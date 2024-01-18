Право
Таня Боброва

Минцифры сообщило о приёме заявок на отсрочку от весеннего призыва в армию для ИТ-специалистов с 22 января 2024 года Статьи редакции

Работники могут сделать это самостоятельно на Госуслугах, после данные проверит работодатель и сформирует списки.

  • Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний смогут подать заявки на отсрочку от весеннего призыва на срочную службу в армии с 22 января по 6 февраля через Госуслуги, сообщило Минцифры.
  • Работодатель увидит заявки в своём личном кабинете и подтвердит их, если данные верны. Если у сотрудника нет профиля на Госуслугах или он не отправил заявку самостоятельно, компания может сама внести его в список.
  • Компании должны проверить данные и отправить списки в Минцифры до 10 февраля через Госуслуги. Списки можно отправлять несколько раз по мере их формирования. До 2 марта Минцифры передаст информацию Минобороны, а с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочкам.
  • Специалисты должны соответствовать нескольким критериям: возраст от 18 до 30 лет, российское гражданство, высшее образование по специальности из перечня, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня (не больше 40 часов в неделю).
  • Также сотрудник должен работать в аккредитованной ИТ-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Сама компания должна быть аккредитована до 10 февраля 2024 года. При этом требования к стажу нет, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учёбы.
  • В Минцифры также отметили, что гражданин не подлежит призыву, если до 31 декабря 2023 года ему исполнилось 27 лет и он был зачислен в запас в связи с достижением этого возраста.
  • Ведомство скорректировало правила подачи заявлений в начале 2023 года: теперь это сможет сделать сам сотрудник, до этого списки подавали только ИТ-компании.

#новости #минцифры

1.1K показов
1.6K открытий
0
77 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Таааак, приём заявок на отсрочку продолжался. Скоро снова начнутся разговоры о дерьмобилизации, видимо.

Весна близко.

Ответить
Развернуть ветку
Давидыч

Шляполизация.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Омелин

Это отсрочка от срочки, простите мой каламбур

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
S.Capusta

Сегодня к нам в отдел зашла женщина. Ей нужно было решить три вопроса:
1. Узнать, нет ли у программистов свободной вакансии для её сына, который летом защищает диплом.
2. Есть ли в нашей фирме отсрочка от призыва.
3. Не возьмется ли кто из программистов написать этому сыну программу для диплома, а то он сам не может.

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Как, ты говоришь, называется ваша компания?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Pavel Loginov

Самостоятельный парень растёт)

Ответить
Развернуть ветку
Denis Azarenko

Так чат гпт может написать и программу и диплом

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
рэджон рондо

Женщина гениальна

Ответить
Развернуть ветку
Uuno Turhapuro

Надеюсь, что вы не растерялись и дали правильные ответы:
-вакансия есть, стоить будет ХХХХХ руб. в месяц;
-отсрочка есть, но воспользоваться будет стоить ХХХХХ руб. в месяц;
-программу напишем, но будет стоить ХХХХХ руб., каждому.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний
Ответить
Развернуть ветку
рэджон рондо

Говорили мне идти в IT, слушать надо было

Ответить
Развернуть ветку
Пряничный дедушка

комментатор на VC тоже своего рода ИТ-специалист. Это в стаже можно засчитать?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Можно, только он рабочий стаж уменьшает 😂

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Griby Lenina

Или хотя бы в срок лишения свободы из расчета: один день комментаторства за один день отбывания наказания в тюрьме либо колонии строгого или особо строгого режима; полтора дня в воспитательной колонии или колонии общего режима; два дня в колонии-поселении.

Ответить
Развернуть ветку
рэджон рондо

Ага, а в портфолио указать свои комменты к постам

Ответить
Развернуть ветку
Dmitrii Alekseevich

А также предприниматель, маркетолог и многое другое

Ответить
Развернуть ветку
Синий трактор

Интересно, те кто сам сдает все данные в подобные списки отсрочки, они не думают что за ними первыми придут в случае если отсрочку отменят?

Ответить
Развернуть ветку
Кулек

На кой хрен государству трогать самых продуктивных членов общества? Пусть попивают смузи и платят кучу налогов со своих 300к/наносек.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Sergey and Natasha Shi

С каких пор в России стали верить всем этим самоназначенным министерствам?
Пенсионный возраст повысят? - Нет, конечно!
Президент только два срока? - ну да
Конституцию будем менять? - нет

Ответить
Развернуть ветку
Энтони

Когда есть шанс на свободу и не в такое поверишь

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Юрий Долгоруков

Много критериев и всё нужно соблюсти, чтобы попасть и получить отсрочку.

Ответить
Развернуть ветку
yladimyr

много денег нужно скорее
пойдут на фронт бедняки и нищие т.е. обычный народец

Ответить
Развернуть ветку
18 комментариев
Yuri Polyakov

ну а что вы думали просто так взяли и отсрочили, просто так ничего не получится

Ответить
Развернуть ветку
Энтони

Эх, не всем айтишникам повезет

Ответить
Развернуть ветку
Альберт Булавин

вот кому кому но ит специалистам уж точно повезло

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

Вадим Д. in action ;D

Ответить
Развернуть ветку
Парфёнова Лада

Круто, я тоже мечтаю открыть свой бизнес за границей!

Ответить
Развернуть ветку
Sergey and Natasha Shi

мечтай и дальше. Это очень приятно - мечтать

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny

Теплее одевайтесь:

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Loginov

Призыв до 60 лет ещё не продлили? Не следил за новостями

Ответить
Развернуть ветку
Горделивый Сербский Патриот

От 18 до 60 призывают, Верховная Рада одобрила указ, ребята из ТЦК его осуществляют. Поосторожнее на улицах, могут загрести

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Фоксик

Пока до 30. До 60 нахождение в запасе. И как всегда с поимением населения

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
заявки на отсрочку от весеннего призыва

Что-то на молодёжном.

Ответить
Развернуть ветку
Denkotovskiy

Сейчас призыв до 30, уже не сильно и молодежном...

Ответить
Развернуть ветку
Энтони

Какая у нас молодежь возрастная

Ответить
Развернуть ветку
МаслобЫк

Почитаю комментарии. Вентилятор должен задымиться

Ответить
Развернуть ветку
wlad

Как я понимаю в военкомат нужно нести? А вещи брать с собой?

Ответить
Развернуть ветку
Sergey and Natasha Shi

возвращайся в Россию, бери рюкзак и иди в военкомат

Ответить
Развернуть ветку
Артемий С.

Айтишники как всегда всех переиграли.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey and Natasha Shi

ты живёшь в мире розовых пони и единорогов.
Айтишники угрюмо умылись и подчинились

Ответить
Развернуть ветку
Бугаева Анна

Эх надо было мужа в айтишники в свое время отправлять.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
74 комментария
Раскрывать всегда
null