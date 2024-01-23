Reuters: ЕС вряд ли конфискует активы российского ЦБ — из-за рисков бегства инвесторов и проблем у Euroclear Статьи редакции
А также вопросов законности самой процедуры.
- Евросоюз вряд ли решится на конфискацию замороженных активов российского ЦБ, рассказали Reuters высокопоставленные чиновники. По словам одного из собеседников, знакомого с ходом переговоров, между странами-членами ЕС нет согласия по этому вопросу.
- Как пишет агентство, чиновники обеспокоены не только законностью такого шага, но и потенциальными последствиями для евро: инвесторы могут начать выходить из активов в валюте, опасаясь, что однажды их деньги тоже могут конфисковать.
- Кроме того, Россия в качестве ответа уже обещала «зеркальные» меры. Группа Euroclear имеет «значительные» активы в России, которые потенциально может конфисковать Москва, — это может создать угрозу финансовой стабильности, указывает Reuters. По словам одного из источников, ЕС «не сможет выручить Euroclear» — его бюджет намного меньше.
- Вместо этого, как пишет издание, правительства стран ЕС, вероятно, поддержат предложение Еврокомиссии — использовать только прибыль, полученную от российских активов.
- В январе 2024 года Bloomberg сообщило, что российский ЦБ «близок к заключению соглашения» с международными юридическими фирмами, которые будут представлять интересы России в случае судебного разбирательства из-за возможной конфискации заблокированных в США и ЕС активов.
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У России тоже есть на 300 ярдов активы Европы. Ответ может быть зеркальным. А вот отношение и доверие других стран в том числе Китай, Арабских стран и т.д. может ухудшиться и принять безопасные для них меры. Думаю Европе такой исход не нужен
Это которые сейчас раздают приближенным кооперативу?
Китайцы куда побегут от Винни пуха? Арабы спокойно тратят миллиарды в Европе и дают европейцам разрабатывать спг для Катаре чтобы заместить Газпром и никого не смущает, что там где то права не соблюдают и оппозиционеров в консульстве пропускают через мясорубку. Русских денег чиновников тут тоже хватает и спокойно жили все от соловьева до родственников чиновников после Крыма и даже сбитого самолета. Очевидно, что если не начать войну под боком с тысячами убитых, разрушенными городами и гуманитарным кризисом, то ничего тебе не будет и паркуй деньги, в офисах лондонского Сити для этого специально сидит большая тройка. Где нибудь в Африке - пожалуйста
Не видел еще ни одной новости типа банк X в стране Y прекратил сотрудничество с Европой из-за наложения ею санкций на РФ. А вот новости в стиле банк X в стране Y прекратил проведение платежей в РФ из-за опасения вторичных санкций (читай, Европа и/или США перестанут с ним работать), встречаю постоянно.
Они уже на этой черте. Черта просто жирная. Но все инвесторы в мире уже задумались по поводу блокировок/конфискаций. Не только по поводу инвестиций в Европу и США, но и зеркальных в Россию, Китай и т.д.
Комментарий удален модератором
Для этого им придётся вообще не трогать активы РФ. РФ в ответ также будет конфисковывать проценты. То есть ситуация патовая.
Вопрос а куда бежать?
Только при условии, что наши чиновники эти активы не просрали. А учитывая негативный настрой наших чиновников к другим странам, слабо верится что они что-то отдадут.
В противном случае речь идёт про отжатый бизнес по рублю за штуку, который тоже подходит к определению активов. Это очень простой выход для чиновников, при котором они ничего не потеряют.
Повыше уровнем запощу, а то в глубине зарыто. И для образования ширнармасс комментаторов на VC и чтобы платные ботики перестали вешать предвыборную лапшу на уши.
https://www.reuters.com/world/us-judge-orders-168-bln-payout-families-over-1983-beirut-bombing-2023-03-22/
1. Landmark decision в этом процессе — это то, что американским судьям разрешили выносить решения о КОНФИСКАЦИИ суверенные активов и не только находящихся на территории США, но и в третьих странах. Ранее на суверенные активы распространялся иммунитет. Насколько помню потом были еще решения, но лень гуглить.
2. Американцы активы конфисковали. Европейцы исполнили решение американского суда.
3. Никаких последствий ни для США, ни для ЕС не было. Как покупали их бонды, так и покупают. Как держали резервы в европейских и американских банках, так и держат.
Если европа конфискует активы, то здесь спиздят активы у частной евроклер, в ответ европа конфискует частные актив уже россиян на компенсацию для своих инвесторов. Компенсирует ли что-то в ответ ооо рф частным лицам? Или опять скинет все убытки в этой ситуации с банков, цб, конфискальщиков на частных инвесторов, которых сейчас срочно агитируют нести оставшиеся деньги на 10 летние иис для подъема экономики рф, которых уж на этот раз абсолютно точно не кинут?
