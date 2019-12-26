Рестораны работают под этой вывеской с 2004 года.

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Дочь Брюса Ли Шеннон Ли подала в суд на популярную китайскую сеть фастфуда Real KungFu за использование образа актёра без разрешения. Иск подан от компании Bruce Lee Enterprises, которой управляет Ли, сообщает Bloomberg.

Bruce Lee Enterprises требует от Real KungFu прекратить использовать образ Брюса Ли в логотипе сети и выплатить компенсацию в размере 210 млн юаней ($30 млн). Ответчиками выступают управляющая сетью Real Kungfu Catering Management и две связанные с ней компании. Сеть насчитывает более 600 точек по всему Китаю, пишет AFP.

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