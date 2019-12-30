«Афиша» не смогла запретить «Яндексу» использовать слово «Афиша» в товарном знаке
Материал редакции
Роспатент отклонил претензии, как и к МТС.
Палата по патентным спорам не удовлетворила претензии «Афиши» к «Яндексу» из-за использования товарного знака со словом «Афиша», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспатента. Мотивированное решение будет подготовлено в течение двух месяцев.
О том, что «Афиша», которая входит в Rambler Group, обратилась в палату по патентным спорам Роспатента, 20 декабря 2019 года написали «Ведомости». Компания просила запретить МТС и «Яндексу» использовать слово «Афиша» в названиях своих билетных сервисов. В тот же день ведомство отказало «Афише» в претензиях к торговому знаку «МТС Афиша», сообщали в МТС.
30 декабря стало известно, что «Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам иск против «Афиши». Суть претензий пока неизвестна.
Andrey Alikimovich
Рамблер совсем поехал 😔
Чеширский
адвокат сработал четко!
Павел Гросс-Днепров
Итоги года rambler. Пытались как могли, но не смогли...