Суд запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» на марки Carlsberg и Grimbergen Статьи редакции
До этого суд ввёл подобные меры по отношению к маркам Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg.
- Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск пивоваренной «Балтики» к датской Carlsberg Breweries A/S, пишет «Коммерсантъ». Он подан 25 декабря 2023 года, одобрили его 17 января 2024-го.
- Согласно определению, суд запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» на марки Carlsberg и Grimbergen. По данным Роспатента, лицензия на бренд Carlsberg у «Балтики» действует до конца 2027 года, на Grimbergen — до конца 2030-го. В российской компании отказались от комментариев изданию, в Carlsberg не ответили.
- Первый иск пивоваренная компания подала 17 октября 2023 года, по нему суд принял обеспечительные меры и запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. В декабре суд по ещё одному иску признал недействительным отзыв у «Балтики» лицензий на использование брендов Carlsberg. Дело рассматривали на закрытом заседании.
- В декабре «Балтика» подала ещё два иска: первый — к Carlsberg Breweries A/S, третьим лицом указано Росимущество; второй — к «Карлсберг Азербайджан», подробностей нет. В том же месяце «Ведомости» рассказали, что «Балтика» попросила российские власти помочь защитить её бренды в «дружественных» России странах — в том числе и в Азербайджане.
- Carlsberg объявила о продаже активов в России ещё в марте 2022 года. В июне 2023 года она нашла покупателя и подписала соглашение о продаже, но в июле сделка сорвалась: президент Владимир Путин передал доли компании во временное управление Росимущества. В компании назвали решение «неожиданным».
- Потеряв контроль над бизнесом, Carlsberg расторгла с «Балтикой» соглашения о производстве и продаже пива под брендами группы, но та пошла в суд и добилась запрета на отзыв прав на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg через Роспатент. В ноябре Сarlsberg пригрозила международным судом из-за срыва сделки по продаже «Балтики» на сумму 71 млрд рублей, говорили источники «Интерфакса».
- В конце 2023 года суд арестовал бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского. Следствие подозревает их и другие «неустановленные лица» в мошенничестве: помощи в передаче Carlsberg прав на пивоваренные бренды. В январе 2024-го Шерстенникову продлили арест до 29 марта 2024 года, Рогачевского отпустили под домашний арест.
- В декабре «Ведомости» сообщили, что президент «Балтики» Таймураз Боллоев предложил Росимуществу национализировать пивоваренную компанию.
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Вот если ты, Балтика, откажешься от наебательской тары в 0,43, 0,45 и подобной, тогда я скажу: давай, суд, защищай наших, пусть нахуй все эти недружественные компании валят и варежку свою закроют по поводу прав.
Но вы ж, скоты, никогда от такого не откажетесь.
для тебе вот вот примут закон по которому любой вяк публичный назовут призывами к антигосударственным действиям на заберут имущество
Просто берешь 3 вместо двух и вопрос решен
Дядь. А не хочешь вопрос задать экономике? И термину шринкфляция?
0,43 это реально извращение какое-то
Все правильно сделали. Карлберг пусть идет проявлять солидарность и жаловаться к своим политикам, которые решили нахуевертить с российскими активами в своих юрисдикциях.
быдлострана. никак это с российскими активами не связано, началось намного раньше. это связано с желанием своровать то, что плохо лежить. цап-цапап.
Надо запомнить какие бренды не покупать.
Список уже настолько большой, что лучше записывать
Чего за писдец это ж натуральное пиратство трейдмарка
Там не эти выносили вердикт?
Не а че они
не самое удивительное решение суда за последние несколько лет😁пора уже привыкать
Как политкорректно )
Бренды для локального рынка. Думается первая поставка Балтики под отжатыми брендами соседям покажет всю несостоятельность российского правосудия
Решительно не понимаю этих терок с патентами
Вон был мак, стал точкой
Был Карлсберг - станет людовиком
Был туборг - станет Александровское бочковое
Так хочется же всю маркетинговую историю, которую западные бренды растили, себе присвоить и ни заплатить ни шиша. Что у Балтики качественный продукт - нет. Кроме бренда это мочепиво под водку никому не нужно.
Эпично
Ну пусть ВТО в начале введение санкций обсудит. А потом уже пивком разбирается.
Ну как бы есть договора о сроках действия торговых марок. Какой тут спор может быть? Вот пройдут они, все закончится.
Карлсберг сам ушел. Сам и виноват. И точка.
Будут там мочу варить, то народ просто не будет брать. Пива у нас хватает как бы. А не будет пива, которое покупать можно, то еще лучше. Народ будет здоровей.
если вы внезапно переедете в другой город и не успеете продать квартиру в своем, ее могут забрать, раз она вам уже не нужна?)
Вот почему пиво тут пытаются национализировать у иностранной компании, хотя производитель вполне таки держал качество.
А вот тот же СГК и другие активы Мельниченко не пытаются? Второе куда более важнее и выгоднее для государства, особенно с учетом прорывов и режимов черного неба в Сибири. Тоже иностранец, тоже в рф бизнес, вот только ведет его как то не честно. Национализация и прочие цап цап плохо, но раз уж начинается давайте делать так чтобы было полезно населению, ведь для него же делается!
Вот тут бы национализировать и прочие важные инфраструктурные компании которые зареганы в офшорах)))
Ну, слушай, одно дело всякие оборонные производства, другое дело бренд пива, всё-таки нужно правильно расставлять приоритеты
Ае зашел в чат