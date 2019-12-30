Ранее «Афиша» подала иск к «Яндексу» из-за слова «Афиша» в названии одного из сервисов интернет-компании.

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«Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам иск против ООО «Компания Афиша», следует из данных картотеки суда. «Афиша» входит в Rambler Group.

Заявление зарегистрировано 27 декабря 2019 года. Третьим лицом выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Сумма исковых требований и суть претензий не указаны. Представители «Яндекса» и Rambler Group отказались от комментариев.

В декабре 2019 года «Афиша» обратилась в Роспатент с просьбой запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша» в названиях своих сервисов. Компании развивают билетные сервисы «Яндекс.Афиша» и «МТС Афиша».