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Alex Spearow
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Евро по 83 рубля и коронавирус — новая реальность: как планировать путешествия в 2020 году

На ближайшие месяцы придется изменить свои путешественные привычки. Материал впервые опубликован на сайте проекта про путешествия Perito Burrito.

17 комментариев
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«РИА Новости» пишет, что коронавирус будет активно распространяться как минимум до июня. В Италии карантин по всей стране, аэропорты севера страны закрыты, в том числе главный лоукостерный хаб в Бергамо, отменены десятки выставок, форумов и фестивалей по всему миру.

Российские авиакомпании массово решили возвращать деньги за билеты (там есть подвох) — это лишь малая часть новостей из мира путешествий за последние недели. К ним добавляется еще одна проблема — курс евро взлетел до 83 рублей, спасибо особому взгляду России на добычу нефти.

При этом многие россияне прямо сейчас планируют поездки на май и весь летний сезон. Большинство не понимает, что делать: покупать ли билеты сейчас, планировать ли отпуск в странах, где сейчас проблемы с коронавирусом, опустится ли курс евро.

Нам в редакции очевидно, что путешественные привычки, сформировавшиеся за годы поездок, придется пересмотреть. Хотя бы на это лето. Рассказываем, на что стоит обратить внимание и как перекроить календарь на весну, лето и осень 2020 года, чтобы открыть для себя что-то новое.

Коронавирус никуда не денется в ближайшие месяцы

И он только начинает влиять на наши перемещения. Туристической отрасли, в которой занят каждый десятый из работающих людей, придется тяжелее всего. Что делать путешественникам?

Придется меньше перемещаться

Почему? Потому что возвращение в Россию (пока это касается только Москвы) будет сопряжено с проверками в аэропортах и возможным карантином в случае, если у вас температура и кашель.

И это возврат не из Пакистана или Эритреи (туда россияне массово не ездят), а из Германии, Великобритании, Италии, Испании, Франции, Швейцарии, Норвегии, а также Китая, Южной Кореи, США и Ирана (источник: «Медуза»).

При этом попробуйте вспомнить, как часто вы летали с температурой: наверняка несколько раз такое точно было. Теперь есть риск, что вам придется попасть в карантин в незнакомой стране или (что немногим лучше) в России. Приятного точно мало, особенно если в итоге окажется, что у вас простая ОРВИ. Кажется, лучше остаться дома, чем рисковать.

Ну и еще один простой ответ на «почему»: потому что не хочется подхватить неизвестную болезнь, не хочется распространять ее вокруг, заражать друзей, коллег и, конечно, родителей.

Мы рекомендуем быть внимательными тем, кто возвращается из путешествий (особенно из стран, где обнаружен коронавирус) и потом отправляется навестить родителей. Именно пожилые люди хуже всех справляются с новой инфекцией.

Лето без массовых мероприятий

Фестивали, выставки, спортивные события и форумы — отменят или перенесут еще много всего — отменят в последний момент, возвращать деньги будут медленно.

Пока в новостях говорят лишь о малоинтересных для путешественников форумах и конференциях, а также о турах по Азии таких групп, как Green Day и The National. Но полуфиналы Кубка Италии уже перенесли, а матчи последнего круга, в том числе «Ювентус» — «Интер», прошли без зрителей. 10 марта на sports.ru сообщили, что чемпионат Италии приостановлен до апреля. Отменили знаменитый теннисный турнир в Индиан-Уэллсе.

Во Франции запрещены все массовые мероприятия от тысячи человек. 10 марта перенесли фестиваль Coachella в США — культовое ежегодное музыкальное событие.

В общем, если вы хотели поехать на большой музыкальный фестиваль или марафон, то лучше не ждать, что их отменят, и отказаться от этого в 2020 году. Особенно когда вы уже будете на месте и потратите деньги на дорогу и жилье.

Евро по 83. Такое было в 2014, 2015 и 2016 году

Андрей Никеричев/Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Если с коронавирусом все более-менее понятно — его можно игнорировать, можно бояться и отменить все поездки, а можно изменить свои привычки и планы (об этом ниже), то евро по 83 и доллар по 75 — всегда обидно и несправедливо. Особенно когда две недели назад все валюты были на 15 рублей дешевле.

Но за годы турбулентности рубля у россиян-путешественников появилось понимание, как действовать в такой ситуации. Что же нужно делать?

  • Еще раз все пересчитать, отменить все отменяемое. Если ехать, то туда, где можно изменить ритм путешествия: останавливаться в хостелах, а не в отелях, есть уличную еду или готовить дома, перемещаться на автобусах, а не на арендованном авто.

  • Стараться в ближайшие дни не оплачивать рублевыми карточками покупки в валюте, пока ситуация не стабилизируется. Некоторые банки предоставляют возможность сделать карту мультивалютной — повод этим наконец воспользоваться.

  • Просто подождать. Ситуация — динамическая и не будет такой всегда. На это время — несколько месяцев — можно запланировать серию поездок по России.

Еще один совет, довольно сомнительный: со вторника на среду (в ночь с 10 на 11 марта) сделают пересчет курса IATA, благодаря чему все билеты станут дороже процентов на 15. Если вы давно куда-то собирались, то это вполне себе повод купить билет. Но имейте в виду все вводные данные, в том числе коронавирус.

Окей, а делать-то что?

Сейчас поговорим серьезно. Все, о чем мы пишем последние четыре года, пригодится вам в эпоху коронавируса и евро по 83. Да, речь идёт о странах на территории бывшего СССР, поездках по России, слоу-туризме, стейкейшене.

