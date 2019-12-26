Rambler Group подала иск к «Матч ТВ» из-за прав на матчи Английской премьер-лиги
Материал редакции
В Роскомнадзоре ранее говорили, что сайт телеканала «Матч ТВ» уже удалил незаконный контент.
Rambler Group подала в Мосгорсуд иск к «Матч ТВ», пишет ТАСС со ссылкой на компанию. «Мы потребовали лишь прекращения распространения незаконного контента — отдельных фрагментов видеоряда матчей Английской премьер-лиги по футболу», — сообщили в интернет-холдинге. Дата заседания пока не назначена.
10 декабря Мосгорсуд вынес решение о временной блокировке контента, связанного с АПЛ, на сайте «Матч ТВ» по заявлению Rambler. У холдинга было 15 дней, чтобы обратиться в суд с иском по существу. 17 декабря в Роскомнадзоре сообщили, что сайт телеканала «Матч ТВ» удалил незаконный контент, поэтому блокировка ему не грозит.
Похожие претензии у Rambler были к стриминговому сервису Twitch. Компания подала иск и просила суд заблокировать сервис на территории России из-за пользовательских трансляций матчей АПЛ. В декабре Rambler сообщила, что урегулировала спор и отозвала заявление.
Rambler владеет эксклюзивными правами на трансляцию Английской премьер-лиги в России, контракт заключён на три года. Пользователи могут смотреть матчи по подписке в видеосервисе Okko.
Вероника Мензорова
Ощущение, будто рамблеру подарили сертификат на судебные иски, и он стремится их потратить, пока новый год не наступил.
Вадим Скворцов
Nikita Nefedov
Артур Step
А как иначе, кто бы сомневался
Мовлам Аманов
Круто. Тоже хочу в эту команду юристов.
Young Aggressor
✔
Антон Гранд
Рамблер! Успокойся!
Maria Mordvinnik
Они поняли, как можно хайпить
Артур StepMaria
Ага, поймали волну
Andrew Simon
Ждем рамблеровцев на этом сайте со статьей - напишите ваши контактные данные и мы подадим на вас в суд.
Денис Файзулин
Там юристы в Рамблере День Сурка пересмотрели ?
Анна Попова
РАМЫЛЕР прекроти! Ты же бродяга.