегда пожалуйста)

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Yan

Интересно, а встречные иски будут? Моральные компенсации, за требования компенсации во "враженской" валюте.

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Костя Дряхлов
Авторы требуют от первой 1 млрд рублей компенсации морального вреда за вечеринку, которая прошла под руководством блогерши

Кто эти люди получившие моральный вред на миллиард рублей? Карлики-официанты?

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Михаил Селюк

Учитывая, что там были исключительные приспособленцы, их даже как то не жаль. А это лебезение на камеру было максимально мерзотным. Это было моментом высказать свою позицию по вопросу, но видим - что видим.

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76 комментариев
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