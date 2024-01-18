Право
Таня Боброва

Суд в Москве не принял иск на 1 млрд рублей к Анастасии Ивлеевой и на $1 млрд к МТС Статьи редакции

Истцы требовали компенсации морального вреда после вечеринки в клубе Mutabor.

  • Таганский райсуд отказался принять коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой и ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС). Как уточняет Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы, истцы требовали компенсации морального вреда в размере 1 млрд рублей с Ивлеевой и $1 млрд с оператора.
  • Иск продюсер подал Александр Иншаков, к нему присоединились ещё 22 человека. Заявители не подтвердили, что Ивлеева и МТС — общие ответчики по отношению к каждому истцу, решил суд. Кроме того, из иска не следует, что Иншаков и указанные им лица «объединены одним общим интересом», а приложенные заявления о присоединении «не содержат подтверждения выбора каждым из членов группы одинакового способа защиты прав».
  • Иншакову «право на обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц законом не предоставлено», заключили в пресс-службе.
  • Это второй коллективный иск к Ивлеевой и МТС от Иншакова — первый группа подала в декабре 2023 года в Хамовнический суд после вечеринки блогера в московском клубе Mutabor и публикации откровенных фотографий с неё. В МТС отмечали, что «не имеют отношения к данному мероприятию, не являются его спонсором или организатором».
  • Хамовнический суд отклонил иск, поскольку ответчик проживает «на территории иного субъекта». В январе 2024 года против Ивлеевой подали ещё один иск на 1 млрд рублей во Всеволожский суд Ленобласти.

#новости

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18 комментариев
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 jonewayne

Правильно, на авось решили из нихуя денег сделать

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Хэппи милф

«иск продюсер подал Александр» - статью йода писал магистр

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Natural Phobia

А я так надеялся что чисто по угару приняли бы, чтобы Настенька в край охуела

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Eva

Соснули, клоуны))

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Отнюдь

для насти штраф должен быть хотя бы 15 миллиардов

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Константин Афанасьев

Объединение этих двух объектов забавляет

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A V

Ищите анализ от Охотника на Ютуб. Эта история с ивлеевой - догооврняк

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Kukuruza

Что за охотник?

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Максим Руднев

Ссылку

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Andrei Smirnoff

Нужно ответный иск к ним за мошенничество

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debil
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Вадим Д.

Иск на лярд, а вот сколько выдавят и чем дело закончится — очень интересно.
Попкорн в руки и смотрим.

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Роман Тютюнов

Оттепель...

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Екатерина

Пиара чтоль захотелось им😁 насмешили

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Дмитрий Самохин

С миллиарда какая пошлина поучается?

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daulet karimov

1%

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Юрист Королёв Дмитрий

Еще не все потеряно)
https://vc.ru/legal/991801-inshakov-ivleeva-2-0-v-polzu-goloy-vecherinki

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Stepan Tomara

Ой, как стараются вытянуть денюжки, но никак не получается, очень сильно все пострадали от вечеринки, коршуны блин!

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15 комментариев
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