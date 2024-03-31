Рассказал шеф-корреспондент Insider, протестировав несколько зарубежных сервисов.

Источник фото: Mashable

Поиск работы — та ещё морока: нужно составить резюме и адаптировать его под разные позиции, отобрать подходящие вакансии и для каждой написать отдельные сопроводительные письма. Дальше ещё хуже — остаётся просто надеяться, что компании заметят отклик и соизволят на него ответить, пусть даже отказом.

Чтобы увеличить шансы специалистов на победу в так называемой «игре случая», стартапы разрабатывают ботов, которые массово откликаются на объявления. Опробовать несколько таких сервисов решила корреспондентка Business Insider Аки Ито — не рассчитывая на успех.

Первый блин вышел комом. Она заплатила $79,99 за ежемесячную подписку на Sonara, который обещал отправить до 420 заявок, но сервис практически сразу закрылся, так что отклики так никуда и не ушли.

WonsultingAI за $19,99 в месяц позволял использовать разные резюме для каждой интересующей позиции, однако выборка вакансий была небольшой, вводные данные часто приходилось указывать заново, а каждая третья заявка оставалась неотправленной.

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Бот Massive поддерживал ограниченный список профессий, поэтому Ито была вынуждена выбрать смежные с журналистикой области: контент-маркетинг и PR. За $39 в месяц сервис обещал рассылать до 50 заявок в неделю, так что раз в несколько дней она тратила по 20 минут на ручной отбор подходящих ей вакансий.

От работодателей приходили письма с благодарностями за отклик, но в эпоху развития искусственного интеллекта 50 заявок в неделю казались не таким уж революционным предложением. Ито искала «AK-47» в мире ботов и решила попробовать LazyApply — с пожизненной подпиской за $129 и возможностью отправлять до 750 откликов в день.

Уже опробованные журналисткой боты «подтягивали» публичные вакансии на свои сайты. LazyApply же поддерживал интеграцию со сторонними сервисами вроде Indeed, LinkedIn и ZipRecruiter — оставалось только привязать профили. Отклики в итоге уходили прямо на глазах: будто кто-то взломал компьютер и в режиме реального времени заполнял нужные поля, говорит Ито.

Сначала девушка приятно удивилась, но позже запаниковала:

В одном случае сервис указал, что она владеет испанским языком на разговорном уровне, хотя сама она о таком не писала.

В другом — что она не азиатка, а афроамериканка.



Бот также игнорировал обновлённое резюме и прикреплял к откликам документ от 2020 года, который обнаружил в «недрах» её профиля на LinkedIn. Заголовок гласил: «Сопроводительное письмо к отклику на вакансию в Insider».

Из 126 компаний, с которыми Ито связалась с помощью ботов, ей ответило семь. Конверсия в 6% — «довольно высокий» показатель, учитывая, что она откликалась в том числе на вакансии в пиаре и маркетинге, где никогда не работала.

В ответных сообщениях девушка признавалась, что тестировала сервисы для откликов, и спрашивала, не заподозрили ли наниматели что-то неладное. Один удивился старому сопроводительному письму, но всё равно заинтересовался её кандидатурой. Другой негативно отреагировал на использование бота и на всякий случай уточнил, что просматривал отклики уставший, во время полёта через всю страну.

В самом использовании ботов нет ничего криминального: работодатели тоже автоматизируют рассылки и просмотр первичных откликов. Для репутации куда опаснее ошибки и бессмыслица в автоматических заявках. Рекрутеры вряд ли сочтут рядовой ситуацию, в которой якобы испаноговорящая афроамериканка оказывается не знающей языка азиаткой.

В Massive это понимают, поэтому до сих пор вручную перепроверяют каждую заполненную ботом заявку. В Teal и Simplify нет проверяющих, но оба сервиса открыто возлагают ответственность за результат на самого пользователя, требуя отдельно подтверждать отправку каждого отклика.

Со временем боты будут реже ошибаться, поэтому и потребность в ручной проверке, скорее всего, отпадёт. При этом перед ними останется задача, с которой они вряд ли справятся в обозримом будущем, — и это нетворкинг, говорит Ито.

Да, сейчас она работает в Insider, куда мечтала попасть в 2020 году, но помогло вовсе не хорошее сопроводительное письмо. Чтобы достучаться до редакции, журналистке пришлось наплевать на гордость и обратиться к знакомому, чей приятель работал в Insider и мог замолвить словечко, потому что то письмо на самом деле осталось без ответа.

Друг познакомил Ито с тогдашним редактором, который связал её со своим начальником. Последний, в свою очередь, помог ей добиться разговора с руководителем повыше. Именно он в итоге и нанял девушку, предложив создать под неё новую штатную единицу. Ботам всё это, увы, не под силу.