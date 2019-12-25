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Сервис продаёт железнодорожные билеты с комиссией, но не указывает информацию о сборах на своём сайте.
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о недобросовестной конкуренции против сервиса покупки билетов rzd-online.ru. На сайт пожаловалась РЖД из-за незаконного использования товарного знака, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на определение о назначении дела.
РЖД пожаловалась из-за «многочисленных обращений» пользователей, которые «отождествляют деятельность интернет-сайта rzd-online.ru с деятельностью ОАО РЖД», говорится в документе. Нередко rzd-online.ru в выдаче поисковика оказывается выше официального сайта РЖД, отметили в компании.
Клиенты жалуются на повышенную стоимость билетов из-за дополнительного агентского сбора. Сервис продаёт железнодорожные билеты с комиссией, но не указывает информацию о сборах на своём сайте, говорится в определении ведомства.
В заявлении РЖД назвала нарушителем ООО «Железнодорожные кассы», но ведомство выяснило, что rzd-online.ru принадлежит ООО «Инвест Групп». У обеих организаций один гендиректор — Роман Калашников, пишет издание.
Сейчас при входе на rzd-online.ru пользователь перенаправляется на сайт kassa.su — доменное имя было изменено по договорённости с РЖД, рассказал представитель сервиса «Коммерсанту».
В РЖД изучают ещё 20 аналогичных сайтов на предмет подачи жалобы в антимонопольную службу. В России запрещаются любые действия, которые могли бы отождествлять компанию с её конкурентом — например, нельзя использовать похожие обозначения в доменном имени, объясняет юрист Vegas Lex Ксения Подгузова.
Чтобы квалифицировать действия rzd-online.ru как нарушение, нужно доказать, что РЖД и сервис действительно являются конкурентами, что последний пытался незаконно получить выгоду и что действия сервиса могли причинить убытки или вред деловой репутации РЖД, рассказала Подгузова.
РЖД - естественная монополия, подаёт жалобу в антимонопольную службу! :)
В целом вы правы, но такие сервисы наживаются в основном на старшем поколении, кто увидел надпись РЖД и думает, что покупает у официального представителя. В общем пусть либо делают нормально (чтоб было понятно что третья сторона, но более удобный сервис чем у РЖД, например), либо нафиг с пляжа :)
Смысл сайта по аналогии с фишингом - вызвать ощущение что сайт официальный. В этом и вся проблема. Продавать билеты тому же туту-ру никто не запрещает?
Когда фишка сайта - корыстный обман, то закрыть его это не злоупотребление ФАС или кем-то там еще.
Это как продукты сыр Перзидент с упаковкой и видом как у оригинала, но с производством в соседнем гараже и качеством соответствующим.
А должно быть как? Не вызывать доверие и сделать сайт вообще не похожий на РЖД продавая при этом билеты РЖД?! Все правильно делают. Скорее всего жалоба из-за домена просто.
Сервис продаёт железнодорожные билеты с комиссией, но не указывает информацию о сборах на своём сайте, говорится в определении ведомства.
Думаю что причина в этом.
Одно время было приложение на андройде подделка под ржд, на которую чуть сам не попал(при оплате увидел что получатель не ржд а ООО Рога и Копыта). Там так же молчаливо включают комиссию и использовали товарные знаки РЖД
По аналоги с тем вижу проблему и тут - фишинг.
Вообще бы прикрыть их сайт. Они покупают первое место в контексте у Яндекса, которое от обычной выдачи уже почти не отличить, и сайт у них в официальном фирстиле РЖД.
В итоге, моя мать купила у них билет на +300 рублей дороже и даже я находясь недалеко от экрана во время покупки не распознал подмену чтобы её остановить.
Ну это их право, покупать контекст.
Собственно по запросу "аэрофлот купить" у меня тоже показывается на первом месте onetwotrip.
Другое дело, что мимкрировать под РЖД незаконно
Иногда лучше переплатить и купить у их конкурента, чем пройти квест "Купи билет на официальном сайте РЖД". Про мобайл фёрст и UX я вообще молчу, в РЖД об этом узнают лет через 8.
Приложение под iOS у РЖД просто шикарное.
Возможно, вы правы. Но не хочется на каждый чих ставить отдельное приложение. Каждая доставка еды со своим приложением, каждая есть супермаркетов со своим приложением. РЖД с приложением. Плюс если посмотреть, сколько эти приложения сейчас «весить» стали...
Вроде обычное у них приложение, как у всех
Даже паспорт запоминать умеет
Приложение не знаю, а вот и личный кабинет прилетел к нам прямиком из 2000 года.
А к чему тогда про mobile first разговор?
Responsive design
У них сейчас сразу 2 гуя
pass.rzd.ru и ticket.rzd.ru
Который новый умеет много (из полезного запоминать паспортные данные) и "мобайл ферст", правда иногда глючит.
Раз там не видел сапсанов вообще, пару дней назад не смог купить билет по детскому тарифу - пришлось покупать на старом.
С другой стороны смысла нести риск покупки у посредника не вижу вообще.
ФАС возбудила дело против владельцев собак из-за употребления своей аббревиатуры в качестве команды для собаки.
Еще недавно единственным приложением, ассоциирующимся у пользователей с РЖД, было приложение, ему не принадлежащее. Принадлежало оно компании UFS Андрея Якунина, поэтому, видимо с разрешения папы, использовало товарный знак РЖД, чтобы продажи шли бойчее, и возникало поменьше вопросов о тихо взымаемой, комиссии. И РЖД это не парило.
Что-то поздно спохватились ржд
Ну я так понял, проблему они уже решили мирным путем. Зачем тут дело то открывать?
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