Право
Таня Боброва

Суд продлил содержание под стражей основателя агрегатора «Спутник» Александра Кима до 21 апреля 2024 года Статьи редакции

Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели людей во время экскурсии по коллекторам Москвы.

  • Басманный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Александру Киму и одному из организаторов экскурсии Никите Дубасу до 21 апреля 2024 года, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Telegram-канал «The Edinorog» пишет, что адвокаты просили отпустить Кима под залог в 5 млн рублей или под домашний арест.
  • Прокуратура предъявила им обвинение по ч.3 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в августе 2023 года. В конце августа в Москве из-за сильного ливня затопило коллекторы, погибли восемь участников подземной экскурсии.
  • Следственный комитет завёл уголовное дело, Кима и Дубаса задержали. Ещё один человек, проходящий по делу, — гендиректор компании «Авангард» Александр Лазовский. Как сообщали в СК, он улетел в ОАЭ, его объявили в розыск. Ким сначала проходил по делу как свидетель. С августа он находится под арестом.
  • «Спутник» — сервис для поиска и бронирования экскурсий. По правилам его работы, компания не несёт ответственность за порядок проведения и качество экскурсий, размещённых на платформе, и не выступает стороной по договору между организаторами и покупателями туров.
  • Освободить основателя и гендиректора «Спутника» Александра Кима просил Российский союз туриндустрии. Там отмечали, что агрегатор лишь оказывал услуги «по информированию граждан и обеспечению коммуникации между потребителями и организатором экскурсии», и компания не должна нести ответственности за происшествия во время самих мероприятий.
  • Открытое письмо в поддержку Кима подписали более 1000 предпринимателей, топ-менеджеров и прочих. Среди них — основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова, инвестор Николай Давыдов и другие.
Александр Ким / Источник: кадр из видео, Regnum

#новости #спутник

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12 комментариев
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 Eduard Kozlov

А почему бы директора Яндекс Такси не посадить, если хоть какая-нибудь машина в аварию попадет?

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Albert Torkhov

Потому что он непосадимый

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Копчик

Очевидно, что экскурсии по ливневым коллекторам небезопасны и незаконны. Это тоже самое, что продавать экскурсии на зону или в другие закрытые места. Агрегатор очевидно не мог об этом не знать, как минимум он должен был получить от организатора разрешающие документы на проведение таких экскурсий.

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Dmitry Kruger

А если мопед не мой?

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Alexey V

Как обычно — нашли крайнего…

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Vladimir Chyorniy

Типо ты такой - нашёл в ВК девушку, а у нее зппп, и хлоп - в ВК иск прилетает. Или купил ты такой машину на авито, а он оп - и встала с джекичаном, и тут бац и директор авито уже под стражей сидит пока тебе клапана шлифуют.

Сюр конечно.

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Влад Куряев

Ты про Озон и Валдберис забыл написать...там тоже много чего происходит...

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Zloy Marketolog

Я думал, вот этих, наконец, закрыли за растраты

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Оптимист

"Там отмечали, что агрегатор лишь оказывал услуги" - так себе оправдание, если даже оказывает услуги должна быть обеспечена безопасность!

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junior journy

Очевидно, что они обеспечили безопасность при самом факте информирования.
Какая безопасность ещё нужна?

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Слегка Придурковатый

По такой логике, всех основателей/владельцев агрегаторов нужно сажать.

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Erkin Asanov

Ну...потому что не русский? 🤷‍♂️🤔

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