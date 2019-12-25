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Татьяна Боброва
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«Медуза»: суд отправил под домашний арест бывшего замминистра связи Алексея Солдатова по делу о передаче IPv4-адресов Материал редакции

Источники называют его совладельцем чешской Reliable Communications, получившей 490 тысяч IPv4-адресов от старейшего регистратора России.

  • Против бывшего замминистра связи России (в 2008-2010 годах) Алексея Солдатова возбуждено уголовное дело, рассказал источник «Медузы» на ИТ-рынке и близкий к Солдатову собеседник. По их словам, суд отправил Солдатова под домашний арест.
  • 13 декабря следователь обратился в суд с ходатайством об аресте Алексея Солдатова по делу о мошенничестве, совершённом группой лиц или в особо крупном размере, рассказали изданию в Тверском районном суде Москвы. Суд отклонил ходатайство и отправил Солдатова под домашний арест до 28 января 2020 года. В суде не сообщили, действительно ли речь идёт о бывшем замминистра связи.
  • По данным «Медузы», дело связано с передачей чешской компании Reliable Communications 490 тысяч IPv4-адресов от Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС), который занимался распределением IP-адресов. По данным чешского реестра юрлиц, Reliable Communications создана в 2014 году, совладелец компании с долей 50% — Алексей Солдатов, писал «Коммерсантъ».
  • Ещё 50% Reliable Communications у структуры Private Equity Center Алексея Шкиттина, писала газета. Эта же структура владеет российским ООО «Релком Групп», которое продаёт в том числе IPv4-адреса. В 2018 году чешская компания получила статус локального интернет-регистратора.
  • В ноябре интернет-регистратор RIPE NCC сообщил, что в Европе, России и на Ближнем Востоке закончились IP-адреса формата IPv4. Организация запустила лист ожидания. Источники «Ъ» говорили, что после передачи адресов Reliable Communications бывшие клиенты РосНИИРОС, среди которых и госструктуры, платят за использование IPv4 дороже.
На бывшего замминистра связи и одного из…
Суд отправил бывшего заместителя министра связи Алексея Солдатова под домашний арест, сообщили…
meduza.io

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3 комментария
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Max Lebedev

1

Хаха, закончились IPv4, вот умора

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Виталий Курдюк

Max
1

Не понимаю в чём их ценность в 2019 году

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Andrey Shevtsov

0

Вот я прям чувствовал... Но тут явно пахнет какими-то махинациями ))

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