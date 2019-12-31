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Альберт Хабибрахимов
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Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан в ожидании суда по делу о мошенничестве и сокрытии доходов Материал редакции

Бизнесмен отрицает обвинения и объясняет свой отъезд «политическим преследованием».

8 комментариев
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Бывший председатель правления Nissan Карлос Гон покинул Японию, несмотря на судебный запрет. Сейчас он находится в Ливане, сообщает Bloomberg. В Японии Гона обвиняют в мошенничестве и фальсификации отчётов о доходах.

Гон бежал из Токио, потому что не верил, что суд вынесет справедливое решение по его делу, объяснил источник, знакомый с ситуацией. 65-летний бизнесмен подтвердил, что сейчас находится в Ливане, и добавил, что теперь может свободно общаться с представителями прессы.

Я больше не собираюсь оставаться заложником фальсифицированной японской судебной системы, где действует презумпция вины, свирепствует дискриминация и отрицаются основные права человека.

Я не бежал от правосудия — я бежал от несправедливости и политического преследования.

Карлос Гон
о своём отъезде в Ливан

Гон родился в Бразилии, а вырос в Ливане, у него есть гражданство этих стран. У Ливана нет соглашения об экстрадиции с Японией. Bloomberg пишет, что у бизнесмена есть инвестиции в ливанскую недвижимость и виноградники.

Как Гону удалось покинуть Японию — неясно. Bloomberg отмечает, что его паспорт был конфискован по условиям залога. По данным ливанской газеты Aljoumhouria, он прилетел на частном самолёте из Турции.

Прокуратура Токио, окружной суд Токио и иммиграционное бюро Японии не ответили на запросы Bloomberg. Издание указывает, что с 31 декабря по 5 января в стране выходные.

Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года, в апреле 2019 года его освободили под залог в 1 млрд иен ($8,9 млн) при условии, что он проживает только по адресу регистрации и не покидает Японию. За Гоном было установлено круглосуточное наблюдение, он не мог проводить не дома больше одной ночи без разрешения судьи и каждый месяц должен был отчитываться о всех своих встречах.

Японская прокуратура обвиняет Гона и другого бывшего топ-менеджера Nissan Грега Келли в занижении размеров своих вознаграждений в отчётах для Токийской фондовой биржи для уклонения от уплаты налогов и использовании активов компании в личных целях.

По версии следствия, Гон скрыл в общей сложности более $80 млн. Кроме этого, его обвиняют в том, что он покрыл за счёт компании убытки от личных инвестиций.

Сам Гон отрицает обвинения и называет дело заговором руководства Nissan, чтобы помешать его плану по дальнейшему слиянию Nissan, Renault и Mitsubishi.

#новость #nissan #карлосгон

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8 комментариев
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Andrey Kulakov

6

Карлос Gone

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Алексей Левин

Andrey
1

Все это Гон

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evilnw

3

Все мы знаем про телефонное право в Японии и беспредел тамошних силовиков.

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IO

0

Вчера ты миллионер и топ-менеджер крупной корпорации, а сегодня преступник в бегах

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tyler durden

0

у него три гражданства: ливан, франция, бразилия. еще бы не сбежать) я бы вместо него еще в марте сбежал, когда перевели под домашний аренст. что-то он долго думал )

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Blackrock

tyler
0

Он постигал навыки ниндзя что бы незаметно улизнуть )

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Федор Бондарчук

0

Диспетчер Карлос - фейк. 

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Антон Гранд

–1

Учитывая фразы; инвестиции, смог сбежать, виноградники, частный самолёт - был не бедным. Вряд ли жил на одну зарплату.

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