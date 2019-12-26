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Лиана Липанова
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ФАС: HeadHunter блокировал клиентов за использование сторонних сервисов для подбора персонала на площадке Материал редакции

Запрет на использование программ для автоматизации подбора включен в условия пользования сайта, утверждает ведомство.

7 комментариев
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Федеральная антимонопольная служба России признала HeadHunter виновным в нарушении закона о защите конкуренции. По данным ведомства, компания блокировала аккаунты работодателей, которые использовали сторонние сервисы для подбора персонала на площадке.

HeadHunter блокировал работодателей, которые пользуются сторонними сервисами, и предлагал собственную программу с похожими функциями. Запрет на использование программ для автоматизации подбора включен в условия пользования сайта, утверждает ведомство.

Представитель HeadHunter рассказал vc.ru, что компания пока не получила предписание и ждёт мотивировочную часть решения, чтобы определиться с дальнейшими шагами.

Опубликованные выводы комиссии ФАС России представляются неоднозначными, так как в отношении другого участника рынка, допускающего аналогичные ограничения при взаимодействии со сторонними приложениями, комиссия нарушений не выявила.

Используемые компанией ограничительные формулировки в отношении доступа к контенту сайта являются обычной практикой классифайдов. HeadHunter работает в полном соответствии с законодательством РФ, в том числе о защите персональных данных пользователей, и допускает использование сторонних приложений через API hh.ru для обеспечения стабильности работы интернет-сервисов, защиты данных и во избежание их неправомерного использования.

представитель HeadHunter

Ведомство возбудило дело против HeadHunter, Superjob и Rabota.ru в апреле 2019 года. Тогда ФАС утверждала, что условия использования всех трёх компаний содержат запрет на сотрудничество с другими сервисами по автоматизированному подбору. В сентябре ФАС отозвала претензии к Superjob и Rabota.ru в связи с отсутствием нарушений.

#новость #hh

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7 комментариев
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Gregory Skidan

1

Т.е. парсеры, кроулеры и прочий софт теперь можно использовать на законных основаниях ссылаясь на прецедентное решение ФАС?

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Михаил Качалов

Gregory
2

У нас не прецедентное право

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Alex Cox

Михаил
1

Это не значит, что прецеденты ничего не решают. Особенно решения в арбитражных и верховных судах. Ещё как решают. 

И вообще "прецедентное решение" это не только про прецедентное право.

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Михаил Качалов

Alex
0

Тем не менее, любой судья может вынести решение перпендикулярное имеющемуся прецеденту

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Kaitlynn L

Gregory
0

А почему к парсерам и их семье в приципе такой негатив (т.е. их часто запрещают использовать, даже если частота запросов адекватная)?

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Влад Берг

1

Тут помимо прочего нужно понимать, что это не только hh касается. Аналогичная работа с api существует у многих ресурсов не только по поиску работы.

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Andrei Kiladze

–1

Представитель HeadHunter обещал предоставить комментарий vc.ru позже.

Мы перезвоним вам позже, ахах.

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