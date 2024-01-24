Право
Евгения Евсеева

В Казахстане одобрили законопроект о запрете вейпов Статьи редакции

За ввоз, распространение и продажу будут грозить уголовные сроки.

  • Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана принял законопроект по вопросам здравоохранения, пишет «Sputnik Казахстан». Одна из поправок в нём — запрет на ввоз, производство, продажу и распространение вейпов.
  • Теперь законопроект должны рассмотреть в Сенате (верхняя палата парламента), а затем отправить на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Когда он вступит в силу — не указано.
  • За продажу вейпов будет грозить арест до 50 суток, за ввоз и распространение — лишение свободы до двух лет. За те же действия, но совершённые в особо крупном размере или в составе преступной группы — до пяти лет.
  • Ввести запрет ещё в мае 2023 года предложила депутат нижней палаты парламента Казахстана, член фракции от партии Respublica Нургуль Тау. Она приравнивала ситуацию с распространением электронных сигарет среди школьников и молодежи к «эпидемии» и указывала, что причины этого — бесконтрольная продажа вейпов и их ценовая доступность, не более 2000 тенге (около 400 рублей).
  • В июле 2023-го Respublica анонсировала планы правительства Казахстана запретить вейпы, жидкости и ароматизаторы к ним.
  • В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете на продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним — даже если устройства не содержат никотина. Также он запрещает открытую выкладку вейпов в магазинах, их онлайн-продажи, выпуск никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и другое.
  • В октябре 2023-го правительство отменило мораторий на проверки магазинов с вейпами и кальянами до 1 января 2025 года.

#новости #казахстан #вейпы

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285 комментариев
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 nelpy
бесконтрольная продажа вейпов и их ценовая доступность, не более 2000 тенге (около 400 рублей)

Я не очень понимаю почему контролировать продажу алкоголя и табака получается, а продажу вейпов нет. Что за очередной популизм вместо попытки регулирования снова рубить с плеча? Ну вернется молодежь на сигареты, всем резко хорошо что ли сразу станет.

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Тотоха

Табачным лоббистам станет конечно хорошо

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68 комментариев
Nikolay Shkoda

Мера не рассчитана на текущих курильщиков – бросить получается у единиц, так во всё мире.

Мера направлена на то, чтобы новых курильщиков появлялось как можно меньше.

Вейпы сделали точку входа в курение гораздо легче – классненько, сладенько, красивенько. Первый опыт курения супер позитивный, конверсия в зависимых гораздо выше, чем у тех, кто начинал с сигарет.

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24 комментария
Слава Мак

Скорее всего дело в том, что жидкости могут производить почти кто угодно. Одноразки и поды вообще все из Китая идут.
Акцизы на из продажу контролировать сложно.

А простой табак делают уже устоявшиеся компании, которые везде как надо имеют юрлица и платят налоги. Плюс, они и могут выступать против вейпов, тк если glo и icos принадлежат крупным табачкам, то жидкости нет.

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3 комментария
Дана

Дети уже не захотят обычные сигареты курить, они же невкусные. А вот жижа с арбузом самый топ.

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2 комментария
Maxim Sergeevich

Да тут иллюзий о том, что это забота о здоровье питать не стоит. Вероятнее, что это лобби табачных компаний, которые упустили свою долю рынка ЭСДН.

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2 комментария
Иван Кусто

Алко и табак уже старая система, которую долго оттачивали. Хотя, молочку и воду вообще за месяц под контроль взяли со своим честным знаком. Но это новости из РФ

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неформат

они не выучили похоже ещё "не можешь победить - возглавь", а уж запрещалкиных везде во все времена как за баней

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

"Ну вернется молодежь на сигареты, всем резко хорошо что ли сразу станет"

Да. Олар темекі тартсын. Әкелер мен аталар шылым шегетін, бәрі быт-шыт болды, зайбал.

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2 комментария
Артемий С.

