Право
Полина Лааксо

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о конфискации имущества у осуждённых за «фейки» об армии Статьи редакции

А также за призывы к действиям, которые направлены против безопасности страны, — «если преступление совершено из корыстных побуждений или по найму».

  • По мнению авторов предложения, оно поможет защитить национальные интересы страны. 395 депутатов проголосовали «за» и только трое — «против». Поправки к документу подготовят до 26 января 2024 года, сказано в базе объектов законотворчества.
  • Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее отмечал, что у закона не будет обратной силы.
  • Поправки позволят правительству на основе обвинительных приговоров конфисковать деньги, ценности и иное имущество, «полученное в результате публичного распространения заведомо ложной информации об использовании вооружённых сил России или призывов к деятельности, направленной против безопасности государства».
  • Изъять также смогут имущество, «используемое или предназначенное для финансирования деятельности, направленной против безопасности России, путём совершения [ряда] преступлений». Среди них — госизмена, шпионаж, призывы к экстремизму и введению санкций против России, а также «осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной в России нежелательной», и других нарушениях.
  • Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов объяснил «Холоду», что для конфискации суд должен будет выдать основания, по которым имущество считается полученным преступным путём; доказать, что преступление совершили из корыстных побуждений; и прописать размер имущества для конфискации. Корыстным мотивом могут счесть «любое извлечение выгоды» — не только денежной, считает он.
Источник фото: «РИА Новости»

#имущество #новости

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187 комментариев
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 Sith Bender
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Хэппи милф

Сейчас только 24-й, но всё только начинается

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2 комментария

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Панова

У меня уже от таких новостей волосы дыбом встают. Читаю и не верю, что этот бред происходит.

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Максим

Я вот лет 15 назад удивлялся и возмущался, как людей сажают за лайки, репосты. Т.е. не за высказываение мнения, а просто за согласие с ним. Я в то время был реально в недоумении, как так, человека сажают за согласие с мнением.

Удивлялся, когда школьников-страйкболистов сажали за изготовление гранат из петард, втулки от туалетной бумаги и гороха. Когда майор, лицо которого с трудом помещалось в экран рассказывал, что это общественно опасные действия, и самое настоящее преступление.

А сейчас я уже не удивляюсь. Я понял где живу. Поэтому у меня нет ни одного аккаунта в соцсетях, зарегистрированного на свое имя, нет ни одной моей фоточки в интернете, я не ставлю лайки и не комментирую что-либо, касающееся правительства, специальной военной операции, только видео с котиками и сиськи..

Я стараюсь не хранить деньги в банках. На карте болтается карманная сумма, а основное в виде бумажек там куда пока не дотянулись их грязные лапы. Т.к. в любой момент по постановлению пристава могут забрать вообще все, особо не вникая в подробности. А бегать и доказывать что-то нужно мне, т.е. я априори виноват.

Лучшее средство - это ничего не комментировать и не выражать свое мнение. Даже когда спрашивают - я не вникаю в полемики, говорю, что не в курсе, и ни в чем не разбираюсь, ничего не знаю и не понимаю. Тупой я! (Идеальный гражданин в смысле).

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4 комментария
Кузя

распространяете фейки?

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14 комментариев
Victor

А что плохого в этой новости?

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23 комментария
Борис Еремихин

мы вообще в сумасшедшем мире живем сейчас

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1 комментарий
Юрист Королёв Дмитрий

Юридическая уйня.
Имущество можно конфисковать, только то, которое получено преступным путем.
В данном случае это выглядит, как наказание. Но такое наказание законом не предусмотрено.

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Kiss1nger

Ваша проблема в том, что вы мыслите с точки зрения закона и здравого смысла, коих в России становится все меньше и меньше.

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8 комментариев
Santiago
Юридическая уйня.

Кого и когда это останавливало?

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2 комментария
Андрей Че

Ну вот допустим я несу уйню про армию, государственный строй , смысл жизни и вообще. И мне за это всё заграничные или не очень враги подарят машину , дублёнку и ковёр. Вот это всё , при поимке меня и благополучном осуждении у меня заберут. По идее так .

