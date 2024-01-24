Госдума поддержала в первом чтении законопроект о конфискации имущества у осуждённых за «фейки» об армии Статьи редакции
А также за призывы к действиям, которые направлены против безопасности страны, — «если преступление совершено из корыстных побуждений или по найму».
- По мнению авторов предложения, оно поможет защитить национальные интересы страны. 395 депутатов проголосовали «за» и только трое — «против». Поправки к документу подготовят до 26 января 2024 года, сказано в базе объектов законотворчества.
- Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее отмечал, что у закона не будет обратной силы.
- Поправки позволят правительству на основе обвинительных приговоров конфисковать деньги, ценности и иное имущество, «полученное в результате публичного распространения заведомо ложной информации об использовании вооружённых сил России или призывов к деятельности, направленной против безопасности государства».
- Изъять также смогут имущество, «используемое или предназначенное для финансирования деятельности, направленной против безопасности России, путём совершения [ряда] преступлений». Среди них — госизмена, шпионаж, призывы к экстремизму и введению санкций против России, а также «осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной в России нежелательной», и других нарушениях.
- Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов объяснил «Холоду», что для конфискации суд должен будет выдать основания, по которым имущество считается полученным преступным путём; доказать, что преступление совершили из корыстных побуждений; и прописать размер имущества для конфискации. Корыстным мотивом могут счесть «любое извлечение выгоды» — не только денежной, считает он.
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Сейчас только 24-й, но всё только начинается
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У меня уже от таких новостей волосы дыбом встают. Читаю и не верю, что этот бред происходит.
Я вот лет 15 назад удивлялся и возмущался, как людей сажают за лайки, репосты. Т.е. не за высказываение мнения, а просто за согласие с ним. Я в то время был реально в недоумении, как так, человека сажают за согласие с мнением.
Удивлялся, когда школьников-страйкболистов сажали за изготовление гранат из петард, втулки от туалетной бумаги и гороха. Когда майор, лицо которого с трудом помещалось в экран рассказывал, что это общественно опасные действия, и самое настоящее преступление.
А сейчас я уже не удивляюсь. Я понял где живу. Поэтому у меня нет ни одного аккаунта в соцсетях, зарегистрированного на свое имя, нет ни одной моей фоточки в интернете, я не ставлю лайки и не комментирую что-либо, касающееся правительства, специальной военной операции, только видео с котиками и сиськи..
Я стараюсь не хранить деньги в банках. На карте болтается карманная сумма, а основное в виде бумажек там куда пока не дотянулись их грязные лапы. Т.к. в любой момент по постановлению пристава могут забрать вообще все, особо не вникая в подробности. А бегать и доказывать что-то нужно мне, т.е. я априори виноват.
Лучшее средство - это ничего не комментировать и не выражать свое мнение. Даже когда спрашивают - я не вникаю в полемики, говорю, что не в курсе, и ни в чем не разбираюсь, ничего не знаю и не понимаю. Тупой я! (Идеальный гражданин в смысле).
распространяете фейки?
А что плохого в этой новости?
мы вообще в сумасшедшем мире живем сейчас
Юридическая уйня.
Имущество можно конфисковать, только то, которое получено преступным путем.
В данном случае это выглядит, как наказание. Но такое наказание законом не предусмотрено.
Ваша проблема в том, что вы мыслите с точки зрения закона и здравого смысла, коих в России становится все меньше и меньше.
Кого и когда это останавливало?
Ну вот допустим я несу уйню про армию, государственный строй , смысл жизни и вообще. И мне за это всё заграничные или не очень враги подарят машину , дублёнку и ковёр. Вот это всё , при поимке меня и благополучном осуждении у меня заберут. По идее так .
Не было предусмотрено, а теперь будет
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Так закон всегда можно поменять ;)
Вот сейчас и предусмотрят
Полнейший бред.
УК РФ Статья 104.1. Конфискация имущества
1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества:
а)....
б) ...
в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);
(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 179-ФЗ)"
...
Конфискация имущества будет предусмотрена за распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах (ст. 207.3 УК) и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4), а также предусмотрена за призывы к введению санкций (ст. 284.2 УК), реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК), призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК)
Вечеринка в пни.😁😁😁😁😁🤘🤘🤘🤘
фу, мерзкие жирные животные!!
Какие бодрые старушки
Когда из имущества только грязные трусы и те на тебе :)
Супруг/а врага народа
Сын врага народа
отец/мать врага народа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Враг_народа#В_революционной_России_и_Советском_Союзе
https://ru.wikipedia.org/wiki/Красный_террор
Збсь. Можно подумать, что могла не поддержать
Три каких-то храбреца все же не поддержали. Жаль, что всего три.
а скорость то какая? на 26 уже поправки и я так понимаю 2 чтение рядом. Может опять даже почитать депутатам не дадут
На vc же все понимают что из нереальные никнэймы никак и никого не спасут? Комитет все передаст по запросам «органов».
@vc.ru вы же заморозите аккаунт или там канарейку🐤 пришлете, правда?
