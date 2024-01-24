В Казахстане одобрили законопроект о запрете вейпов Статьи редакции
За ввоз, распространение и продажу будут грозить уголовные сроки.
- Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана принял законопроект по вопросам здравоохранения, пишет «Sputnik Казахстан». Одна из поправок в нём — запрет на ввоз, производство, продажу и распространение вейпов.
- Теперь законопроект должны рассмотреть в Сенате (верхняя палата парламента), а затем отправить на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Когда он вступит в силу — не указано.
- За продажу вейпов будет грозить арест до 50 суток, за ввоз и распространение — лишение свободы до двух лет. За те же действия, но совершённые в особо крупном размере или в составе преступной группы — до пяти лет.
- Ввести запрет ещё в мае 2023 года предложила депутат нижней палаты парламента Казахстана, член фракции от партии Respublica Нургуль Тау. Она приравнивала ситуацию с распространением электронных сигарет среди школьников и молодежи к «эпидемии» и указывала, что причины этого — бесконтрольная продажа вейпов и их ценовая доступность, не более 2000 тенге (около 400 рублей).
- В июле 2023-го Respublica анонсировала планы правительства Казахстана запретить вейпы, жидкости и ароматизаторы к ним.
- В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете на продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним — даже если устройства не содержат никотина. Также он запрещает открытую выкладку вейпов в магазинах, их онлайн-продажи, выпуск никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и другое.
- В октябре 2023-го правительство отменило мораторий на проверки магазинов с вейпами и кальянами до 1 января 2025 года.
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Я не очень понимаю почему контролировать продажу алкоголя и табака получается, а продажу вейпов нет. Что за очередной популизм вместо попытки регулирования снова рубить с плеча? Ну вернется молодежь на сигареты, всем резко хорошо что ли сразу станет.
Табачным лоббистам станет конечно хорошо
Мера не рассчитана на текущих курильщиков – бросить получается у единиц, так во всё мире.
Мера направлена на то, чтобы новых курильщиков появлялось как можно меньше.
Вейпы сделали точку входа в курение гораздо легче – классненько, сладенько, красивенько. Первый опыт курения супер позитивный, конверсия в зависимых гораздо выше, чем у тех, кто начинал с сигарет.
Скорее всего дело в том, что жидкости могут производить почти кто угодно. Одноразки и поды вообще все из Китая идут.
Акцизы на из продажу контролировать сложно.
А простой табак делают уже устоявшиеся компании, которые везде как надо имеют юрлица и платят налоги. Плюс, они и могут выступать против вейпов, тк если glo и icos принадлежат крупным табачкам, то жидкости нет.
Дети уже не захотят обычные сигареты курить, они же невкусные. А вот жижа с арбузом самый топ.
Да тут иллюзий о том, что это забота о здоровье питать не стоит. Вероятнее, что это лобби табачных компаний, которые упустили свою долю рынка ЭСДН.
Алко и табак уже старая система, которую долго оттачивали. Хотя, молочку и воду вообще за месяц под контроль взяли со своим честным знаком. Но это новости из РФ
они не выучили похоже ещё "не можешь победить - возглавь", а уж запрещалкиных везде во все времена как за баней
"Ну вернется молодежь на сигареты, всем резко хорошо что ли сразу станет"
Да. Олар темекі тартсын. Әкелер мен аталар шылым шегетін, бәрі быт-шыт болды, зайбал.
Плохо вы знаете молодежь. Сигареты курить давно не модно.
Потому что нет ничего тупее политики запрещения. Это просто рак политической системы. Нет ничего проще чем запретить что — ноль мозговой деятельности. Они так и говорят, что мол нам даже думать впадлу мы можем просто запретить.
(Я не одобряю продажи и использование вейпов)
Да, это, к сожалению, "общемировая практика" сейчас. Очередная демонстрация того, что государства относятся к своим народам не как к разумным людям, которым можно что-то объяснять, договариваться, доносить какие-то идеи, а как к скоту, который можно только пиздить палкой или стричь.
Комментарий удален модератором
Ага, давайте разрешим герыч. Ведь запрещать — это тупо.
Қазақ болып қолдайм!😆🥇
А айкосы и прочие пукалки?
Айкос не тронут, он от большой табачной компании.