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4 комментария
Nikita

Не было предусмотрено, а теперь будет

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14 комментариев
Париж

Так закон всегда можно поменять ;)

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Abnatop Sky
Юридическая уйня.
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Hox
Но такое наказание законом не предусмотрено.

Вот сейчас и предусмотрят

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Юрий

Полнейший бред.
УК РФ Статья 104.1. Конфискация имущества

1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества:
а)....
б) ...
в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);
(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 179-ФЗ)"
...
Конфискация имущества будет предусмотрена за распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах (ст. 207.3 УК) и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4), а также предусмотрена за призывы к введению санкций (ст. 284.2 УК), реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК), призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК)

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Продюсер душнила
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MAXIMKA

Вечеринка в пни.😁😁😁😁😁🤘🤘🤘🤘

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Вайр

фу, мерзкие жирные животные!!

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Лена Куртасова

Какие бодрые старушки

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Доктор Шкутко

Когда из имущества только грязные трусы и те на тебе :)

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Супруг/а врага народа
Сын врага народа
отец/мать врага народа

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https://ru.wikipedia.org/wiki/Враг_народа#В_революционной_России_и_Советском_Союзе
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_террор

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1 комментарий
Я сказал свое имя машине

Збсь. Можно подумать, что могла не поддержать

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Артемий С.

Три каких-то храбреца все же не поддержали. Жаль, что всего три.

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6 комментариев
Дмитрий Зима

а скорость то какая? на 26 уже поправки и я так понимаю 2 чтение рядом. Может опять даже почитать депутатам не дадут

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Платон Щукин

На vc же все понимают что из нереальные никнэймы никак и никого не спасут? Комитет все передаст по запросам «органов».

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Невероятный Блондин

@vc.ru вы же заморозите аккаунт или там канарейку🐤 пришлете, правда?

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4 комментария
Илья Заводов

Как можно квартиру, полученную легальным путем, отнять за подобные «проступки»? Юристы, просвятите, пожалуйста.

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Юрист Королёв Дмитрий

например, вы вышли из квартиры, распространили соседу фейк, сосед сообщил куда надо, квартиру отняли.
Теперь у вас отсутствует возможность выходить из квартиры для распространения фейков.

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3 комментария
Николай Легостаев

все можно) Сейчас очень важно ограничивать свои высказывания, в интернете в том числе

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Хрю Хрю Кабанчик

Фейк - всё что не покажут по 1 каналу.
Удобно. Современно.

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Давидыч

А в законе можно прям так прописать?

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1 комментарий
Психиатрическая неотложка

Прямая цензура.
Которая запрещена Конституцией.
Но Конституцией шайка из кооператива давно подтирается.

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Labeling
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Буквоед

Очередь за яйцами-'25?

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2 комментария
Maxim Fox

"Корыстным мотивом могут счесть «любое извлечение выгоды» — не только денежной, считает он."

Поясните, а что подходит под "не только денежной"?
А если была выгода в поиске новых знакомств, выгода для Родины, здравого смысла? Их тоже отберут?

Я так и не понял, какая может быть выгода, кроме денежной?

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Юрист Королёв Дмитрий

например - депутатское кресло

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1 комментарий
Андрей Че

Путевка в Диснейленд

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Abnatop Sky

https://www.youtube.com/watch?v=LzR9CBGF7tY

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Kiss1nger

Новый уровень цензуры и наказаний. Россия катится в овраг.

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Юрист Королёв Дмитрий

Согласно данного закона возможно такое решение суда? -
Преступник распространял фейки находясь в квартире по адресу..., в связи с чем приговариваю конфисковать данное имущество

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leo krich

Ну, теоретически квартира вполне может быть сочтена "имуществом, используемым для совершения действий, направленных против безопасности РФ". А как будет на практике...

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1 комментарий
Инло Макс

Комментировать эту новость лучше не буду. Квартира всего одна, новую себе позволить не смогу.

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Denkotovskiy

Ну это п%дец какой-то (с)

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Sith Bender

Если это озвучить это фейк? Или если это отрицать - это фейк?

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Maxim Fox

Вот ты сейчас извлечёшь выгоду в плюсиках к репутации за такие вопросы. А потом через суд у тебя их конфискуют.

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Вадим Д.

Шрафдобыча набирала обороты. Казна пуста.