Плохо вы знаете молодежь. Сигареты курить давно не модно.

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1 комментарий
Badass Samurai

Потому что нет ничего тупее политики запрещения. Это просто рак политической системы. Нет ничего проще чем запретить что — ноль мозговой деятельности. Они так и говорят, что мол нам даже думать впадлу мы можем просто запретить.
(Я не одобряю продажи и использование вейпов)

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Киприан Лейн

Да, это, к сожалению, "общемировая практика" сейчас. Очередная демонстрация того, что государства относятся к своим народам не как к разумным людям, которым можно что-то объяснять, договариваться, доносить какие-то идеи, а как к скоту, который можно только пиздить палкой или стричь.

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40 комментариев

Комментарий удален модератором

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16 комментариев
John Doe Jr.
Потому что нет ничего тупее политики запрещения

Ага, давайте разрешим герыч. Ведь запрещать — это тупо.

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7 комментариев
Санжар Елбасы

Қазақ болып қолдайм!😆🥇

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Георгий Станков

А айкосы и прочие пукалки?

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Кулек

Айкос не тронут, он от большой табачной компании.

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1 комментарий
Светлана Сорокина

пффф... айкос этот нужно было в первую очередь запретить, капец навозом воняет просто невозможно

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2 комментария
Оксана Степанова

почему тогда уж и сигареты вовсе не запрещают и вообще все что можно курить, тогда правда и к продаже алкоголя вопросы возникнуть могут

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3 комментария
noname

СУРОВА, ЗАИБАЛ!!!

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Александр Бутманов

🤣

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ytpqq

пытаешься минимизировать вред от своей никотиновой зависимости(зубы и рак гортани привет)
@
иди нахуй кури дедушкину махорку

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Гоги Твардовски

Меньший вред для здоровья от вейпов под большим вопросом

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Александр Бутманов

Махорка вообще топ, после неё прям радость какая то 😁

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1 комментарий
Доктор Шкутко

Кажется иллюзией, что количество зожников превышает разумные пределы, а по факту основную массу плебса составляют либо торчки всех мастей, либо курцы, либо бухари, либо жруны сладкого и вредного всех мастей.

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Маджид Гаджиев

кто вы?

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3 комментария

Комментарий удален модератором

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Umbrella Corporation

Травитесь сигаретами, и воняйте ими, альтернативу табаку от который вред не доказан толком мы вам запретим.

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Александр Вебсайтов

в итоге получится гигантский нелегальный оборот вейпов, в том числе паленых.
на выходе получим очень много смертей от неоригинальной продукции

запреты никогда проблемы не решат, просто страдать будет больше людей

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Никита Михадюк

Никогда, ага. Отличный тейк, но неверный.

В Беларуси в 2011-2012 годах было нашествие спайса среди молодежи. Ввели запрет + огромные сроки. Сейчас спайсы не найти.

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3 комментария
Юрий Спирин

а мне кажется это к лучшему, почему нет, довольно опасная вещь, они там уже сами что то там замешивают какую то свою химию, действие на организм которой не исследовано, солевой никотин который крайне опасен, так еще и дети его спокойно употребляют, это просто жесть...

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Александр Вебсайтов

к сожалению, сейчас эти же дети будут травиться подделками.
поэтому теперь все будет намного чаще приходить к летальному исходу.

как раз писал об этом выше

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Leo Baturin

интернет-цензуру тоже вводили под соусом заботы о детях и их слабой психике, у детей есть родители и маркировка 18+, запрещальщики ёпт, и такие же с горячим желанием встать в стойло

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Слегка Придурковатый

Школота и прочий хипстор приуныли.

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Илья Прокопенко

Неожиданно от Казахстана, вроде как ставшего на путь здравомыслия после диктатуры.
Казалось, теперь есть умы, способные придумать грамотное регулирование.