пффф... айкос этот нужно было в первую очередь запретить, капец навозом воняет просто невозможно
почему тогда уж и сигареты вовсе не запрещают и вообще все что можно курить, тогда правда и к продаже алкоголя вопросы возникнуть могут
СУРОВА, ЗАИБАЛ!!!
🤣
пытаешься минимизировать вред от своей никотиновой зависимости(зубы и рак гортани привет)
@
иди нахуй кури дедушкину махорку
Меньший вред для здоровья от вейпов под большим вопросом
Махорка вообще топ, после неё прям радость какая то 😁
Кажется иллюзией, что количество зожников превышает разумные пределы, а по факту основную массу плебса составляют либо торчки всех мастей, либо курцы, либо бухари, либо жруны сладкого и вредного всех мастей.
кто вы?
Комментарий удален модератором
Травитесь сигаретами, и воняйте ими, альтернативу табаку от который вред не доказан толком мы вам запретим.
в итоге получится гигантский нелегальный оборот вейпов, в том числе паленых.
на выходе получим очень много смертей от неоригинальной продукции
запреты никогда проблемы не решат, просто страдать будет больше людей
Никогда, ага. Отличный тейк, но неверный.
В Беларуси в 2011-2012 годах было нашествие спайса среди молодежи. Ввели запрет + огромные сроки. Сейчас спайсы не найти.
а мне кажется это к лучшему, почему нет, довольно опасная вещь, они там уже сами что то там замешивают какую то свою химию, действие на организм которой не исследовано, солевой никотин который крайне опасен, так еще и дети его спокойно употребляют, это просто жесть...
к сожалению, сейчас эти же дети будут травиться подделками.
поэтому теперь все будет намного чаще приходить к летальному исходу.
как раз писал об этом выше
интернет-цензуру тоже вводили под соусом заботы о детях и их слабой психике, у детей есть родители и маркировка 18+, запрещальщики ёпт, и такие же с горячим желанием встать в стойло
Школота и прочий хипстор приуныли.
Неожиданно от Казахстана, вроде как ставшего на путь здравомыслия после диктатуры.
Казалось, теперь есть умы, способные придумать грамотное регулирование.
+15 тенге от военных путчистов
Вейпы и электронки, айкосы и прочую дичь действительно нужно запрещать, это правильная инициатива.
Лучше курить сигареты, чем «это».
Не мои слова, а пульмонолога
Какого пульмонолога? Можно почитать его исследования?
очевидный бред
я полностью согласен, особенно это касается солевого никотина, который для организма крайне опасен
ЗАПРЕТИТЬ ВСЕ ЗАПРЕТИТЬ!!!! Я НЕ ФАШИСТ
А что с айкосом не так? Про солевуху еще понятно, но айкос вообще не туда
Да просто пока не очень ясно, как это всё будет влиять на организм. Сигареты уже веками проверены, с ними все понятно.
Ну правильно, бесполезная штука! Варить плюхи неудобно, в кальянной перебивает запах нормального табака…
Даа, вот сигареты куда как безопаснее. Интересно, сколько там филип морис занес за такой закон?
Алга, Казахстан!
там другое курят
насвай?
Северный Казахстан, Южный Казахстан и Алматинский регион - это три разные страны. В последнем не курят вообще. Там как раз модные и молодежные вейпы.
В Казахстане в целом кажется довольно большая проблема со всякими средней паршивости привычками — вейпов действительно много, но помимо них ещё кальянные на каждом шагу, энергетики почему-то даже бабушки пьют. Могу переоценивать конечно, но в глаза бросилось сильно в сравнении. Но такие запреты это конечно действительно просто самая дуболомная мера, которая в среднесрочной перспективе только новые проблемы создаст.
Запретить всегда проще, чем попытаться проконтролировать 🤷♀️
Возглавить не получилось...
Запретили бы в России, писали бы про тоталитаризм и прочее. А там имеют право епты их строна
Чем больше запрещать, тем сильнее будет соблазн нарушить запрет. Но когда вступит в силу ведь не указано. Так что может ещё будут оттягивать вступление в законную силу.
На словах красиво - что получится на деле.
В России не работают даже те законы, которые легко исполнить.
Запрет на курение на платформах ж.д, остановках.
