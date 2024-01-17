В ранее отклонённом иске авторы заявляли, что МТС выступила «одним из главных организаторов» скандальной вечеринки в Mutabor.

*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.