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Личный опыт
Филипп Концаренко
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Несколько советов по работе из дома

Когда я начинал работать в vc.ru (тогда еще «Цукерберг позвонит»), у нас еще не было офиса. Работали из дома. Помню, что довольно сложно было перестроиться на такой лад, но за несколько месяцев я выработал определенные «ритуалы» и научился получать удовольствие от удаленной работы.

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Поэтому поделюсь несколькими советами, о которых писал тогда в колонках, и которые могут пригодиться сейчас. Как ни странно, они в основном про то, как ограничить работу дома, а не наоборот.

1. Выделить место, где работаешь

Начнём с очевидного, но действительно важного. Нужно обозначить одно место, где работаешь. Тогда будет проще разграничить домашнее пространство на место, где ты работаешь и места, где отдыхаешь.

Сел за стол — начал работать. Сел на диван — отдыхаешь. Если будете работать где попало, то не получится вечером вздохнуть и сказать «Фух, хорошо поработал». Потому что вся квартира начнёт ассоциироваться с работой.

Идеально, конечно, располагать хорошим креслом, стационарным компьютером или хотя бы вторым монитором, чтобы самым комфортным местом был именно рабочий стол.

2. Обедать на обеде

На обеде нужно обедать. Не берите «работу» на кухню. Можно включить фоном Youtube, сериал или подкаст на время обеда. И лучше готовить самостоятельно, чем покупать готовую еду или заказывать доставку (помню, с этим было сложнее всего).

Вы дома, вам не надо идти в кафе или столовую, а потом возвращаться назад в офис. Поэтому выделите это время на подготовку блюда своими руками. Это нужно для того, что отвлечься.

3. Не начинайте работать сразу как проснулись

Завтрак, чашечка кофе, душ, сборы, поездка в офис — это всё ритуал, который подготавливает вас к началу рабочего дня. Из этого списка нужно убрать только поездку в офис, заменив её на что-нибудь другое.

Я, например, каждый вечер убирал со стола свой iMac, чтобы утром снова его поставить. Благодаря этому выходные очень четко отличались от будних дней.

4. Составьте план на день

К сожалению, без списка конкретных задач на день сконцентрироваться дома очень сложно. Вокруг много отвлекающих вещей и полная свобода действий. Тут надежда только на самоорганизацию. Мне помогал обычный список задач, который я составлял за чашечкой утреннего кофе (хорошо звучит). Заносить нужно только те задачи, которые точно успеешь сделать за день. Это для того, чтобы в конце дня было приятное ощущение, что провёл день с пользой.

Человек — довольно ленивая штука. Поэтому надолго приема со списками мне не хватало. Тут в ход шли разные приёмы. Я, например, менял таск-менеджеры каждую пару недель, чтобы как-то разнообразить эту рутину.

5. Выходите из дома. (Наверное)

Сейчас, конечно, сложно такое советовать, но, возможно, этот пункт всё же пригодится. Суть в том, что самоизоляция (раньше называлось работа из дома) приводит к самокопанию.

Любой глоток свежего воздуха перезагружает голову. Пробежка вокруг квартала — самое то. Ну или хотя бы прогулка.

6. Чаще созванивайтесь

Это тоже способ борьбы с самокопанием. А еще чем меньше общаешься, тем запутаннее становится разговорная речь. Замечал на себе. Так что назначайте как можно больше созвонов — это полезно и для того, чтобы не ломать рабочие процессы, и чтобы не терять навыки коммуникации.

7. Получайте вознаграждения

В офисе есть такие вещи, как прогулка до кухни за чашкой чая, выход в магазин или кафе, чтобы прогуляться или просто кружок вокруг рабочего места, чтобы сделать разминку. Такие вещи нужно сохранить и дома, потому что они помогают перезагрузиться. Дома, к сожалению, мест для прогулки не так много. Но поход на кухню или до дивана, чтобы посидеть на нём несколько минут, тоже хорошо.

Я использовал систему вознаграждение для таких вещей. Сделал задачу — сходил на кухню за чашкой чая. Сделал еще одну — сел на пять минут на диван, чтобы отдохнуть. Можно и просто походить кругами по квартире. Странно, конечно, но вас же никто не видит.

Для меня идеальным сценарием оказалось чередование работы из дома с работой из офиса. Понедельник, среду и пятницу — в офисе, вторник и четверг — дома.

Тогда можно распределить задачи в течение недели. Обсуждения, небольшие задачки можно делать в офисе — даже если отвлекут, ничего страшного, а домой брать только то, над чем нужно поработать в спокойной и расслабленной обстановке. Так получается эффективнее.

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1 комментарий
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Я уже как лет 12 фрилансер, так что мне это уже привычно всё, и не страшно. А вдруг интернет отключат? Это страшно.

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