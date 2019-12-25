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Лиана Липанова
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ФАС возбудила дело против сервиса с билетами rzd-online.ru из-за жалобы РЖД на незаконное использование товарного знака Материал редакции

Сервис продаёт железнодорожные билеты с комиссией, но не указывает информацию о сборах на своём сайте.

23 комментария
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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о недобросовестной конкуренции против сервиса покупки билетов rzd-online.ru. На сайт пожаловалась РЖД из-за незаконного использования товарного знака, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на определение о назначении дела.

РЖД пожаловалась из-за «многочисленных обращений» пользователей, которые «отождествляют деятельность интернет-сайта rzd-online.ru с деятельностью ОАО РЖД», говорится в документе. Нередко rzd-online.ru в выдаче поисковика оказывается выше официального сайта РЖД, отметили в компании.

Клиенты жалуются на повышенную стоимость билетов из-за дополнительного агентского сбора. Сервис продаёт железнодорожные билеты с комиссией, но не указывает информацию о сборах на своём сайте, говорится в определении ведомства.

В заявлении РЖД назвала нарушителем ООО «Железнодорожные кассы», но ведомство выяснило, что rzd-online.ru принадлежит ООО «Инвест Групп». У обеих организаций один гендиректор — Роман Калашников, пишет издание.

Сейчас при входе на rzd-online.ru пользователь перенаправляется на сайт kassa.su — доменное имя было изменено по договорённости с РЖД, рассказал представитель сервиса «Коммерсанту».

В РЖД изучают ещё 20 аналогичных сайтов на предмет подачи жалобы в антимонопольную службу. В России запрещаются любые действия, которые могли бы отождествлять компанию с её конкурентом — например, нельзя использовать похожие обозначения в доменном имени, объясняет юрист Vegas Lex Ксения Подгузова.

Чтобы квалифицировать действия rzd-online.ru как нарушение, нужно доказать, что РЖД и сервис действительно являются конкурентами, что последний пытался незаконно получить выгоду и что действия сервиса могли причинить убытки или вред деловой репутации РЖД, рассказала Подгузова.

#новость #ржд

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23 комментария
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Alexander Agafonov

9

РЖД - естественная монополия, подаёт жалобу в антимонопольную службу! :)

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Andrey Lifantiev

Alexander
8

В целом вы правы, но такие сервисы наживаются в основном на старшем поколении, кто увидел надпись РЖД и думает, что покупает у официального представителя. В общем пусть либо делают нормально (чтоб было понятно что третья сторона, но более удобный сервис чем у РЖД, например), либо нафиг с пляжа :)

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badResistor

Alexander
0

Смысл сайта по аналогии с фишингом - вызвать ощущение что сайт официальный. В этом и вся проблема. Продавать билеты тому же туту-ру никто не запрещает? 

Когда фишка сайта - корыстный обман, то закрыть его это не злоупотребление ФАС или кем-то там еще.

Это как продукты сыр Перзидент с упаковкой и видом как у оригинала, но с производством в соседнем гараже и качеством соответствующим.

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Ware Wow

badResistor
0

А должно быть как? Не вызывать доверие и сделать сайт вообще не похожий на РЖД продавая при этом билеты РЖД?! Все правильно делают. Скорее всего жалоба из-за домена просто.

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badResistor

Ware
1

Сервис продаёт железнодорожные билеты с комиссией, но не указывает информацию о сборах на своём сайте, говорится в определении ведомства.

Думаю что причина в этом.
Одно время было приложение на андройде подделка под ржд, на которую чуть сам не попал(при оплате увидел что получатель не ржд а ООО Рога и Копыта). Там так же молчаливо включают комиссию и использовали товарные знаки РЖД 
По аналоги с тем вижу проблему и тут - фишинг.

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Applied Spaceman

6

Вообще бы прикрыть их сайт. Они покупают первое место в контексте у Яндекса, которое от обычной выдачи уже почти не отличить, и сайт у них в официальном фирстиле РЖД.

В итоге, моя мать купила у них билет на +300 рублей дороже и даже я находясь недалеко от экрана во время покупки не распознал подмену чтобы её остановить. 

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Дмитрий Малахов

Applied
2

Ну это их право, покупать контекст.
Собственно по запросу "аэрофлот купить" у меня тоже показывается на первом месте onetwotrip.
Другое дело, что мимкрировать под РЖД незаконно

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Ware Wow

Дмитрий
0

мимкрировать под РЖД незаконно

Мимикрировать незаконно?
Если не нарушается закон то мимикрируй сколько угодно.
Люди продают РЖД, естественно сайт должен ассоциироваться с РЖД.

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Андрей Егоров

–3

Иногда лучше переплатить и купить у их конкурента, чем пройти квест "Купи билет на официальном сайте РЖД". Про мобайл фёрст и UX я вообще молчу, в РЖД об этом узнают лет через 8.

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Applied Spaceman

Андрей
3

Приложение под iOS у РЖД просто шикарное.

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Andrew van de Kamp

Applied
1

Возможно, вы правы. Но не хочется на каждый чих ставить отдельное приложение. Каждая доставка еды со своим приложением, каждая есть супермаркетов со своим приложением. РЖД с приложением. Плюс если посмотреть, сколько эти приложения сейчас «весить» стали... 

Ответить

Андрей Деревянко

Андрей
0

Вроде обычное у них приложение, как у всех
Даже паспорт запоминать умеет

Ответить

Андрей Егоров

Андрей
0

Приложение не знаю, а вот и личный кабинет прилетел к нам прямиком из 2000 года.

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Андрей Деревянко

Андрей
0

А к чему тогда про mobile first разговор?

Ответить

Andrew van de Kamp

Андрей
1

Responsive design 

Ответить

Андрей Деревянко

Andrew
0

Да, сообразил, спс

Ответить

Дмитрий Малахов

Андрей
0

Вы точно про ticket.rzd.ru ?

Ответить

Дмитрий Малахов

Андрей
0

У них сейчас сразу 2 гуя
pass.rzd.ru и ticket.rzd.ru
Который новый умеет много (из полезного запоминать паспортные данные) и "мобайл ферст", правда иногда глючит.
Раз там не видел сапсанов вообще, пару дней назад не смог купить билет по детскому тарифу - пришлось покупать на старом.

С другой стороны смысла нести риск покупки у посредника не вижу вообще.

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Mikhail Golovanov

1

ФАС возбудила дело против владельцев собак из-за употребления своей аббревиатуры в качестве команды для собаки.

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Родион Галанев

1

Еще недавно единственным приложением, ассоциирующимся у пользователей с РЖД, было приложение, ему не принадлежащее. Принадлежало оно компании UFS Андрея Якунина, поэтому, видимо с разрешения папы, использовало товарный знак РЖД, чтобы продажи шли бойчее, и возникало поменьше вопросов о тихо взымаемой, комиссии. И РЖД это не парило.

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Максим Воронцов

0

Что-то поздно спохватились ржд

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Кирилл Трубецкой

Максим
–3

Топ менеджер рамблер подкинул идею

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Hecatecoin

0

Ну я так понял, проблему они уже решили мирным путем. Зачем тут дело то открывать?

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