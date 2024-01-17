Суд в Москве оштрафовал Amazon Web Services на 200 млн рублей, Hetzner Online — на 117,7 млн Статьи редакции
Осенью 2023 года Роскомнадзор запретил поисковикам показывать ссылки на них и других иностранных провайдеров из-за невыполнения требований закона «о приземлении».
- Bluehost, Kamatera и Hetzner Online признали виновными и назначили штрафы по ч.2 ст.13.49 КоАП, говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Эта часть — о работе иностранных интернет-компаний без размещения на сайте формы для обращений российских пользователей, без регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора или без открытия филиала в России.
- Суд оштрафовал Kamatera и Bluehost на 6 млн рублей каждого, Hetzner Online получил штраф в 117,7 млн рублей. Согласно КоАП, штраф по этому нарушению для юрлиц — от одной пятнадцатой до одной десятой совокупного размера выручки, но не менее 6 млн рублей.
- 17 января 2024 года суд должен рассмотреть протокол по этой же статье против Amazon Web Services, писали «РИА Новости». Также суд рассмотрит протоколы против других хостинг-провайдеров: Ionos, Network Solution, DigitalOcean, DreamHost, GoDaddy.com, WPEngine и HostGator.com.
- В сентябре 2023 года Роскомнадзор обязал поисковики помечать этих провайдеров хостинга, а также FastComet как нарушителей законов России из-за невыполнения требований закона «о приземлении». В октябре регулятор запретил поисковикам показывать ссылки на всех, кроме FastComet. Меры будут действовать «до исполнения обязанностей в полном объёме».
- В декабре Hetzner сообщил, что прекратит работу с пользователями из России. Контракты перестанут действовать 31 января 2024 года.
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А ощущение что назначили виновными.
Так мы узнали что Hetzner Online богаче Bluehost и Kamatera, по крайней мере, был.
Эх, хорошо компаниям в РФ работается, климат благоприятный, условия — роскошные, будущее — фантастическое.
Когда они уже Байдена и Госдеп оштрафуют?
Или объявит в розыск ГУ МВД города Одинцово. Тогда им точно не спрятаться
Пока его успешно выполняет только гражданская авиация.
Ну надо было такое название придумать
Ну тоесть то, что например ютуб без оснований выкидывает наших блогеров и лишил их заработка всех без разбору - это окей, это всё правильно, так и надо. А то что наши бьют западные it компании, до которых могут дотянуться это сразу беспредел. Попробуй как выйди с улугами на американский рынок что-нибудь при этом нарушая тут же покарают. Даже всякие форекс кухни не работают с гражданами США. Потому что нельзя без офиса в США предоставлять финансовые услуги гражданам США. Вот как-то так...
Моих блоггеров никто не выкидывал. Но вот любители Пучкова и Стаса ай как просто конечно пострадали. Хорошо что их мнение не учитывается.
По тому же принципу они могли словить прибыль с ютабчика западного, а затем и плашку иностранного агента. Ютуб их карьеру спас, можно сказать
все верно, а кричащие, что ютуб надо запретить, получается, выступают за удаление всех блогеров соотечественников
Слова про "без оснований" - ложь. +15
выкинули не всех по гражданству
выкинули за нарушение правил. гражданство не индульгенция на нарушение правил
В том то и дело, что:наши бьют западные it компании
Не соответствует действительности. Все три конторы из заголовка, оф. больше не работают и не принимают оплату из РФ, максимум исполняют уже заключенные контракты. С таким же успехом можно пытаться штрафовать всех провайдеров мира, только по факту их существования.
У штафов к гуглу хотя бы практический смысл был, ибо еще оставались замороженные счета в рос. банках, а тут ? Глупо и бессмысленно.
Они не могут до них дотянуться))) Это сделано для внутренней аудитории, чтобы показать, как отважно наносят "ответный удар" )) ну и повод, чтобы в будущем Роскомнадзор их забанить мог "небезосновательно" ))
получать деньги от врага России? Не инагенты они случаем?
Считаю, нужно проверить РКН на пропаганду гейства. Есть подозрение, что там всё в радуге.
Ьдпдп
Штрафуют Запад чтоб потом эти бабки на сво влить. Гениально!