Так это же европейцы у сбежавших предателей отберут, одни плюсы.
Я прошу прощения…
Они блять уже это сделали и записали нашу частную собственность в графу чистой прибыли.
В РФ не меньше заморожено, но почему-то об этом не говорят.
Рейтерс эту инфу взял от РИА новости. В целом, это всё что нужно знать :)
Почему же не говорят. На первом канале каждый день рассказывают
Разве? Где можно глянуть сводки?
Нормальный наброс. Хотелось бы услышать про активы евроклира в РФ на 300 ярдов (наверное бренды Карлсберг из соседней новости) и что это за высокопоставленные чиновники ЕС? Уж не венгерский диктаторишка, лучший дружок местного клуба... А так можно оперировать термином заморозка довольно широко. Вон бабло евреев уже лет 80 в заморозке в швейцарских банках, так и тут будет, но если Набиулиной спокойнее, то пусть формально числится бабло на ней.
Что-то вспомнил про замороженные пенсии
Смешно читать как рандомный человек на виси называет президента страны Дикторишкой )
А почему демократически избранный президент европейской страны вдруг диктатор? Лишь из-за политических с вами разногласий?
Ну вот и все! Включили заднюю, только поздно уже! инвесторы все равно не будут вкладываться в еврозону. Эмираты просто сливают евро, Китай тоже. Все таки сша красиво убивает конкурентов, убив производство в Европе отрезав от дешевых ресурсов, переманив инвесторов. А Европа теперь - это тупо рынок сбыта товаров пока еще инерция есть и экономика не пошла под откос.
Так куда уйдут инвесторы? В Китай? В США? В Иран?
Придумали же уже изящную схему без отъема, но и чтоб деньги не лежали просто так. Прибыль - на поддержку Украине, нолог с прибыли - в ЕС, база лежит на счетах где она лежит, вернется в РФ при условии выплаты репараций хоть каких-то.
Никто ничего не изымает, деньги работают.
Что-то все пережевывают, непонятно зачем.
Умничка.
а что такое есть у евроклира в России?
Опасения
Нормально наброшено на вентилятор под вечер. Начну.
#верните300ярдов#
Сколько из них лично твои?
Это максимум отпугнет другие страны с похожим режимом хранить деньги на западе, и то если они планирует проводить свои СВО у соседей. Никакие инвесторы из-за этого не побегут.
Боже, Леха! Сходи к врачу, проверь голову
Проблема в том, что сейчас уже никто не боится начинать войны. Ибо главный смотрящий ослаб и очень занят помощью одному квнщику - на другое уже не хватит сил. Вон Израиль разбомбил кучу мирняка и ничего, никаких санкций и прочего. Иран методично уничтожает американских военных, а те только стыдливо драпают. А под боком Венесуэла быкует на Гайану.
Ну конечно, очень переживают чиновники ЕС, писаются, бедолаги, от угрызений совести и страха перед ответом РФ.
Это экономика.
Качок Доге и Чимс.jpg
Во, спасибо что напомнил, хотел его посмотреть и забыл
Там этой прибыли Зеленскому на разок в турне слетать самолёт заправить разве что. Европейские бюрократы в своем репертуаре.
Правильно сделают, если передумают, за этим действием идут серьезные последствия для них самих!
Какие?
это новость что-ли?
Читаем между строк написанное белыми буквами на белом листочке:
Как подмажешь, так и покатаешься. Ждем смазку. Ваши друзья не бюрократы ТЧК
The Washington Post: Военный конфликт России и Украины в 20х годах 21 столетия вряд-ли реален.
Daily Telegraph: Подорожание яиц и топлива в России в начале 20х годов практически исключено.
The Hindu: Кокос опять снова убил человека в Нью-Дели.
Европа в этом конфликте показала всю мощь своей деградации. Ладно Россия - слон в посудной лавке, к этому не привыкать. Но Европа оказалась еще тем цирком с конями, так эпично просрать полимеры надо постараться.
В европе тоже не дураки сидят. Если активы конфисковать, то к ним руки приложить не получиться. А вот проценты под разным соусом можно будет приватизировать себе.
вова и ко договорились там обо всем. свои пацаны
А что случилось?
ЕС деньги отдаст Украине, а Евроклир потеряет свои частные. Так что возместить потери нужно, но тут ещё проблема юридическая и репутационная. Но в итоге все конечно передадут
А России с активов ЦБ хоть копейка вообще светит?
Они могут оперировать активами, не в буквальном смысле. Но инструментов для эмиссии тех же рублей хватает.
Чуют, что возвращаться то придется и уже скоро
ну это потому что будет беспредел, оснований на это нет
Репортаж с улицы, где ничего не происходит
Может евроклиар наши денюжки наконец-то вернет?? 2 года уже уже в блоке лежат