За 2023 год в интернет «утекли» 240 млн телефонных номеров россиян — DLBI Статьи редакции
Чаще всего утечки случались в ритейле, а по объёму «слитых» данных лидировали банки.
- По итогам 2023 года количество связанных с Россией утечек данных превысило 290 штук, следует из отчёта исследователей DLBI, который цитируют «Известия». Среди пострадавших: «Ашан», «Ситилаб», «Вкусно — и точка», «Ренессанс Страхование», «СберСпасибо», «СберЛогистика», «АльфаСтрахование», «МТС Банк» и многие другие.
- В результате инцидентов злоумышленники получили доступ к 123 млн адресов электронной почты и 240 млн телефонных номеров. Издание называет последние «уникальными», но в DLBI уточнили vc.ru, что они уникальны только в пределах одной утечки.
- По числу таких инцидентов лидируют участники рынка онлайн-торговли (40%). Следом идут компании из сфер здравоохранения (9%) и досуга (8,5%). По объёму лидерами признали банковскую отрасль (47% номеров) и уже упомянутую онлайн-торговлю (38% адресов).
- Среди тенденций, которыми охарактеризовался 2023 год, DLBI выделила переориентацию на электронную коммерцию и сокращение с 30% до 10% доли крупных утечек — со «сливом» более 1 млн уникальных записей.
- По данным Роскомнадзора, утечек по итогам года было меньше — 168 штук, — а количество попавших в онлайн данных регулятор оценил в 300 млн записей (что «слили» и уникальная ли это информация — не уточнили). При этом летом 2023 года ТАСС со ссылкой на ведомство сообщало, что количество полученных им уведомлений об утечках составило 177 штук только за первые пять месяцев года.
- В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроект, который ужесточает наказания за утечки данных: вводит оборотные штрафы и тюремные сроки. VK, «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф» и другие его раскритиковали.
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Странно, больше и веселее всех сливают данные банки.
Хотя продаваны да, красавчики тоже.
Яндекс, VK, Однокашники на мой взгляд крупнейшие сливатели. Это по сути их бизнес.
За 30ку штраф)))
Вадим! Я знаю, что ты пил вчера Макаллан, только не спрашивай откуда.
Жирует
Жирует и жадничает - без нас пьёт.
При этом я вообще не заметил, чтобы принимались какие-то заметные меры по борьбе со спам звонками. Уже хочется, как какая-нибудь бабушка отключить звонки со всех незнакомых номеров.
судя по всему, я какая-нибудь бабушка
Я пошутил. Это уже нормальная мера, если ты чётко знаешь, что важных звонков с незнакомых номеров не будет. Я вообще сейчас за границей, поэтому симку тупо отключил.
Вот же основательный человек! Сразу пруфанул отключенной сим)
Замечу, что отключенная симка для спамеров более рабочий вариант, что не поднимать трубку. В последнем варианте они продолжают упорно названивать, а после пары месяцев отключенной симки тишина. В прошлый раз я вернулся в РФ, включил симку и была тишина пару недель, пока я не залогинился в приложение "Кошелёк". После этого в день по несколько звонков повалились.
Не пались больше)
Псих☺
Проведём перекличку каких-нибудь бабушек. Я в их числе
Но в стране проживает всего 140 миллионов россиян!?
Это сливы не конкретно по каждому человеку, это сливы со всех платформ в общей сложности 240 млн, мы же регаемся везде с номером телефона, доставки, банки, сервисы. Плюс у многих по две симкраты.
По потреблению мяса и хлеба около 90 млн
Я уверен, если примут ответственность на законодательном уровне, будет куда в разы меньше таких утечек. Я лично считаю, что это действительно верное решение. Тогда я смогу потребовать за моральный ущерб куда более значимую сумму. Потому что мои данные, это цифровая копия и я считаю, что это удар не только по самолюбию но и по личности или сущности и если я это пропускаю, значит я не уважаю себя и позволяю не уважать себя других.
По сущности - удар, конечно, существующий! Так по сущности никто номером телефона никогда и никто не бил. Причём, так существенно.
Ваш глубокий троллинг провалился, снежинка.
Парировать на это несущественно...
Позвольте, вы уже ответили.
Заметили?
ЕБС для всех в итоге)
это все ерунда, для всяких интернет чатиков отдельные симки , пусть сливают без этого никак во всем мире
Что сразу про порно то?!
ну с такими штрафами за утечку ничего удивительного
сеть это большая дыра там ничего не будет скрытно все номера известны
Сеть — это много дыр, но такого размера, чтобы нужная рыба там застревала.
Одно дело, когда просто номер известен, а другое дело, когда он проассоциирован с какими-то данными, которые могут быть полезны спамерам, мошенникам или ещё кому-то, но не тебе.
А штрафов на всех было может на несколько миллионов суммарно, лол.
А может и несколько сотен тысяч.
От каждого по номеру, каждому по спаму
Текут номера простых россиян, им же потом названиют всякие мошенники, но пострадавшие это «Ашан», «Ситилаб», «Вкусно — и точка», «Ренессанс Страхование», «СберСпасибо», «СберЛогистика», «АльфаСтрахование», «МТС Банк» и многие другие. Класс:)
Алло
Кто мешает под левыми данными регатся? Пусть берут кредит на Иванова аа
ну когда придете в условный мвидео за оплаченным товаром и у вас попросят паспорт - поймете зачем.
Попросят? Вернее - потребуют)