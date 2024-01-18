Минцифры сообщило о приёме заявок на отсрочку от весеннего призыва в армию для ИТ-специалистов с 22 января 2024 года Статьи редакции
Работники могут сделать это самостоятельно на Госуслугах, после данные проверит работодатель и сформирует списки.
- Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний смогут подать заявки на отсрочку от весеннего призыва на срочную службу в армии с 22 января по 6 февраля через Госуслуги, сообщило Минцифры.
- Работодатель увидит заявки в своём личном кабинете и подтвердит их, если данные верны. Если у сотрудника нет профиля на Госуслугах или он не отправил заявку самостоятельно, компания может сама внести его в список.
- Компании должны проверить данные и отправить списки в Минцифры до 10 февраля через Госуслуги. Списки можно отправлять несколько раз по мере их формирования. До 2 марта Минцифры передаст информацию Минобороны, а с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочкам.
- Специалисты должны соответствовать нескольким критериям: возраст от 18 до 30 лет, российское гражданство, высшее образование по специальности из перечня, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня (не больше 40 часов в неделю).
- Также сотрудник должен работать в аккредитованной ИТ-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Сама компания должна быть аккредитована до 10 февраля 2024 года. При этом требования к стажу нет, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учёбы.
- В Минцифры также отметили, что гражданин не подлежит призыву, если до 31 декабря 2023 года ему исполнилось 27 лет и он был зачислен в запас в связи с достижением этого возраста.
- Ведомство скорректировало правила подачи заявлений в начале 2023 года: теперь это сможет сделать сам сотрудник, до этого списки подавали только ИТ-компании.
1.1K показов
1.6K открытий
Таааак, приём заявок на отсрочку продолжался. Скоро снова начнутся разговоры о дерьмобилизации, видимо.
Весна близко.
Шляполизация.
Это отсрочка от срочки, простите мой каламбур
Сегодня к нам в отдел зашла женщина. Ей нужно было решить три вопроса:
1. Узнать, нет ли у программистов свободной вакансии для её сына, который летом защищает диплом.
2. Есть ли в нашей фирме отсрочка от призыва.
3. Не возьмется ли кто из программистов написать этому сыну программу для диплома, а то он сам не может.
Как, ты говоришь, называется ваша компания?
Самостоятельный парень растёт)
Так чат гпт может написать и программу и диплом
Женщина гениальна
Надеюсь, что вы не растерялись и дали правильные ответы:
-вакансия есть, стоить будет ХХХХХ руб. в месяц;
-отсрочка есть, но воспользоваться будет стоить ХХХХХ руб. в месяц;
-программу напишем, но будет стоить ХХХХХ руб., каждому.
Говорили мне идти в IT, слушать надо было
комментатор на VC тоже своего рода ИТ-специалист. Это в стаже можно засчитать?
Можно, только он рабочий стаж уменьшает 😂
Или хотя бы в срок лишения свободы из расчета: один день комментаторства за один день отбывания наказания в тюрьме либо колонии строгого или особо строгого режима; полтора дня в воспитательной колонии или колонии общего режима; два дня в колонии-поселении.
Ага, а в портфолио указать свои комменты к постам
А также предприниматель, маркетолог и многое другое
Интересно, те кто сам сдает все данные в подобные списки отсрочки, они не думают что за ними первыми придут в случае если отсрочку отменят?
На кой хрен государству трогать самых продуктивных членов общества? Пусть попивают смузи и платят кучу налогов со своих 300к/наносек.
С каких пор в России стали верить всем этим самоназначенным министерствам?
Пенсионный возраст повысят? - Нет, конечно!
Президент только два срока? - ну да
Конституцию будем менять? - нет
Когда есть шанс на свободу и не в такое поверишь
Много критериев и всё нужно соблюсти, чтобы попасть и получить отсрочку.
много денег нужно скорее
пойдут на фронт бедняки и нищие т.е. обычный народец
ну а что вы думали просто так взяли и отсрочили, просто так ничего не получится
Эх, не всем айтишникам повезет
вот кому кому но ит специалистам уж точно повезло
Вадим Д. in action ;D
Круто, я тоже мечтаю открыть свой бизнес за границей!
мечтай и дальше. Это очень приятно - мечтать
Теплее одевайтесь:
Призыв до 60 лет ещё не продлили? Не следил за новостями
От 18 до 60 призывают, Верховная Рада одобрила указ, ребята из ТЦК его осуществляют. Поосторожнее на улицах, могут загрести
Пока до 30. До 60 нахождение в запасе. И как всегда с поимением населения
Что-то на молодёжном.
Сейчас призыв до 30, уже не сильно и молодежном...
Какая у нас молодежь возрастная
Почитаю комментарии. Вентилятор должен задымиться
Как я понимаю в военкомат нужно нести? А вещи брать с собой?
возвращайся в Россию, бери рюкзак и иди в военкомат
Айтишники как всегда всех переиграли.
ты живёшь в мире розовых пони и единорогов.
Айтишники угрюмо умылись и подчинились
Эх надо было мужа в айтишники в свое время отправлять.