Против Солдатова и двух его партнёров возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 500 млн рублей, пишет издание.

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Дело о передаче IPv4-адресов против бывшего в 2008-2010 годах замминистра связи Алексея Солдатова связано с его конфликтом с президентской администрацией из-за домена первого уровня .su, выяснила «Медуза». По закону об автономной рунете этот домен должен контролироваться государством, но исторически им управляет Фонд развития интернета Солдатова.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено 28 ноября 2019 года по факту «хищения путём обмана» у Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) права на IP-адреса, сообщает издание. По версии следствия, ущерб организации составил 500 млн рублей.

13 декабря обвинения предъявили совладельцам чешской Reliable Communications Алексею Солдатову и Алексею Шкиттину, а также гендиректору российского ООО «Релком Групп» Евгению Антипову. 27 декабря Шкиттин был заочно арестован на два месяца и объявлен в международный розыск, Солдатов и Антипов сейчас находятся под домашним арестом, указывает издание.

Что известно о РосНИИРОС и причинах уголовного дела

Созданный в 1992 году РосНИИРОС занимался развитием компьютерных сетей для научных и образовательных организаций. Институт также был первым российским членом европейского интернет-регистратора RIPE NCC, который занимается распределением IP-адресов в Европе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, напоминает «Медуза». Один из основателей РосНИИРОСа — Алексей Солдатов.

РосНИИРОС получил статус локального интернет-регистратора (LIR), который может на платной основе распределять IP-адреса среди операторов связи и хостинг-провайдеров в России. По данным «Медузы», в декабре 2018 года институт решил отказаться от статуса LIR и ликвидировать организацию.

Этим занялся Алексей Шкиттин, которого рекомендовал Солдатов как действующий член совета РосНИИРОСа, пишет издание. Одной из задач было сворачивание нерентабельной операторской деятельности института, а также передача блоков IP-номеров подходящей компании со статусом LIR.

В 2019 году институт перевёл 490 тысяч IPv4-адресов Reliable Communications, писал «Коммерсантъ». По словам Саркиса Дарбиняна, адвоката Алексея Шкиттина, на момент передачи IP-адресов Шкиттин был исполняющим обязанности директора РосНИИРОС.

В ноябре RIPE NCC сообщил, что в Европе, России и на Ближнем Востоке закончились IP-адреса формата IPv4. На рынке пул в 490 тысяч адресов может стоить $9,8–12,25 млн, оценивала газета.

Эта сделка стала поводом для возбуждения уголовного дела, пишет «Медуза». Сейчас на сайте РосНИИРОС указано, что ранее переданные адреса будут возвращены организации. «В настоящий момент улажены все необходимые формальности и ранее переданные адреса возвращаются в АНО "РосНИИРОС"», — говорится в сообщении.

В чём претензии к Reliable Communications

По словам Дарбиняна, следствие смущает, что Шкиттин в момент передачи IP-адресов был одновременно совладельцем Reliable Communications и и.о. директора РосНИИРОС. Однако он отметил, что нарушений при проведении сделки не было.

С процессом ликвидации РосНИИРОСа торопились, поэтому был выбран самый простой путь — передать IP-адреса и поддержку в Reliable Communications и «Релком Групп». В случае если бы до ликвидации РосНИИРОСа это не было сделано, все IP-адреса «ушли» бы обратно в RIPE NCC и более 700 клиентов РосНИИРОСа лишились бы своих адресных пространств. Саркис Дарбинян адвокат Алексея Шкиттина

Дарбинян также отметил, что IP-адреса никто не может купить или продать — они передаются в пользование. В российском законодательстве нет норм, регулирующих правила передачи IP-адресов, и речи о выведении активов из РосНИИРОС быть не может, добавил он.

Источники «Медузы» на телекоммуникационном рынке рассказали, что заявление с просьбой проверить передачу IP-адресов от РосНИИРОСа к Reliable Communications подал начальник управления президента по развитию ИКТ и инфраструктуры связи Андрей Липов. Это подтвердил адвокат Дарбинян.

По данным издания, процесс ликвидации института был остановлен по инициативе Кремля после жалоб научных организаций на возросшие цены из-за передачи IP-адресов РосНИИРОСа в зарубежную компанию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не прокомментировал информацию, связаться с Андреем Липовым издание не смогло. Адвокат Алексея Солдатова Наталья Давыдова от комментариев отказалась.

По словам члена совета института Алексея Платонова, организация в отличие от других участников рынка не повышала в последние годы цены на услуги. Доход РосНИИРОС от предоставления адресов составлял около 1,2 млн рублей в месяц при себестоимости 500 тысяч рублей, говорит он. Тарифы других игроков — в 20-30 раз выше.

При чём здесь домен .su

Как пишет «Медуза», РосНИИРОС также был менеджером домена .su, но в 2001 году эта работа была фактически передана Фонду развития интернета, который был основан российскими интернет-провайдерами: «Демосом» и созданным Алексеем Солдатовым «Релкомом». По данным СПАРК, в июне 2018 года учредителями фонда стали Алексей Солдатов и Алексей Шкиттин.

Издание уточняет, что .su — домен верхнего уровня, сейчас в нём зарегистрированы более 111 тысяч сайтов. В базе Администрации адресного пространства интернета (IANA) менеджером домена значится РосНИИРОС.

Согласно закону об автономном рунете, .su вместе с доменами .ru и .рф стал частью «национальной доменной зоны» и должен контролироваться государством. Однако в администрации президента опасались, что во время ликвидации РосНИИРОСа в Фонд развития интернета будут переданы функции и менеджера домена .su, и государство полностью потеряет над ним контроль, рассказал «Медузе» федеральный чиновник.

Топ-менеджеры двух телекоммуникационных компаний сообщили, что у структур Алексея Солдатова уже пытались забрать функции по управлению доменом .su: тогда же власти брали под контроль домены .ru и .рф.

Менеджером доменов .ru и .рф исторически была некоммерческая организация Координационный центр национального домена сети Интернет (КЦ). Техническим обеспечением занималась её «дочка» — Технический центр Интернет (ТЦИ). В декабре 2015 года в число учредителей КЦ вошла Минкомсвязи, а в 2018 году функции оператора реестра доменов перешли к структуре «Ростелекома».