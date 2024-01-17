Право
Таня Боброва

Суд в Москве оштрафовал Amazon Web Services на 200 млн рублей, Hetzner Online — на 117,7 млн Статьи редакции

Осенью 2023 года Роскомнадзор запретил поисковикам показывать ссылки на них и других иностранных провайдеров из-за невыполнения требований закона «о приземлении».

Обновлено в 13:21 мск. Суд в Москве оштрафовал Amazon Web Services на 200,47 млн рублей по ч.2 ст.13.49 КоАП, пишет «Интерфакс».
  • Bluehost, Kamatera и Hetzner Online признали виновными и назначили штрафы по ч.2 ст.13.49 КоАП, говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Эта часть — о работе иностранных интернет-компаний без размещения на сайте формы для обращений российских пользователей, без регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора или без открытия филиала в России.
  • Суд оштрафовал Kamatera и Bluehost на 6 млн рублей каждого, Hetzner Online получил штраф в 117,7 млн рублей. Согласно КоАП, штраф по этому нарушению для юрлиц — от одной пятнадцатой до одной десятой совокупного размера выручки, но не менее 6 млн рублей.
  • 17 января 2024 года суд должен рассмотреть протокол по этой же статье против Amazon Web Services, писали «РИА Новости». Также суд рассмотрит протоколы против других хостинг-провайдеров: Ionos, Network Solution, DigitalOcean, DreamHost, GoDaddy.com, WPEngine и HostGator.com.
  • В сентябре 2023 года Роскомнадзор обязал поисковики помечать этих провайдеров хостинга, а также FastComet как нарушителей законов России из-за невыполнения требований закона «о приземлении». В октябре регулятор запретил поисковикам показывать ссылки на всех, кроме FastComet. Меры будут действовать «до исполнения обязанностей в полном объёме».
  • В декабре Hetzner сообщил, что прекратит работу с пользователями из России. Контракты перестанут действовать 31 января 2024 года.

#новости

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 Вадим Д.
признали виновными и назначили штрафы

А ощущение что назначили виновными.

Так мы узнали что Hetzner Online богаче Bluehost и Kamatera, по крайней мере, был.

Эх, хорошо компаниям в РФ работается, климат благоприятный, условия — роскошные, будущее — фантастическое.

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Beton
Осенью 2023 года Роскомнадзор запретил поисковикам показывать ссылки
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Zloy Marketolog

Когда они уже Байдена и Госдеп оштрафуют?

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Капитан Эчпочмак

Или объявит в розыск ГУ МВД города Одинцово. Тогда им точно не спрятаться

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оскар
закона «о приземлении»

Пока его успешно выполняет только гражданская авиация.
Ну надо было такое название придумать

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Сергей Локотков

Ну тоесть то, что например ютуб без оснований выкидывает наших блогеров и лишил их заработка всех без разбору - это окей, это всё правильно, так и надо. А то что наши бьют западные it компании, до которых могут дотянуться это сразу беспредел. Попробуй как выйди с улугами на американский рынок что-нибудь при этом нарушая тут же покарают. Даже всякие форекс кухни не работают с гражданами США. Потому что нельзя без офиса в США предоставлять финансовые услуги гражданам США. Вот как-то так...

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Grisha

Моих блоггеров никто не выкидывал. Но вот любители Пучкова и Стаса ай как просто конечно пострадали. Хорошо что их мнение не учитывается.
По тому же принципу они могли словить прибыль с ютабчика западного, а затем и плашку иностранного агента. Ютуб их карьеру спас, можно сказать

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Alex Melnikoff

все верно, а кричащие, что ютуб надо запретить, получается, выступают за удаление всех блогеров соотечественников

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Sith Bender

Слова про "без оснований" - ложь. +15

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Alex Melnikoff

выкинули не всех по гражданству
выкинули за нарушение правил. гражданство не индульгенция на нарушение правил

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Vladislav Kosinov

В том то и дело, что:

наши бьют западные it компании

Не соответствует действительности. Все три конторы из заголовка, оф. больше не работают и не принимают оплату из РФ, максимум исполняют уже заключенные контракты. С таким же успехом можно пытаться штрафовать всех провайдеров мира, только по факту их существования.

У штафов к гуглу хотя бы практический смысл был, ибо еще оставались замороженные счета в рос. банках, а тут ? Глупо и бессмысленно.

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Maxim Sergeevich

Они не могут до них дотянуться))) Это сделано для внутренней аудитории, чтобы показать, как отважно наносят "ответный удар" )) ну и повод, чтобы в будущем Роскомнадзор их забанить мог "небезосновательно" ))

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Serney

получать деньги от врага России? Не инагенты они случаем?

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Слегка Придурковатый

Считаю, нужно проверить РКН на пропаганду гейства. Есть подозрение, что там всё в радуге.

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Beton
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Зеяу Магамедов

Ьдпдп

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YAN LAURENT

Штрафуют Запад чтоб потом эти бабки на сво влить. Гениально!

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