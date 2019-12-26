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Рестораны работают под этой вывеской с 2004 года.
Дочь Брюса Ли Шеннон Ли подала в суд на популярную китайскую сеть фастфуда Real KungFu за использование образа актёра без разрешения. Иск подан от компании Bruce Lee Enterprises, которой управляет Ли, сообщает Bloomberg.
Bruce Lee Enterprises требует от Real KungFu прекратить использовать образ Брюса Ли в логотипе сети и выплатить компенсацию в размере 210 млн юаней ($30 млн). Ответчиками выступают управляющая сетью Real Kungfu Catering Management и две связанные с ней компании. Сеть насчитывает более 600 точек по всему Китаю, пишет AFP.
Представители Real KungFu заявили, что «озадачены» судебным иском, так как используют свой логотип с 2004 года. Компания никогда не утверждала, что на логотипе изображён Брюс Ли. Real KungFu готова защищать его в суде.
Она и Квентина Тарантино хотела засудить за образ отца, две шумихи за полгода, не много ли? Угомонитесь женщина)
"Представители Real KungFu заявили, что «озадачены» судебным иском, так как используют свой логотип с 2004 года."
15 лет баба терпела ))
Да этот образ похож на любого среднестатистического китайца😅
На любого да не на любого. Желтый тренировочный костюм был не на каждом китайце.
Но это же Брюс Ли!
Ебану*ая
Ну тут такое, очевидно имхо они эксплуатируют образ Брюса.
С другой стороны если они смогут защититься в суде, то тоже отлично, если не заявляли, что это Брюс, то это просто может быть похожий человек.
У нас отмороженный ФАС помнится штрафанул компанию за мем с Тарантино на стройке, где он якобы квартиру в ебенях покупает ))) совсем больные, типа роскомнадозра ))
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