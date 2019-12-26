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в пользу общения при помощи мемов
Запрет на использование программ для автоматизации подбора включен в условия пользования сайта, утверждает ведомство.
Федеральная антимонопольная служба России признала HeadHunter виновным в нарушении закона о защите конкуренции. По данным ведомства, компания блокировала аккаунты работодателей, которые использовали сторонние сервисы для подбора персонала на площадке.
HeadHunter блокировал работодателей, которые пользуются сторонними сервисами, и предлагал собственную программу с похожими функциями. Запрет на использование программ для автоматизации подбора включен в условия пользования сайта, утверждает ведомство.
Представитель HeadHunter рассказал vc.ru, что компания пока не получила предписание и ждёт мотивировочную часть решения, чтобы определиться с дальнейшими шагами.
Ведомство возбудило дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru в апреле 2019 года. Тогда ФАС утверждала, что условия использования всех трёх компаний содержат запрет на сотрудничество с другими сервисами по автоматизированному подбору. В сентябре ФАС отозвала претензии к Superjob и Rabota.ru в связи с отсутствием нарушений.
Т.е. парсеры, кроулеры и прочий софт теперь можно использовать на законных основаниях ссылаясь на прецедентное решение ФАС?
У нас не прецедентное право
Тем не менее, любой судья может вынести решение перпендикулярное имеющемуся прецеденту
А почему к парсерам и их семье в приципе такой негатив (т.е. их часто запрещают использовать, даже если частота запросов адекватная)?
Тут помимо прочего нужно понимать, что это не только hh касается. Аналогичная работа с api существует у многих ресурсов не только по поиску работы.
Представитель HeadHunter обещал предоставить комментарий vc.ru позже.
Мы перезвоним вам позже, ахах.
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