Как можно квартиру, полученную легальным путем, отнять за подобные «проступки»? Юристы, просвятите, пожалуйста.
например, вы вышли из квартиры, распространили соседу фейк, сосед сообщил куда надо, квартиру отняли.
Теперь у вас отсутствует возможность выходить из квартиры для распространения фейков.
все можно) Сейчас очень важно ограничивать свои высказывания, в интернете в том числе
Фейк - всё что не покажут по 1 каналу.
Удобно. Современно.
А в законе можно прям так прописать?
Прямая цензура.
Которая запрещена Конституцией.
Но Конституцией шайка из кооператива давно подтирается.
Очередь за яйцами-'25?
"Корыстным мотивом могут счесть «любое извлечение выгоды» — не только денежной, считает он."
Поясните, а что подходит под "не только денежной"?
А если была выгода в поиске новых знакомств, выгода для Родины, здравого смысла? Их тоже отберут?
Я так и не понял, какая может быть выгода, кроме денежной?
например - депутатское кресло
Путевка в Диснейленд
https://www.youtube.com/watch?v=LzR9CBGF7tY
Новый уровень цензуры и наказаний. Россия катится в овраг.
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Согласно данного закона возможно такое решение суда? -
Преступник распространял фейки находясь в квартире по адресу..., в связи с чем приговариваю конфисковать данное имущество
Ну, теоретически квартира вполне может быть сочтена "имуществом, используемым для совершения действий, направленных против безопасности РФ". А как будет на практике...
Комментировать эту новость лучше не буду. Квартира всего одна, новую себе позволить не смогу.
Ну это п%дец какой-то (с)
Если это озвучить это фейк? Или если это отрицать - это фейк?
Вот ты сейчас извлечёшь выгоду в плюсиках к репутации за такие вопросы. А потом через суд у тебя их конфискуют.
Шрафдобыча набирала обороты. Казна пуста.
— Как в 90-е не хотите? Будет хуже! — гарантирует "гарант".
Блин, почему народ не доволен, хороший же закон
Например на vc очень много народа, недовольного тем, что люди в среднем живут очень плохо. При этом недовольные явно находятся в тепле, в собственной жилплощади, с доступом к интернету, то есть их положение явно лучше чем у обездоленных
Ну так по этому закону можно будет осуществить перераспределение - забрать жилплощадь у недовольных, и отдать бедным! Недовольные смогут снова заработать, а бедным нужнее
Плюс, опять же, лучшие европейские практики (см. например ситуацию с пустующим жильем в Испании, и что с ним происходит)
Вин-вин ящетаю! Хороший закон, давно пора было принять
Как скоро приравняют конструктивную критику нынешних депутатов и президента к фейкам об армии?
Приходите вчера.
трое против - остались ещё 3 богатыря на Руси
Атос, Портос и Арамис
Просто кнопки перепутали
А кому писать про врагов народа? У меня тут сосед мне не нравится
Кстати, если доработать законопроект и конфисковывать имущество в пользу донесшего на соседа... Бинго.
Кто эти смелые и отважные? Или может у них просто руки тряслись?
Это суд тройка. Им пофиг и так расстреляют :)
это уже перебор , что хотят , то и творят
Это только первая стадия - отрицание. Через год станет абсолютной нормой.
Дичают
Я вам запрещаю инакомыслие!
А запрещаете запрещать?
А классно они это придумали, особенно учитывая как эту статью сейчас любят "правоохранители", приписывая любым неугодным.
Удачи вашим бизнесам, россияне!
А какое отношение бизнес имеет к фейкам об армии?
Подкинут фейковые высказывания? Дипфейк сделают или как?
Печально. Но гайки будут закручивать и дальше, свободнее не станет.
Валить нужно из страны, если есть возможность. Жить спокойно ближайшие годы не получится.
Оно может защитить интересы 395 депутатов.
Российская армия - самая широкая армия.
но плоская?
А что это такое "ФЕЙК"?
Это то, за что тебя могут посадить и отжать имущество на вполне законных основаниях.
В этом деле главное - строгое наказание, с армией лучше не шутите ребята!
это уже явно перебор , преступление пусть судят , раз так , а изымать имущество за что, может там есть семьи.........
Я так понимаю к предстоящей мобилизации законы шьют. Будут отрицать сам факт, а несогласным конфискация за дезинформацию и фейки
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нех тяфкать из за забора, натяфкал - хату отняли
Почитал коменты, всего чего можно лишить местных комментаторов так это квартиры
Интересно, если по мнению местных хаты теперь легко отнять, будут ли квартиры дешеветь?🤔
И есть ли смысл за них платить ипотеки?🤔Думаю в тред нужно добавить банки)
Просто оставлю это здесь.
АУЕшники захватили власть
И принуждают людей называть их всех своей родиной...
Страшно комментировать даже такое обычному люду.
что ж , мы катимся явно не в сторону прогресса , с такими решениями и действиями , очень жаль , что государство слишком многое на себя берет