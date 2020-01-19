Как Роберт Коттрелл находит в интернете лучшее из лучшего. Пересказ статьи Дэна Шиппера для Superorganizers.

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Роберт Коттрелл был главой московского отдела издательств The Economist и Financial Times, а теперь большую часть времени он посвящает работе над The Browser, ежедневной рассылке с пятью лучшими статьями дня.

Дэн Шиппер отмечает, с каким удовольствием Коттрелл читает, можно сказать, смакует статьи. Он задаётся вопросом, как ему удаётся не только физически успевать прочитывать такое количество материалов, но и выбирать лучшее.

Коттрелл утверждает, что не считает себя самым начитанным, но считает, что прочитал больше, чем другой любой человек.

Самой большой проблемой для него является управление временем таким образом, чтобы успеть прочитать не только материалы на интересные ему темы, но и раскопать что-то неизвестное и новое. Поэтому в свою рассылку он стремится включить статьи, которые обладают непреходящей ценностью.

Такой материал должен соответствовать трём основным критериям: сообщать по-настоящему интересную мысль, обладать сильными аргументами в её защиту и быть мастерски написанным, как правило, от первого лица.

Каждое утро первым делом Коттрелл читает The New York Times, больше для личного удовольствия, чем работы. Это издание, как и все остальные, он читает на iPad, своём основном рабочем инструменте, благодаря которому журналист остаётся продуктивным даже в общественном транспорте.

Разделавшись с The New York Times, он, полный надежд, открывает сервис Feedly, инструмент чтения RSS-подписок для iPad. На данный момент сервис ежедневно собирает для Коттрелла порядка семисот материалов, каждый из которых он прочитывает.

Единственную проблему представляют медиа, публикующие слишком много материала. На одну-две хорошие статьи в день они выпускают ещё триста плохих, и оставаться подписчиком таких изданий тяжело.

Дополнительными источниками контента для Коттрелла являются MetaFilter и Pinboard, к которым он обращается, дочитав Feedly. Он утверждает, что в сумме там набирается около 360 постов в день, но все они являются статьями, которые другие люди посчитали интересными. На Pinboard Коттрелл подписан на людей, чьему выбору и способности открыть что-то новое он доверяет.

Помимо этих источников он также пользуется Hacker News, Reddit и Substack.

Если у издания нет RSS-канала, Коттрелл подписывается на его рассылку. А если у него нет рассылки, то добавляет его в закладки Chrome, что, конечно, менее удобно и вызывает недовольство.

Процесс чтения

Коттрелл утверждает, что придаёт много значения заголовкам. Он считает, что заголовки пишутся людьми, которым платят за то, чтобы они нашли суть статьи и выразили её как можно чётче. Так что если человек, придумавший заголовок, не смог сделать его убедительным, то для Коттрелла это показатель того, что в статье вряд ли есть что-то стоящее.

Материал считается хорошим, если Коттрелла сразу же посещает мысль: «Я об этом так не думал», или «Это интересно», или, что очень важно, «Это хороший журналист». Он говорит, что, чем больше читает, тем больше убеждается в том, что настоящей гарантией качества материала является его автор. В пример он приводит Сьюзан Орлин, чьи статьи он будет читать независимо от того, в каком издании они опубликованы.

У статьи должно быть хорошее начало. Если оно слабое, то вряд ли дальше есть что-то стоящее. Возможно, уточняет Коттрелл, это слишком поверхностный подход к чтению, но ему необходимо эффективно управлять своим временем, а значит, приходится надеяться на то, что автор материала начнёт с самых сильных аргументов.

К концу дня у Коттрелла набирается порядка ста материалов, которые он прочитал, сохранил или добавил в закладки. Он читает их ещё раз и сортирует их от лучших к худшим, а затем самые стоящие загружает в Bear.

Приложение Bear — последний этап работы. Из восьми-девяти статей, сохранённых там, он выбирает пять лучших, которые и включает в рассылку.

Тогда остаётся лишь составить письмо в Substack. Коттрелл снова перечитывает статьи, пишет заголовки, краткое содержание, длину статьи и указывает ссылки.

Почему только пять статей из тысячи? По мнению составителя, пять — оптимальное число. Всегда найдутся пять статей, которые он уверенно может рекомендовать.

Так как физические возможности человека ограничены, в прошлом году Коттрелл стал сотрудничать с Джереми Дэвисом, учёным, с которым они создали алгоритм для чтения и выбора статей.

С помощью машинного обучения программа прочитала все предыдущие рассылки The Browser, и теперь учится быть виртуальным помощником Коттрелла.

Сейчас она отбирает порядка пятидесяти материалов из тысячи, лишь половина из которых являются стоящими. Но учёный и журналист планируют продолжить её обучение, и вскоре она сможет читать до десятка тысяч материалов в день, помогая Коттреллу не упустить ничего. Несмотря на то, что программа ещё не закончена, уже сейчас на App Store есть приложение на её основе.

Книги, рекомендованные Робертом Коттреллом:

Джо Уолтон, «Справедливый город»

Уильям Шекспир, «Гамлет»



Невил Шют, «Город как Элис».

