«К кризису в бизнесе нужно относиться как к научному опыту: да, бизнес может погибнуть, но ничто не мешает начать новый»

Колонка от сооснователя QIWI Бориса Кима — о новой реальности, в которой мы живём.

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Никогда такого не было. И вот опять

Кризис чем-то похож на зиму для наших коммунальщиков. О том, что он не за горами и вопрос только в сроках, не говорил только ленивый. Однако, когда он грянул, это для всех оказалось сюрпризом, хотя маячков было достаточно.

Конечно, конечно, этот кризис не похож на те, что случались на памяти нашего поколения. Во-первых, триггером кризиса послужила пандемия, во-вторых, это не просто финансовый кризис, а экономический, а его последствия будут структурными, в-третьих, кризис, по крайней мере в России, пока ударил в большей степени не по банкам и крупным компаниям, а по среднему и малому бизнесу.

Пожалуй, текущую ситуацию можно сравнивать с великой депрессией 1929–1939 годов, когда это был полномасштабный экономический и финансовый кризис, однако он не затрагивал серьёзным образом цепочки поставок, что мы наблюдаем сейчас.

Из-за введённых «локдаунов», изоляционных мер останавливаются цепочки поставок. Например, американский морской импорт из Китая (большая часть которого — электроника) снизился более чем на 50% в первые три недели марта в результате введения «локдауна» в Китае. Для нас Китай тоже один из важнейших партнёров. И по оценкам нашей стороны, из-за спада торговли Россия в день теряет по 1 миллиарду рублей.

Сейчас легко присоединиться к панике и проводить день за просмотром экспоненциальных кривых, однако это не очень конструктивно. Это не первый и, надеюсь, не последний кризис в истории человечества. Да, он глубокий, структурный. Но это звучит тавтологично. Потому что всё так и должно быть. Кризис, после которого всё восстанавливается в прежнем виде, кризис, который приводит лишь к количественным, но не качественным последствиям, — и не кризис вовсе.

Фраза про то, что кризис — время возможностей, уже набила всем оскомину, поэтому я укажу на другой аспект, кризис — это время проявить сам дух предпринимательства. Перефразируя Роберта Пенна Уоррена, предприниматель должен сделать порядок из хаоса, потому что больше его не из чего делать.

Для глобальной экономики с тесными и переплетёнными взаимосвязями этот кризис особенно болезненный. В сегменте производства Россия оказалась чуть более подготовленной, после событий 2014 года. Макроэкономическая и геополитическая ситуации повлияли на падение рынка, многие секторы оказались «отрезаны» от глобальной экономики, из-за чего пришлось полностью переосмысливать функционирование национальной экономики.

Однако у человечества нет иного пути, кроме как глобализации, и история это подтверждает. В последнее время мы наблюдали активно развивающуюся политику протекционизма со стороны различных государств и антиглобалистские идеи в краткосрочной перспективе могут занять главенствующую роль, однако прогресс не остановить.

При этом нужно понимать, что каким бы пагубным кризис ни был, на различные отрасли и сферы он влияет по-разному. И необязательно негативно. Скажем, финтех не только восстановится после кризиса быстрее, но и получит новый толчок к росту.

Covid-19 как Chief Digital Officer

Мы давно говорим, что будущее за технологическими компаниями, мы три года строили это цифровое технологическое будущее, и сейчас настал тот самый момент, когда бизнес проходит проверку, насколько эффективно он прошёл трансформацию и готов ли к новой реальности, сможет ли компания после кризиса найти новые точки роста или для неё не найдётся места в новом мире.

Благодаря цифровизации мы более подготовлены к текущим вызовам и способны их преодолеть с меньшими потерями. В новой реальности проактивность действий — must have для всех.

Компаниям необязательно менять свои цели, к которым они стремятся, но нужно менять план, как этой цели достичь с учётом современной обстановки. Надо использовать кризисное время для анализа рынка и будущих потребностей клиента, потому что так можно увидеть новые возможности и ниши, которые обязательно появятся и вырастут после окончания кризиса.

Вспомним несколько примеров. Вспышку атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году часто называют одним из факторов, поспособствовавших появлению таких гигантов электронной коммерции, как Alibaba и JD.com, а American Express и Starbucks во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов перешли на цифровые операционные модели, которые позволили им динамично развиваться в посткризисное время.

В этом смысле Covid-19 не отличается от других кризисов. Мы уже видим рост капитализации не только Zoom, но и Netflix и Amazon.

Чем сердце успокоится?

Когда вирус пройдёт и кризис закончится, пути назад уже не будет. Будут новый мир, новые способы выстраивания рабочих процессов, новое потребительское поведение, новые политики и стратегии развития.