— Как в 90-е не хотите? Будет хуже! — гарантирует "гарант".

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Горделивый Сербский Патриот

Блин, почему народ не доволен, хороший же закон

Например на vc очень много народа, недовольного тем, что люди в среднем живут очень плохо. При этом недовольные явно находятся в тепле, в собственной жилплощади, с доступом к интернету, то есть их положение явно лучше чем у обездоленных

Ну так по этому закону можно будет осуществить перераспределение - забрать жилплощадь у недовольных, и отдать бедным! Недовольные смогут снова заработать, а бедным нужнее

Плюс, опять же, лучшие европейские практики (см. например ситуацию с пустующим жильем в Испании, и что с ним происходит)

Вин-вин ящетаю! Хороший закон, давно пора было принять

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10 комментариев
Vova Zhevnov

Как скоро приравняют конструктивную критику нынешних депутатов и президента к фейкам об армии?

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Саша G

Приходите вчера.

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1 комментарий
Denis Azarenko

трое против - остались ещё 3 богатыря на Руси

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Denkotovskiy

Атос, Портос и Арамис

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Станислав

Просто кнопки перепутали

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Александр Александров

А кому писать про врагов народа? У меня тут сосед мне не нравится

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Up

Кстати, если доработать законопроект и конфисковывать имущество в пользу донесшего на соседа... Бинго.

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5 комментариев
Aina Timo / wdroid.net
только трое — «против»

Кто эти смелые и отважные? Или может у них просто руки тряслись?

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Доктор Шкутко

Это суд тройка. Им пофиг и так расстреляют :)

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Vadim Anjelov

это уже перебор , что хотят , то и творят

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Максим

Это только первая стадия - отрицание. Через год станет абсолютной нормой.

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Unknown

Дичают

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Barbara Zukowa

Я вам запрещаю инакомыслие!

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Тимоха

А запрещаете запрещать?

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debil
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Vladislav Kosinov

А классно они это придумали, особенно учитывая как эту статью сейчас любят "правоохранители", приписывая любым неугодным.

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Саша G

Удачи вашим бизнесам, россияне!

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Станислав

А какое отношение бизнес имеет к фейкам об армии?

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Станислав

Подкинут фейковые высказывания? Дипфейк сделают или как?

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Zamir Saidov

Печально. Но гайки будут закручивать и дальше, свободнее не станет.
Валить нужно из страны, если есть возможность. Жить спокойно ближайшие годы не получится.

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Vova Zhevnov

Оно может защитить интересы 395 депутатов.

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Забыл Эмейлов
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High Stakes

Российская армия - самая широкая армия.

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0YLQsNC90YzQutCwINC00YPRgNCw 1

но плоская?

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1 комментарий
Премудрый пискарь

А что это такое "ФЕЙК"?

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Максим

Это то, за что тебя могут посадить и отжать имущество на вполне законных основаниях.

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Stepan Tomara

В этом деле главное - строгое наказание, с армией лучше не шутите ребята!

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Василий Ярошенко

это уже явно перебор , преступление пусть судят , раз так , а изымать имущество за что, может там есть семьи.........

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Доктор Шкутко

Я так понимаю к предстоящей мобилизации законы шьют. Будут отрицать сам факт, а несогласным конфискация за дезинформацию и фейки

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Забыл Эмейлов

Сообщение удалено

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Coub Master

нех тяфкать из за забора, натяфкал - хату отняли

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NoForkPlease

Почитал коменты, всего чего можно лишить местных комментаторов так это квартиры

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NoForkPlease

Интересно, если по мнению местных хаты теперь легко отнять, будут ли квартиры дешеветь?🤔

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NoForkPlease

И есть ли смысл за них платить ипотеки?🤔Думаю в тред нужно добавить банки)

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Igara

Просто оставлю это здесь.

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Vova Zhevnov

АУЕшники захватили власть

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1 комментарий
Vova Zhevnov

И принуждают людей называть их всех своей родиной...

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Maxim Fox

Страшно комментировать даже такое обычному люду.

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Jonas Kotovsky

что ж , мы катимся явно не в сторону прогресса , с такими решениями и действиями , очень жаль , что государство слишком многое на себя берет

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