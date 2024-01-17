Право
Полина Лааксо

За 2023 год в интернет «утекли» 240 млн телефонных номеров россиян — DLBI Статьи редакции

Чаще всего утечки случались в ритейле, а по объёму «слитых» данных лидировали банки.

  • По итогам 2023 года количество связанных с Россией утечек данных превысило 290 штук, следует из отчёта исследователей DLBI, который цитируют «Известия». Среди пострадавших: «Ашан», «Ситилаб», «Вкусно — и точка», «Ренессанс Страхование», «СберСпасибо», «СберЛогистика», «АльфаСтрахование», «МТС Банк» и многие другие.
  • В результате инцидентов злоумышленники получили доступ к 123 млн адресов электронной почты и 240 млн телефонных номеров. Издание называет последние «уникальными», но в DLBI уточнили vc.ru, что они уникальны только в пределах одной утечки.
  • По числу таких инцидентов лидируют участники рынка онлайн-торговли (40%). Следом идут компании из сфер здравоохранения (9%) и досуга (8,5%). По объёму лидерами признали банковскую отрасль (47% номеров) и уже упомянутую онлайн-торговлю (38% адресов).
  • Среди тенденций, которыми охарактеризовался 2023 год, DLBI выделила переориентацию на электронную коммерцию и сокращение с 30% до 10% доли крупных утечек — со «сливом» более 1 млн уникальных записей.
  • По данным Роскомнадзора, утечек по итогам года было меньше — 168 штук, — а количество попавших в онлайн данных регулятор оценил в 300 млн записей (что «слили» и уникальная ли это информация — не уточнили). При этом летом 2023 года ТАСС со ссылкой на ведомство сообщало, что количество полученных им уведомлений об утечках составило 177 штук только за первые пять месяцев года.
Источник: Telegram-канал DLBI «Утечки информации»
  • В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроект, который ужесточает наказания за утечки данных: вводит оборотные штрафы и тюремные сроки. VK, «Яндекс», «Сбер», «Тинькофф» и другие его раскритиковали.

#новости #утечкиданных #dlbi

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38 комментариев
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 Вадим Д.

Странно, больше и веселее всех сливают данные банки.
Хотя продаваны да, красавчики тоже.

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Frederik Appleberg

Яндекс, VK, Однокашники на мой взгляд крупнейшие сливатели. Это по сути их бизнес.

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A V

За 30ку штраф)))

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Илья Попов

Вадим! Я знаю, что ты пил вчера Макаллан, только не спрашивай откуда.

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Азамат Багатов

Жирует

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Илья Попов

Жирует и жадничает - без нас пьёт.

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Павел Данилов

При этом я вообще не заметил, чтобы принимались какие-то заметные меры по борьбе со спам звонками. Уже хочется, как какая-нибудь бабушка отключить звонки со всех незнакомых номеров.

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неформат

судя по всему, я какая-нибудь бабушка

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Павел Данилов

Я пошутил. Это уже нормальная мера, если ты чётко знаешь, что важных звонков с незнакомых номеров не будет. Я вообще сейчас за границей, поэтому симку тупо отключил.

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Азамат Багатов

Вот же основательный человек! Сразу пруфанул отключенной сим)

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Павел Данилов

Замечу, что отключенная симка для спамеров более рабочий вариант, что не поднимать трубку. В последнем варианте они продолжают упорно названивать, а после пары месяцев отключенной симки тишина. В прошлый раз я вернулся в РФ, включил симку и была тишина пару недель, пока я не залогинился в приложение "Кошелёк". После этого в день по несколько звонков повалились.

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Виталий

Не пались больше)

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Виталий

Псих☺

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Роман

Проведём перекличку каких-нибудь бабушек. Я в их числе

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Henke Thunder

Но в стране проживает всего 140 миллионов россиян!?

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Frederik Appleberg

Это сливы не конкретно по каждому человеку, это сливы со всех платформ в общей сложности 240 млн, мы же регаемся везде с номером телефона, доставки, банки, сервисы. Плюс у многих по две симкраты.

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A V

По потреблению мяса и хлеба около 90 млн

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Alexander Novikov

Я уверен, если примут ответственность на законодательном уровне, будет куда в разы меньше таких утечек. Я лично считаю, что это действительно верное решение. Тогда я смогу потребовать за моральный ущерб куда более значимую сумму. Потому что мои данные, это цифровая копия и я считаю, что это удар не только по самолюбию но и по личности или сущности и если я это пропускаю, значит я не уважаю себя и позволяю не уважать себя других.

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Виталий

По сущности - удар, конечно, существующий! Так по сущности никто номером телефона никогда и никто не бил. Причём, так существенно.

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Alexander Novikov

Ваш глубокий троллинг провалился, снежинка.

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Виталий

Парировать на это несущественно...

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Alexander Novikov

Позвольте, вы уже ответили.

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Виталий

Заметили?

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A V

ЕБС для всех в итоге)

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Дмитрий Сумароков

это все ерунда, для всяких интернет чатиков отдельные симки , пусть сливают без этого никак во всем мире

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Виталий

Что сразу про порно то?!

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Сергей Тихонов

ну с такими штрафами за утечку ничего удивительного

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Дмитрий Сумароков

сеть это большая дыра там ничего не будет скрытно все номера известны

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Павел Данилов

Сеть — это много дыр, но такого размера, чтобы нужная рыба там застревала.
Одно дело, когда просто номер известен, а другое дело, когда он проассоциирован с какими-то данными, которые могут быть полезны спамерам, мошенникам или ещё кому-то, но не тебе.

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Слегка Придурковатый

А штрафов на всех было может на несколько миллионов суммарно, лол.

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Павел Данилов

А может и несколько сотен тысяч.

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Защекан Системы

От каждого по номеру, каждому по спаму

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Dmitrii Alekseevich

Текут номера простых россиян, им же потом названиют всякие мошенники, но пострадавшие это «Ашан», «Ситилаб», «Вкусно — и точка», «Ренессанс Страхование», «СберСпасибо», «СберЛогистика», «АльфаСтрахование», «МТС Банк» и многие другие. Класс:)

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debil
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Виталий

Алло

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Микс из мусоровоза

Кто мешает под левыми данными регатся? Пусть берут кредит на Иванова аа

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Dmitrii Alekseevich

ну когда придете в условный мвидео за оплаченным товаром и у вас попросят паспорт - поймете зачем.

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Виталий

Попросят? Вернее - потребуют)

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