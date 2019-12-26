Это нарушит права работников, считает министерство.

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Министерство труда и социальной защиты не одобрило поправки в законодательство для противодействия обналичиванию с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС). Поправки в Трудовой кодекс подготовила Ассоциация банков России (АБР), сообщает РБК со ссылкой на письмо министерства в АБР.

Сейчас КТС может выносить решения по индивидуальным спорам между работниками и работодателями, например о выплате долга по зарплате. Документ имеет исполнительный характер, поэтому банки обязаны переводить или снимать деньги на основе решений КТС.

По словам авторов инициативы, банки являются заложниками ситуации: они не могут не выполнить операцию, даже если она покажется им подозрительной. За отказ банки могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн рублей.

Авторы предложения заявляли, что решение КТС могут изготовить буквально два человека из компании. «Для своей реальной цели, а именно упрощения взыскания заработной платы, комиссия по трудовым спорам не используется», — заявили в ассоциации.

Документ предлагал ликвидировать институт КТС или усилить контроль за выдаваемыми комиссией документами. Например, заверять решения у госинспекторов труда. В пресс-службе Минтруда подтвердили ТАСС, что ведомство выступило против ликвидации комиссий по трудовым спорам.

Минтруд посчитал, что такие поправки угрожают правам работников: трудовые споры в России могут решать только КТС и суды. Отмена КТС лишит сотрудников одного из способов защиты трудовых прав, говорится в письме ведомства.

Работник вправе по своему усмотрению выбрать способ разрешения трудового спора и решить, обратиться ему в комиссии по трудовым спорам или в суд. Таким образом, ликвидация комиссии по трудовым спорам фактически лишит работников одного из способа защиты его трудовых прав. пресс-служба Минтруда

В ноябре 2019 года Национальный совет финансового рынка (НСФР; входят «Тинькофф банк», «Газпромбанк», «Открытие» и другие) предложил ужесточить контроль за документами КТС, создав отдельную статью о подделке социально значимых документов.

В Минюсте тогда сообщали, что ведомство уже подготовило поправки для борьбы с мошенничеством с КТС и они находятся на согласовании с Минтрудом, Рострудом и Минфином.