Согласитесь, когда в паре кликов от вас был недорогой билет «Победы» в Тревизо или Бергамо (оба аэропорта сейчас закрыты, а «Победа» прекратила полеты в Италию), вы продолжали откладывать поездку в Дагестан или Териберку, Геленджик или Красную Поляну.

Наступили времена, когда всем нам, привыкшим к новому ритму в стиле «ни месяца без путешествий», придется либо оставаться дома, либо изменить свои привычки. Последнее может дать новый угол вашему восприятию перемещения.

Изменить горизонт планирования. Не планируйте поездки заранее. Сейчас все непрогнозируемо. По-настоящему непрогнозируемо. Откажитесь от поездок в зараженные и потенциально зараженные страны. Просто смиритесь с фактом, что этим летом Италия, Франция и Испания — не для вас. Тут и вирус, и курс валют.

Возможно, стоит попробовать уезжать или улетать куда-то в последний момент. Для этого подпишитесь на группы по поиску билетов во «ВКонтакте» и Телеграме (наших любимчиков «Вандроуки» и «Самокатус» вы знаете) и ловите билеты с вылетом в ближайшие дни.

Медленный туризм ч. 1. Россия, Россия! Наконец-то соберитесь в одну-две поездки по России. Не бойтесь ничего и доверьтесь сотням и тысячам людей, которые ежегодно отправляются в Краснодарский край или Карелию, Адыгею или Дагестан.

Медленный туризм ч. 2. Страны на территории бывшего СССР. Тут все просто: открывайте новое. Узбекистан кардинально изменится в ближайшие годы — туда хлынут туристы со всего мира. Поезжайте в Узбекистан срочно.

Казахстан — невероятный. А Латвия — это не только Рига. Поверьте, радости, эмоций и впечатлений будет не меньше, чем от путешествий по привычным европейским направлениям. Потому что ожидания ниже, а каждая из стран точно удивит вас — и удивит положительно.

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Неторопливость — наше новое все. Изучайте места вокруг городов, в которых вы живете. Это сложно в ситуации, когда лишь три клика отделяют вас от покупки билета в Милан (да-да, об этом было выше). Но сейчас именно та ситуация и тот год, когда безопаснее и интереснее не торопиться, можно больше времени посвятить поездкам в регионы и узнать о стране больше.

Смотреть меньше, а видеть больше: почему…
Колонка редактора к фестивалю «Кружок» и не только.
perito-burrito.com

Рискнуть и поехать в топовые места, где сейчас не будет китайских туристов. А вот тут осторожно — это совет для смелых и внимательных к себе. Очевидно, что популярные в Европе и Азии достопримечательности сейчас можно посмотреть без огромного количества путешественников.

Не самый удачный, но все же пример — материал на Guardian, в котором показано, какие толпы были в Сингапуре, Ханое и Токио до коронавируса. Кажется, сейчас можно увидеть топовые локации такими, какими вы их больше никогда не увидите. Но это совет только для тех, кто хорошо понимает ответственность за решение.

Важная информация:

Какие авиакомпании разрешили возвращать билеты. Осторожно, есть нюанс: многие перевозчики таким образом стимулируют продажи и позволяют возвращать только новые билеты, купленные в период с начала марта. Лишь бы вы купили. Но есть и нормальные авиакомпании, которые разрешили возвращать и билеты, приобретенные ранее.

#путешествия

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17 комментариев
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Sergei Toropov

13

А Латвия — это не только Рига.

То есть "испанский" евро по 83 рубля, а "латышский" нет? :)

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Роман Тт

Sergei
1

В Латвии цены ниже

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Alex Spearow

Sergei
0

Ну кстати верный комментарий, сори (жаль, что прицепились именно к этому). 

Ответить

Sergei Toropov

Alex
1

Просто в контексте остальной годной (хоть и очевидной) информации это действительно сильно глаза резануло.

Ответить

Nick Sidorov

9

Я в этом году отменил июньскую поездку в Италию, Чехию и Германию. 
Вместо этого посещу Мурманск, Дагестан и Чечню

Ответить

Bulat Ziganshin

7

начните планирование путешествия с нашего сервиса бронирования места на кладбище

Ответить

Yuri Kagan

Bulat
1

Хотел написать то же самое 😂

Ответить

Name

2

Все на дачу. Москву и Питер не считаю, им действительно тяжело: три клика отделяют их от Милана. Регионам не понять.

Ответить

Михаэль Дамуцци

2
Ответить

Alina Smirnova

2

Год пыталась спастись от выгорания стейкейшнами, не фига они не работают. Просто сидишь дома, драишь квартиру и стираешь одежду, раз уж время освободилось. 

Ответить

Дмитрий Захарьев

1

Есть ещё вариант ехать в Турцию и сидеть в отеле весь отпуск. Вполне себе для многих подходит.

Ответить

Владимир Карулин

Дмитрий
0

Как бы к сезону и там не началось. И ещё: а они точно не скрывают реальное положение дел? В общем я чот очкую даже туда.

Ответить

Никита Викторов

0

А что-нибудь про Черногорию слышно? )) Че там воще, друзья которые там живут говорят тишина все норм. Но малоли, может еще инфа есть про Будву например.

Ответить

Sergey Nikitin

0

Во Вьетнаме китайцев не пускают нынче, недавно оттуда вернулся. Да и цены на туры упали. Так что, кто еще не ел лягушек и крокодилов под самогон из женьшеня - го го го :)

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alex twit

0

Туры по золотому кольцу ждут вас

Ответить

Владимир Легкий

0

Можно же просто никуда не ехать. Откуда такая паранойя по несбывшимся путешествиям ?

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Evgeny Kosharovsky

0

Приготовьтесь сидеть в карантине - дома или в любом месте, куда поедете (напр., Израиль - 2 недели карантина всем въезжающим)...

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