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Тарас Перещук

+15 тенге от военных путчистов

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Андрей Матросов

Вейпы и электронки, айкосы и прочую дичь действительно нужно запрещать, это правильная инициатива.
Лучше курить сигареты, чем «это».
Не мои слова, а пульмонолога

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nelpy

Какого пульмонолога? Можно почитать его исследования?

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9 комментариев
Leo Uvarov

очевидный бред

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Дмитрий Фокин

я полностью согласен, особенно это касается солевого никотина, который для организма крайне опасен

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1 комментарий
Тарас Перещук

ЗАПРЕТИТЬ ВСЕ ЗАПРЕТИТЬ!!!! Я НЕ ФАШИСТ

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dr. Dolittle

А что с айкосом не так? Про солевуху еще понятно, но айкос вообще не туда

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3 комментария
Вадя Кулаков

Да просто пока не очень ясно, как это всё будет влиять на организм. Сигареты уже веками проверены, с ними все понятно.

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debil
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Александр Ковтонюк

Ну правильно, бесполезная штука! Варить плюхи неудобно, в кальянной перебивает запах нормального табака…

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Semper Fi

Даа, вот сигареты куда как безопаснее. Интересно, сколько там филип морис занес за такой закон?

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Иван

Алга, Казахстан!

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Тоже хочу

там другое курят

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Юрий Другач

насвай?

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Evgeny

Северный Казахстан, Южный Казахстан и Алматинский регион - это три разные страны. В последнем не курят вообще. Там как раз модные и молодежные вейпы.

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Qnoc

В Казахстане в целом кажется довольно большая проблема со всякими средней паршивости привычками — вейпов действительно много, но помимо них ещё кальянные на каждом шагу, энергетики почему-то даже бабушки пьют. Могу переоценивать конечно, но в глаза бросилось сильно в сравнении. Но такие запреты это конечно действительно просто самая дуболомная мера, которая в среднесрочной перспективе только новые проблемы создаст.

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Baby Shark

Запретить всегда проще, чем попытаться проконтролировать 🤷‍♀️

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CryotoElm

Возглавить не получилось...

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Ахмед Шахидов

Запретили бы в России, писали бы про тоталитаризм и прочее. А там имеют право епты их строна

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Igor Vostrik

Чем больше запрещать, тем сильнее будет соблазн нарушить запрет. Но когда вступит в силу ведь не указано. Так что может ещё будут оттягивать вступление в законную силу.

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Орбитальный Тигр

На словах красиво - что получится на деле.
В России не работают даже те законы, которые легко исполнить.
Запрет на курение на платформах ж.д, остановках.
Транспортная полиция просто ходит мимо, в лучшем случае, скажет замечание. Всем пофиг и десятки разноцветных витрин с этой дрянью власть не смущают.

Бросить тоже могут не все.
Если бы в состав вейпа добавляли некой рвотное средство и после каждый затяжки курилщик начинал блевать, тогда по законам Павлова, ограничения стали бы эффективнее.
Но ведь не гуманно, скажут) А у не курящих эта дрянь именно такие рефлексы вызывает.

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Alexander

А зачем вы прилетаете Россию, тут вейпы не запретили, новость про суверенный Казахстан.

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1 комментарий
A B

Тем временем, в Британии публикуют исследования, что по их данным, вейп до 20 раз безопаснее обычных сигарет (долгосрочных данных пока нет, по понятным причинам)

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Maxim Sergeevich

Именно. И не только там. Я вообще не курил ни сигареты, ни вейпы никогда, но пришлось в тему погрузиться по профессиональной необходимости. Многое стало открытием. Вокруг эсдн много домыслов и большие деньги со стороны табачного лобби, которые не среагировали на тренд и сильно отстали по доле рынка. Смешно слышать о вреде вейпов при абсолютном замалчивании о вреде табака )

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Sam Duke

" Она приравнивала ситуацию с распространением электронных сигарет среди школьников и молодежи к «эпидемии» и указывала, что причины этого — бесконтрольная продажа вейпов и их ценовая доступность"-то есть сигареты , айкосы не доступны для распространения среди детей ? и цена выше у них ? интересненько получается

