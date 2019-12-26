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Это нарушит права работников, считает министерство.
Министерство труда и социальной защиты не одобрило поправки в законодательство для противодействия обналичиванию с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС). Поправки в Трудовой кодекс подготовила Ассоциация банков России (АБР), сообщает РБК со ссылкой на письмо министерства в АБР.
Сейчас КТС может выносить решения по индивидуальным спорам между работниками и работодателями, например о выплате долга по зарплате. Документ имеет исполнительный характер, поэтому банки обязаны переводить или снимать деньги на основе решений КТС.
По словам авторов инициативы, банки являются заложниками ситуации: они не могут не выполнить операцию, даже если она покажется им подозрительной. За отказ банки могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн рублей.
Авторы предложения заявляли, что решение КТС могут изготовить буквально два человека из компании. «Для своей реальной цели, а именно упрощения взыскания заработной платы, комиссия по трудовым спорам не используется», — заявили в ассоциации.
Документ предлагал ликвидировать институт КТС или усилить контроль за выдаваемыми комиссией документами. Например, заверять решения у госинспекторов труда. В пресс-службе Минтруда подтвердили ТАСС, что ведомство выступило против ликвидации комиссий по трудовым спорам.
Минтруд посчитал, что такие поправки угрожают правам работников: трудовые споры в России могут решать только КТС и суды. Отмена КТС лишит сотрудников одного из способов защиты трудовых прав, говорится в письме ведомства.
В ноябре 2019 года Национальный совет финансового рынка (НСФР; входят «Тинькофф банк», «Газпромбанк», «Открытие» и другие) предложил ужесточить контроль за документами КТС, создав отдельную статью о подделке социально значимых документов.
В Минюсте тогда сообщали, что ведомство уже подготовило поправки для борьбы с мошенничеством с КТС и они находятся на согласовании с Минтрудом, Рострудом и Минфином.
Банки начали активно бороться со схемами обналичивания через поддельные документы КТС после конфликта с выводом 5,3 млн рублей со счетов «Тинькофф Банка». Блогер Михаил Жуховицкий рассказал, что банк перевёл деньги со счёта компании его друга неизвестным, показавшим менеджеру решение КТС о долгах по зарплате. The Bell связало скандал с неудачной попыткой обналичивания денег. По данным издания, обнальщики не передали деньги своему куратору, а скрылись.
типичный пример багофичи - с одной стороны, решает одни вопросы и защищает людей, с другой стороны, открывает возможности для злоумышленников
читал книжку одного адвоката про рейдерство в начале нулевых, там описывалась механика, основанная на подобной багофиче. Тогда предельно упростили создание новых компаний. С одной стороны, удобно, с другой стороны - ворота для рейдеров.
[свое описание механики я вычеркнул, так как убедился, что не могу грамотно и кратко изложить]
PS: это книжка "Хищники. Теория и практика рейдерских захватов"
Глава 4. Либерализация законодательства, и что она подарила рейдерам
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