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Андрей Фролов
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Как нам выжить среди непонятной беды Материал редакции

Давайте обсудим, что предпринимателям делать во время паники из-за коронавируса и падения рубля.

3 комментария
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Март 2020 года уже оказался довольно плохим. На праздниках резко упал курс рубля (и продолжает падать), а параллельно с ним коронавирус Covid-19 добрался до Европы и США — вместе с сопутствующей паникой, мерами защиты и закрытием границ.

Во всём мире вводятся ограничения, которые влияют на бизнес. Например, только за выходные во Франции закрыли рестораны, кафе и «необязательные» магазины, Нидерланды и Ирландия попросили владельцев баров временно прекратить работу, а Нью-Йорк и Лос-Анджелес закрыли ночные клубы и потребовали от точек общепита работать только на доставку.

CNBC

В России пока нет прямых запретов на работу в офисах (хотя многие уже отправляют сотрудников сидеть дома), а правительство пообещало потратить 300 млрд рублей на поддержку бизнеса. Но понятно, что удалённая работа подойдёт не всем, а паника и ограничения могут затронуть предпринимателей и не напрямую — а, например, через отмену проектов у партнёров.

Если у вас есть свой бизнес или вы работаете в компании, которую как-то задела текущая ситуация — пожалуйста, расскажите, что вы думаете.

Как изменилась работа вашей компании, отношения с коллегами, партнёрами и контрагентами, каких ограничений от государства и последствий паники вы опасаетесь? Возможно, другие пользователи смогут что-то подсказать — будем помогать друг другу вместе.

Вам слово.

#коронавирус #курсрубля

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Как коронавирус добрался до омской ИТ-компании
Думали, не доберётся. А оно вон как.
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3 комментария
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Константин Полухтин

5

Разрабатываю доставку для ресторанного холдинга. Мы смещаем акцент с посещения заведений на доставку блюд на дом. 

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DIVO Media

1

Вообще, это уникальная возможность потестить организацию удалёнки, куда по логике и должно всё добраться в идеальном мире. Сочувствуем конечно ритейлу и рестораторам. 

Но большая часть остальных услуг и товаров только выиграют, если их дельцы приложат мозги и перенесут все идиотские посиделки по офисам и пятичасовые планерки на конкретные измеримые действия в удаленку. Экономия времени на транспорте, конкретные задачи, замеры рабочего времени, борьба с распиздяйством дома. Придется делать стратегии, шевелить мозгами. 

Всё это хорошо отсеит криволапый менеджмент и всех научит быть лучше, работать лучше и понять надо ли им вообще это.

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Андрей Фролов

DIVO
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То есть вас никак не задело, понятно

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