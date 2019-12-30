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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Ранее «Афиша» подала иск к «Яндексу» из-за слова «Афиша» в названии одного из сервисов интернет-компании.
«Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам иск против ООО «Компания Афиша», следует из данных картотеки суда. «Афиша» входит в Rambler Group.
Заявление зарегистрировано 27 декабря 2019 года. Третьим лицом выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Сумма исковых требований и суть претензий не указаны.
Представители «Яндекса» и Rambler Group отказались от комментариев.
В декабре 2019 года «Афиша» обратилась в Роспатент с просьбой запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша» в названиях своих сервисов. Компании развивают билетные сервисы «Яндекс.Афиша» и «МТС Афиша».
Ведомство отказалось принять претензии к торговому знаку «МТС Афиша». Рассмотрение претензий к «Яндекс.Афише» назначено на 30 декабря.
Давайте ещё больше судов! Со всеми словами, встречающимися в названиях сервисов! 😊👍🏻 С наступающим!
Ты использовал слово "сервис", как владелец автосервиса " Сервис", подаю на тебя в суд!
блять, это вирус что-ли какой-то?
Хмм, считал, что такие общие слова как афиша, магазин, парикмахерская не подлежат в принципе к рассмотрению в подобных спорах 🤔
Россия, 2050 год, Компания «Алфавит» подала иск в суд на всех, у кого встречается хоть одна буква из алфавита в названии. Ох уж эти патентные войны 😏
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