Уже опробованные журналисткой боты «подтягивали» публичные вакансии на свои сайты. LazyApply же поддерживал интеграцию со сторонними сервисами вроде Indeed, LinkedIn и ZipRecruiter — оставалось только привязать профили. Отклики в итоге уходили прямо на глазах: будто кто-то взломал компьютер и в режиме реального времени заполнял нужные поля, говорит Ито.

{"id":597714,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/597714-polina-laakso","name":"\u041f\u043e\u043b\u0438\u043d\u0430 \u041b\u0430\u0430\u043a\u0441\u043e","avatar":"7b72632f-4592-50bf-9a8d-3910b09ce3bd","karma":67633,"description":"ethos of a nonprofit but a path to crazy margins","isMe":false,"isSubscribed":false,"isNotificationsEnabled":false,"isShowMessengerButton":false,"isShowSubscribe":true,"hasBadge":true,"badgeType":"plus","badgeUuid":"1ee853e4-44d9-6ca0-ab11-7962179fbaa2","badgeUrl":"https:\/\/vc.ru\/subsiteBadge\/1ee853e4-44d9-6ca0-ab11-7962179fbaa2","hasVideoAvatar":true}