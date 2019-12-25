Сервис продаёт железнодорожные билеты с комиссией, но не указывает информацию о сборах на своём сайте.

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о недобросовестной конкуренции против сервиса покупки билетов rzd-online.ru. На сайт пожаловалась РЖД из-за незаконного использования товарного знака, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на определение о назначении дела.

РЖД пожаловалась из-за «многочисленных обращений» пользователей, которые «отождествляют деятельность интернет-сайта rzd-online.ru с деятельностью ОАО РЖД», говорится в документе. Нередко rzd-online.ru в выдаче поисковика оказывается выше официального сайта РЖД, отметили в компании.

Клиенты жалуются на повышенную стоимость билетов из-за дополнительного агентского сбора. Сервис продаёт железнодорожные билеты с комиссией, но не указывает информацию о сборах на своём сайте, говорится в определении ведомства.

В заявлении РЖД назвала нарушителем ООО «Железнодорожные кассы», но ведомство выяснило, что rzd-online.ru принадлежит ООО «Инвест Групп». У обеих организаций один гендиректор — Роман Калашников, пишет издание.

Сейчас при входе на rzd-online.ru пользователь перенаправляется на сайт kassa.su — доменное имя было изменено по договорённости с РЖД, рассказал представитель сервиса «Коммерсанту».

В РЖД изучают ещё 20 аналогичных сайтов на предмет подачи жалобы в антимонопольную службу. В России запрещаются любые действия, которые могли бы отождествлять компанию с её конкурентом — например, нельзя использовать похожие обозначения в доменном имени, объясняет юрист Vegas Lex Ксения Подгузова.