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Maxim Sergeevich

Самое "забавное", они практически и не пытались как-то регулировать импорт и продажу эсдн (которые шли тоннами из Китая без какой-либо сертификации и тп), как и производство жидкостей не контролировали. Но "аргументы" о бесконтрольной продаже, взрывающихся устройствах и массовых отравлениях от жидкостей с неизвестным составом привели как причины для запрета 😜

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Дарко

Вредное развлечение для детей, от которого подросткам в США уже легкие пересаживают. Не понимаю, каким чудом по всему миру эта ерунда до сих пор легальна.

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VC-Gavno.Com

Потому что химические вейпы это рак

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Mikhail

Мозга

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Вадим Д.

Вот и ладушки, однако, уголовка — перебор.

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Beton

Ограничить вейпы = ограничить заболеваемость раком и гомосексуализмом.

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Max Chirin

Продам семена махорки. Не дорого. Оптовикам скидки.

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Ave Legion

Может, у нас тоже какие-нибудь меры примут... Дети спокойно с 5 класса уже парят, если не раньше

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Mikhail

Если безникотинки, пускай хоть обпарятся
Воздух вреднее

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dr. Dolittle

Кальянчик главное доступен как и раньше 💨💨💨

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Mikhail

Правильно говорить - по калику с братиком

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Степан Беленький
В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете на продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним — даже если устройства не содержат никотина.

Да вейпы все равно уже не модно. Все школьники на одноразовых электронках

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Mikhail

Это и есть вейпы, в широком смысле слова

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Андрей

А у нас когда запретят?

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Тарас Перещук

ММ азия....

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Mikhail

Продай ашкуди зайбал

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Париж

Ощущение, что подобные запреты не сработают. Будет куча пали, все будут травиться только. Как-то бы лучше людям просто объяснить, что выбор в пользу курения подобных устройств реально скажется фатально на здоровье.

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панкратович

Вот бы и до нас добралось. Подростки, которые дуделки эти во всех местах курят, уже достали немного.

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Laidboy

В общественных местах или вообще? Хорошо бы запретить

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Том Круз из Иваново

Кайф

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Aleks B

Серьезный повод задуматься о том чтобы свалить из кз и не платить им бабки в бюджет

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Nikolay Ionov

Ну скоро и до РФ дойдет....

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Наталья Филиппова

по-хорошему запретить бы их повсеместно,они намного вреднее,чем сигареты

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Леонид Бережной

"За продажу вейпов будет грозить арест до 50 суток, за ввоз и распространение — лишение свободы до двух лет"

Чем продажа от распространения отличается?

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Сергей

И правильно сделали

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Victor

молодцы, надеюсь у нас позаимствуют этот передовой опыт

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Old Papay

Для детей закон полезный, а вот взрослых ограничивать так себе)

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Вадим Негруш

Если запрещают ,так уже все курительные смеси , но этому конечно не бывать , какой доход от этого колоссальный , а производители вейпов явно что-то не то сделали , если был принят закон об их запрете

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Марат Ганиев

Блять ахахахха жду когда у них алкоголь запретят ещё, мол вредно. Очевидно что это популистское решение

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Макс Вещает. Про Агентство

Сук, пук! Парю где хочу (кроме Казахстана)

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Макс Вещает. Про Агентство

А вообще, заебали все запрещать.

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Oleg Kachalov

https://www.news-medical.net/news/20231018/E-cigarette-flavor-restrictions-may-increase-cigarette-sales-study-finds.aspx

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Роман Капустин

молодцы,но вряд ли поможет

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Вова Козырев

Наверное действительно не такие они веселые и безвредные как кажется. Интересно многие успели перейти на такие парилки?

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Ярослав Бондарь

может когда то запретят все , что связано с курением ,но это не скоро

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