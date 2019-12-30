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Право
Лиана Липанова
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«Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам на «Афишу» от Rambler Group Материал редакции

Ранее «Афиша» подала иск к «Яндексу» из-за слова «Афиша» в названии одного из сервисов интернет-компании.

12 комментариев
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«Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам иск против ООО «Компания Афиша», следует из данных картотеки суда. «Афиша» входит в Rambler Group.

Заявление зарегистрировано 27 декабря 2019 года. Третьим лицом выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Сумма исковых требований и суть претензий не указаны.

Представители «Яндекса» и Rambler Group отказались от комментариев.

В декабре 2019 года «Афиша» обратилась в Роспатент с просьбой запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша» в названиях своих сервисов. Компании развивают билетные сервисы «Яндекс.Афиша» и «МТС Афиша».

Ведомство отказалось принять претензии к торговому знаку «МТС Афиша». Рассмотрение претензий к «Яндекс.Афише» назначено на 30 декабря.

#новость #афиша #яндекс #ramblergroup #ramblerпротив

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12 комментариев
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Deniska Z

2

Давайте ещё больше судов! Со всеми словами, встречающимися в названиях сервисов! 😊👍🏻 С наступающим!

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Артём Андреев

Deniska
6

Ты использовал слово "сервис", как владелец автосервиса " Сервис", подаю на тебя в суд!

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Stanislav Silnicki

0

блять, это вирус что-ли какой-то?

Ответить

Alexander Romensky

Stanislav
8

просто юристов познакомили с KPI

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Roman Pikul

1

Хмм, считал, что такие общие слова как афиша, магазин, парикмахерская не подлежат в принципе к рассмотрению в подобных спорах 🤔

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SHAKER TOUR Авторские Туры

1

За себя и за Сашку

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Anastasia Light

1

Россия, 2050 год, Компания «Алфавит» подала иск в суд на всех, у кого встречается хоть одна буква из алфавита в названии. Ох уж эти патентные войны 😏

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Alexander Pavlov

1

Империя наносит ответный удар!

Ответить

Роман Терентьев

0

А почему к "МТС Афиша" отказали?)

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Антон Гранд

0

Психанули!

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Антон Гранд

–1

И там и там папа Сбербанк же.

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Mikhail Golovanov

–1

Яндекс vs рамблер

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