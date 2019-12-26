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Татьяна Боброва
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Rambler Group подала иск к «Матч ТВ» из-за прав на матчи Английской премьер-лиги Материал редакции

В Роскомнадзоре ранее говорили, что сайт телеканала «Матч ТВ» уже удалил незаконный контент.

  • Rambler Group подала в Мосгорсуд иск к «Матч ТВ», пишет ТАСС со ссылкой на компанию. «Мы потребовали лишь прекращения распространения незаконного контента — отдельных фрагментов видеоряда матчей Английской премьер-лиги по футболу», — сообщили в интернет-холдинге. Дата заседания пока не назначена.
  • 10 декабря Мосгорсуд вынес решение о временной блокировке контента, связанного с АПЛ, на сайте «Матч ТВ» по заявлению Rambler. У холдинга было 15 дней, чтобы обратиться в суд с иском по существу. 17 декабря в Роскомнадзоре сообщили, что сайт телеканала «Матч ТВ» удалил незаконный контент, поэтому блокировка ему не грозит.
  • Похожие претензии у Rambler были к стриминговому сервису Twitch. Компания подала иск и просила суд заблокировать сервис на территории России из-за пользовательских трансляций матчей АПЛ. В декабре Rambler сообщила, что урегулировала спор и отозвала заявление.
  • Rambler владеет эксклюзивными правами на трансляцию Английской премьер-лиги в России, контракт заключён на три года. Пользователи могут смотреть матчи по подписке в видеосервисе Okko.
Rambler Group подала иск к "Матч ТВ"
Компания требует прекратить распространение фрагментов матчей Английской футбольной премьер-лиги
tass.ru

#новость #ramblergroup #ramblerпротив #матчтв

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12 комментариев
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Вероника Мензорова

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Ощущение, будто рамблеру подарили сертификат на судебные иски, и он стремится их потратить, пока новый год не наступил.

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Вадим Скворцов

10

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Nikita Nefedov

6

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Артур Step

1

А как иначе, кто бы сомневался

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Мовлам Аманов

1

Круто. Тоже хочу в эту команду юристов.

Ответить

Young Aggressor

1

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Антон Гранд

0

Рамблер! Успокойся!

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Maria Mordvinnik

0

Они поняли, как можно хайпить

Ответить

Артур Step

Maria
0

Ага, поймали волну

Ответить

Andrew Simon

0

Ждем рамблеровцев на этом сайте со статьей - напишите ваши контактные данные и мы подадим на вас в суд.

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Денис Файзулин

0

Там юристы в Рамблере День Сурка пересмотрели ?

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Анна Попова

0

РАМЫЛЕР прекроти! Ты же бродяга.

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