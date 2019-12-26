Опубликованные выводы комиссии ФАС России представляются неоднозначными, так как в отношении другого участника рынка, допускающего аналогичные ограничения при взаимодействии со сторонними приложениями, комиссия нарушений не выявила.

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