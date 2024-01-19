Право
Евгения Евсеева

Суд запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» на марки Carlsberg и Grimbergen Статьи редакции

До этого суд ввёл подобные меры по отношению к маркам Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg.

  • Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск пивоваренной «Балтики» к датской Carlsberg Breweries A/S, пишет «Коммерсантъ». Он подан 25 декабря 2023 года, одобрили его 17 января 2024-го.
  • Согласно определению, суд запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» на марки Carlsberg и Grimbergen. По данным Роспатента, лицензия на бренд Carlsberg у «Балтики» действует до конца 2027 года, на Grimbergen — до конца 2030-го. В российской компании отказались от комментариев изданию, в Carlsberg не ответили.
  • Первый иск пивоваренная компания подала 17 октября 2023 года, по нему суд принял обеспечительные меры и запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg. В декабре суд по ещё одному иску признал недействительным отзыв у «Балтики» лицензий на использование брендов Carlsberg. Дело рассматривали на закрытом заседании.
  • В декабре «Балтика» подала ещё два иска: первый — к Carlsberg Breweries A/S, третьим лицом указано Росимущество; второй — к «Карлсберг Азербайджан», подробностей нет. В том же месяце «Ведомости» рассказали, что «Балтика» попросила российские власти помочь защитить её бренды в «дружественных» России странах — в том числе и в Азербайджане.
  • Carlsberg объявила о продаже активов в России ещё в марте 2022 года. В июне 2023 года она нашла покупателя и подписала соглашение о продаже, но в июле сделка сорвалась: президент Владимир Путин передал доли компании во временное управление Росимущества. В компании назвали решение «неожиданным».
  • Потеряв контроль над бизнесом, Carlsberg расторгла с «Балтикой» соглашения о производстве и продаже пива под брендами группы, но та пошла в суд и добилась запрета на отзыв прав на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg и Tuborg через Роспатент. В ноябре Сarlsberg пригрозила международным судом из-за срыва сделки по продаже «Балтики» на сумму 71 млрд рублей, говорили источники «Интерфакса».
  • В конце 2023 года суд арестовал бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова и вице-президента Антона Рогачевского. Следствие подозревает их и другие «неустановленные лица» в мошенничестве: помощи в передаче Carlsberg прав на пивоваренные бренды. В январе 2024-го Шерстенникову продлили арест до 29 марта 2024 года, Рогачевского отпустили под домашний арест.
  • В декабре «Ведомости» сообщили, что президент «Балтики» Таймураз Боллоев предложил Росимуществу национализировать пивоваренную компанию.

#новости #балтика #carlsberg

2.7K показов
1.6K открытий
0
67 комментариев
Написать комментарий...
 Слегка Придурковатый

Вот если ты, Балтика, откажешься от наебательской тары в 0,43, 0,45 и подобной, тогда я скажу: давай, суд, защищай наших, пусть нахуй все эти недружественные компании валят и варежку свою закроют по поводу прав.

Но вы ж, скоты, никогда от такого не откажетесь.

Ответить
Развернуть ветку
Миру мир

для тебе вот вот примут закон по которому любой вяк публичный назовут призывами к антигосударственным действиям на заберут имущество

Ответить
Развернуть ветку
10 комментариев
Юрий Б.
тары в 0,43, 0,45

Просто берешь 3 вместо двух и вопрос решен

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Микс из мусоровоза

Дядь. А не хочешь вопрос задать экономике? И термину шринкфляция?

Ответить
Развернуть ветку
Строганов Иван

0,43 это реально извращение какое-то

Ответить
Развернуть ветку
John Smith

Все правильно сделали. Карлберг пусть идет проявлять солидарность и жаловаться к своим политикам, которые решили нахуевертить с российскими активами в своих юрисдикциях.

Ответить
Развернуть ветку
Leo

быдлострана. никак это с российскими активами не связано, началось намного раньше. это связано с желанием своровать то, что плохо лежить. цап-цапап.

Ответить
Развернуть ветку
24 комментария
Леонид Гнездилов

Надо запомнить какие бренды не покупать.

Ответить
Развернуть ветку
Капитан Эчпочмак

Список уже настолько большой, что лучше записывать

Ответить
Развернуть ветку
Огурец Молодец

Чего за писдец это ж натуральное пиратство трейдмарка
Там не эти выносили вердикт?

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Не а че они

Ответить
Развернуть ветку
Февраль в голове

не самое удивительное решение суда за последние несколько лет😁пора уже привыкать

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Sergeevich
В компании назвали решение «неожиданным»

Как политкорректно )

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Бренды для локального рынка. Думается первая поставка Балтики под отжатыми брендами соседям покажет всю несостоятельность российского правосудия

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail

Решительно не понимаю этих терок с патентами
Вон был мак, стал точкой
Был Карлсберг - станет людовиком
Был туборг - станет Александровское бочковое

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Шкутко

Так хочется же всю маркетинговую историю, которую западные бренды растили, себе присвоить и ни заплатить ни шиша. Что у Балтики качественный продукт - нет. Кроме бренда это мочепиво под водку никому не нужно.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
treff
Ответить
Развернуть ветку
Капитан Эчпочмак

Эпично

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.
В то же время, по словам господина Семенова, принудительное лицензирование товарных знаков запрещено нормами Всемирной торговой организации (ВТО), куда входит Россия, и Carlsberg может попробовать оспорить действия «Балтики» не только в российском арбитражном суде, но и на площадке ВТО. Но, добавляет эксперт, вопрос квалификации сохранения действующей лицензии на бренд как принудительного лицензирования может быть дискуссионным.
Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Ну пусть ВТО в начале введение санкций обсудит. А потом уже пивком разбирается.

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Ну как бы есть договора о сроках действия торговых марок. Какой тут спор может быть? Вот пройдут они, все закончится.

Карлсберг сам ушел. Сам и виноват. И точка.

Будут там мочу варить, то народ просто не будет брать. Пива у нас хватает как бы. А не будет пива, которое покупать можно, то еще лучше. Народ будет здоровей.

Ответить
Развернуть ветку
Забыл Эмейлов
Карлсберг сам ушел. Сам и виноват. И точка.

если вы внезапно переедете в другой город и не успеете продать квартиру в своем, ее могут забрать, раз она вам уже не нужна?)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

Вот почему пиво тут пытаются национализировать у иностранной компании, хотя производитель вполне таки держал качество.
А вот тот же СГК и другие активы Мельниченко не пытаются? Второе куда более важнее и выгоднее для государства, особенно с учетом прорывов и режимов черного неба в Сибири. Тоже иностранец, тоже в рф бизнес, вот только ведет его как то не честно. Национализация и прочие цап цап плохо, но раз уж начинается давайте делать так чтобы было полезно населению, ведь для него же делается!
Вот тут бы национализировать и прочие важные инфраструктурные компании которые зареганы в офшорах)))

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Богданов

Ну, слушай, одно дело всякие оборонные производства, другое дело бренд пива, всё-таки нужно правильно расставлять приоритеты

Ответить
Развернуть ветку
Гудвин

Ае зашел в чат

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
64 комментария
Раскрывать всегда
null