Транспортная полиция просто ходит мимо, в лучшем случае, скажет замечание. Всем пофиг и десятки разноцветных витрин с этой дрянью власть не смущают.
Бросить тоже могут не все.
Если бы в состав вейпа добавляли некой рвотное средство и после каждый затяжки курилщик начинал блевать, тогда по законам Павлова, ограничения стали бы эффективнее.
Но ведь не гуманно, скажут) А у не курящих эта дрянь именно такие рефлексы вызывает.
А зачем вы прилетаете Россию, тут вейпы не запретили, новость про суверенный Казахстан.
Тем временем, в Британии публикуют исследования, что по их данным, вейп до 20 раз безопаснее обычных сигарет (долгосрочных данных пока нет, по понятным причинам)
Именно. И не только там. Я вообще не курил ни сигареты, ни вейпы никогда, но пришлось в тему погрузиться по профессиональной необходимости. Многое стало открытием. Вокруг эсдн много домыслов и большие деньги со стороны табачного лобби, которые не среагировали на тренд и сильно отстали по доле рынка. Смешно слышать о вреде вейпов при абсолютном замалчивании о вреде табака )
" Она приравнивала ситуацию с распространением электронных сигарет среди школьников и молодежи к «эпидемии» и указывала, что причины этого — бесконтрольная продажа вейпов и их ценовая доступность"-то есть сигареты , айкосы не доступны для распространения среди детей ? и цена выше у них ? интересненько получается
Самое "забавное", они практически и не пытались как-то регулировать импорт и продажу эсдн (которые шли тоннами из Китая без какой-либо сертификации и тп), как и производство жидкостей не контролировали. Но "аргументы" о бесконтрольной продаже, взрывающихся устройствах и массовых отравлениях от жидкостей с неизвестным составом привели как причины для запрета 😜
Вредное развлечение для детей, от которого подросткам в США уже легкие пересаживают. Не понимаю, каким чудом по всему миру эта ерунда до сих пор легальна.
Потому что химические вейпы это рак
Мозга
Вот и ладушки, однако, уголовка — перебор.
Ограничить вейпы = ограничить заболеваемость раком и гомосексуализмом.
Продам семена махорки. Не дорого. Оптовикам скидки.
Может, у нас тоже какие-нибудь меры примут... Дети спокойно с 5 класса уже парят, если не раньше
Если безникотинки, пускай хоть обпарятся
Воздух вреднее
Кальянчик главное доступен как и раньше 💨💨💨
Правильно говорить - по калику с братиком
Да вейпы все равно уже не модно. Все школьники на одноразовых электронках
Это и есть вейпы, в широком смысле слова
А у нас когда запретят?
ММ азия....
Продай ашкуди зайбал
Ощущение, что подобные запреты не сработают. Будет куча пали, все будут травиться только. Как-то бы лучше людям просто объяснить, что выбор в пользу курения подобных устройств реально скажется фатально на здоровье.
Вот бы и до нас добралось. Подростки, которые дуделки эти во всех местах курят, уже достали немного.
В общественных местах или вообще? Хорошо бы запретить
Кайф
Серьезный повод задуматься о том чтобы свалить из кз и не платить им бабки в бюджет
Ну скоро и до РФ дойдет....
по-хорошему запретить бы их повсеместно,они намного вреднее,чем сигареты
"За продажу вейпов будет грозить арест до 50 суток, за ввоз и распространение — лишение свободы до двух лет"
Чем продажа от распространения отличается?
И правильно сделали
молодцы, надеюсь у нас позаимствуют этот передовой опыт
Для детей закон полезный, а вот взрослых ограничивать так себе)
Если запрещают ,так уже все курительные смеси , но этому конечно не бывать , какой доход от этого колоссальный , а производители вейпов явно что-то не то сделали , если был принят закон об их запрете
Блять ахахахха жду когда у них алкоголь запретят ещё, мол вредно. Очевидно что это популистское решение
Сук, пук! Парю где хочу (кроме Казахстана)
А вообще, заебали все запрещать.
https://www.news-medical.net/news/20231018/E-cigarette-flavor-restrictions-may-increase-cigarette-sales-study-finds.aspx
молодцы,но вряд ли поможет
Наверное действительно не такие они веселые и безвредные как кажется. Интересно многие успели перейти на такие парилки?
может когда то запретят все , что связано с курением ,но это не скоро