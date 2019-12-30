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Татьяна Боброва
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«Афиша» не смогла запретить «Яндексу» использовать слово «Афиша» в товарном знаке Материал редакции

Роспатент отклонил претензии, как и к МТС.

  • Палата по патентным спорам не удовлетворила претензии «Афиши» к «Яндексу» из-за использования товарного знака со словом «Афиша», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспатента. Мотивированное решение будет подготовлено в течение двух месяцев.
  • О том, что «Афиша», которая входит в Rambler Group, обратилась в палату по патентным спорам Роспатента, 20 декабря 2019 года написали «Ведомости». Компания просила запретить МТС и «Яндексу» использовать слово «Афиша» в названиях своих билетных сервисов. В тот же день ведомство отказало «Афише» в претензиях к торговому знаку «МТС Афиша», сообщали в МТС.
  • 30 декабря стало известно, что «Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам иск против «Афиши». Суть претензий пока неизвестна.
Rambler не смог запретить "Яндексу" использовать…
Компания также требовала запретить использование слова "Афиша" в названии сервиса МТС
tass.ru

#новость #яндекс #ramblergroup #афиша

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«Яндекс» подал в суд по интеллектуальным правам на «Афишу» от Rambler Group
Ранее «Афиша» подала иск к «Яндексу» из-за слова «Афиша» в названии одного из сервисов интернет-компании.
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