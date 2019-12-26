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Альберт Хабибрахимов
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Дочь Брюса Ли подала в суд на китайскую сеть закусочных Real KungFu и потребовала $30 млн за образ отца в логотипе Материал редакции

Рестораны работают под этой вывеской с 2004 года.

14 комментариев
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Дочь Брюса Ли Шеннон Ли подала в суд на популярную китайскую сеть фастфуда Real KungFu за использование образа актёра без разрешения. Иск подан от компании Bruce Lee Enterprises, которой управляет Ли, сообщает Bloomberg.

Bruce Lee Enterprises требует от Real KungFu прекратить использовать образ Брюса Ли в логотипе сети и выплатить компенсацию в размере 210 млн юаней ($30 млн). Ответчиками выступают управляющая сетью Real Kungfu Catering Management и две связанные с ней компании. Сеть насчитывает более 600 точек по всему Китаю, пишет AFP.

AFP Photo

Представители Real KungFu заявили, что «озадачены» судебным иском, так как используют свой логотип с 2004 года. Компания никогда не утверждала, что на логотипе изображён Брюс Ли. Real KungFu готова защищать его в суде.

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14 комментариев
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Ян Мартынов

2

Она и Квентина Тарантино хотела засудить за образ отца, две шумихи за полгода, не много ли? Угомонитесь женщина)

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Алексей Соловьёв

Ян
7

Она решила с Рамблером потягаться

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Anton Reut

Ян
0

"Представители Real KungFu заявили, что «озадачены» судебным иском, так как используют свой логотип с 2004 года."
15 лет баба терпела )) 

Ответить

Anton Reut

Ян
0

И что Квентин? Зарядил ей леща как многие его киногерои?

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Tania Tsveit

3

Да этот образ похож на любого среднестатистического китайца😅

Ответить

Юрий Белоножкин

Tania
0

На любого да не на любого. Желтый тренировочный костюм был не на каждом китайце.

Ответить

Дмитрий Айстражник

2

Но это же Брюс Ли!

Ответить

lakoros

Дмитрий
0

Это какой-то китаец) 

Ответить

Ware Wow

lakoros
2

Человек очень похожий на Скуратова.

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Georges Nazarchuk

0

Ебану*ая

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Ware Wow

Georges
2

Ну тут такое, очевидно имхо они эксплуатируют образ Брюса.

С другой стороны если они смогут защититься в суде, то тоже отлично, если не заявляли, что это Брюс, то это просто может быть похожий человек.

У нас отмороженный ФАС помнится штрафанул компанию за мем с Тарантино на стройке, где он якобы квартиру в ебенях покупает ))) совсем больные, типа роскомнадозра )) 

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Комментарий удален

Антон Гранд

0

«Ну что ты начинаешь то...»

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Дмитрий Шошин

0

Когда не хочешь работать, но очень хочешь много денег)

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Евгений Смирнов

0

Ну папу убили, а кушать-то хочется. Не работать же идти, в самом деле)

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