Что нас ждёт? Пока ещё слишком рано прогнозировать и представлять себе мир после Covid-19, поскольку многие страны всё ещё могут столкнуться с последствиями карантина, изоляции, повторными вспышками вируса и закрытием границ. Тем не менее мы можем говорить, что текущая обстановка вынуждает компании ускорять «настройку» цифровизации проектов и процессов.

То, каким мир будет после коронавируса, зависит от того, что правительства разных государств и бизнес делают сейчас. Бизнес, особенно крупные организации, рос в течение долгого времени, а теперь, когда условия меняются резко и непредсказуемо и старые модели должны измениться, ему тяжело перестраиваться в силу своих масштабов и устоявшихся за долгое время определённых форматов работы.

Компаниям необходимо искать новые модели, адаптироваться к вызовам, которые появляются постоянно. Государство, со своей стороны, ищет возможные варианты по поддержке спроса и экономики.

Ему нужны конкретные цифровые инструменты для взаимодействия, позволяющие контролировать ситуацию и лучше управлять кризисом, помочь людям подготовиться к возвращению на работу после ослабления эпидемиологической ситуации и быть готовым к полномасштабному восстановлению после кризиса. Это также означает, что оно получит возможность беспрепятственного контроля над людьми по всему миру.

В условиях, когда государство не может или не хочет помогать отдельным секторам или компаниям, они должны искать и, что самое важное, находить поддержку друг в друге. В новых условиях на место конкуренции должна прийти кооперация и коллаборация.

Китайский платёжный сервис Alipay добавил специальный раздел в своё приложение для продвижения местных торговцев в Ухане, городе, где появился Covid-19. По мере того, как Ухань постепенно открывается, Alipay помогает 900 миллионам местных торговцев вернуться к работе. Клиенты могут размещать заказы на местные специализированные продукты непосредственно через приложение Alipay в этом новом разделе.

В России тоже есть показательные примеры. Сервис доставки продуктов iGooods возьмёт на временную занятость сотрудников ряда сетевых ресторанов и магазинов («Теремка», «Буше», «Спортмастера» и таксопарка «068») на время пандемии вируса. Сервис также ведёт переговоры с сетями «Британские пекарни», «Улыбка радуги», «Домовой», Rolf, 585, Burger King, KFC, McDonald’s.

Кризис также даст толчок к развитию телемедицинских решений, медицинских маркетплейсов (как DocDoc, например), которым необходима оперативная интеграция платёжной и ИТ-инфраструктуры, где неоценимую помощь окажут банки и финтех-компании.

At the end

Мы уже проснулись в другом мире. Крупные банки, которые были вынуждены переходить в онлайн, поняли, что часть процессов останутся удалёнными навсегда, поскольку они прекрасно работают и без физического присутствия сотрудников в офисе, а может даже лучше, чем до кризиса.

Малый и средний бизнес в силу своих размеров и большей гибкости станет максимально технологичным и уйдёт в онлайн. Но при этом в период кризиса они пострадают сильнее всего.

Потребители будут покупать в онлайне так же просто, как ещё несколько месяцев назад в офлайне, удалёнка станет не наказанием, а эффективным способом работы и экономией времени для лучшего life work balance. Взаимодействие с клиентами выйдет на новый уровень: кастомизация достигнет наивысшей точки и станет ещё более точечной, учитывая широкий спектр его пожеланий и жизненных событий аудитории потребителей.

Если говорить о моём личном переживании кризиса, то, безусловно, прежде всего я очень беспокоюсь о своих родственниках и друзьях. Вирус для меня перестал быть абстрактной угрозой, потому что уже забрал несколько близких знакомых. Однако в этой необычной ситуации есть и плюсы — впервые за долгое время наша семья в сборе и проводит много времени вместе. Мы как бы превратились в участников одной из пьес Чехова о дачной жизни.

При этом эффективность и интенсивность работы не уменьшилась, а увеличилась, отчасти потому что дихотомию работа-жизнь я всегда считал ложной, а проблему поиска баланса между ними — несуществующей. Уверен, что мы будем вспоминать об этом эксперименте, который над нами поставила природа, с долей ностальгии.

Кстати, научный подход к кризису может быть плодотворным со всех точек зрения. Ведь учёный, у которого не получился эксперимент, не расстраивается, не бросает его, а продолжает, относится к происходящему как к процессу поиска знаний. Нужно просто изменить подход, механику и пробовать снова. Не бывает плохого результата, бывает плохая интерпретация.

И к кризису в бизнесе нужно относиться так же, как к научному опыту, сохраняя эмоциональную отстранённость и хладнокровие. Да, бизнес может погибнуть, это сложно, но ничто не мешает начать новый, найти новую нишу.