Суд в Москве не принял иск на 1 млрд рублей к Анастасии Ивлеевой и на $1 млрд к МТС Статьи редакции
Истцы требовали компенсации морального вреда после вечеринки в клубе Mutabor.
- Таганский райсуд отказался принять коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой и ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС). Как уточняет Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы, истцы требовали компенсации морального вреда в размере 1 млрд рублей с Ивлеевой и $1 млрд с оператора.
- Иск продюсер подал Александр Иншаков, к нему присоединились ещё 22 человека. Заявители не подтвердили, что Ивлеева и МТС — общие ответчики по отношению к каждому истцу, решил суд. Кроме того, из иска не следует, что Иншаков и указанные им лица «объединены одним общим интересом», а приложенные заявления о присоединении «не содержат подтверждения выбора каждым из членов группы одинакового способа защиты прав».
- Иншакову «право на обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц законом не предоставлено», заключили в пресс-службе.
- Это второй коллективный иск к Ивлеевой и МТС от Иншакова — первый группа подала в декабре 2023 года в Хамовнический суд после вечеринки блогера в московском клубе Mutabor и публикации откровенных фотографий с неё. В МТС отмечали, что «не имеют отношения к данному мероприятию, не являются его спонсором или организатором».
- Хамовнический суд отклонил иск, поскольку ответчик проживает «на территории иного субъекта». В январе 2024 года против Ивлеевой подали ещё один иск на 1 млрд рублей во Всеволожский суд Ленобласти.
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Правильно, на авось решили из нихуя денег сделать
«иск продюсер подал Александр» - статью йода писал магистр
А я так надеялся что чисто по угару приняли бы, чтобы Настенька в край охуела
Соснули, клоуны))
для насти штраф должен быть хотя бы 15 миллиардов
Объединение этих двух объектов забавляет
Ищите анализ от Охотника на Ютуб. Эта история с ивлеевой - догооврняк
Что за охотник?
Ссылку
Нужно ответный иск к ним за мошенничество
Иск на лярд, а вот сколько выдавят и чем дело закончится — очень интересно.
Попкорн в руки и смотрим.
Оттепель...
Пиара чтоль захотелось им😁 насмешили
С миллиарда какая пошлина поучается?
1%
Еще не все потеряно)
https://vc.ru/legal/991801-inshakov-ivleeva-2-0-v-polzu-goloy-vecherinki
Ой, как стараются вытянуть денюжки, но никак не получается, очень сильно все пострадали от вечеринки, коршуны блин!