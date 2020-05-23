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Ruslan Fazlyev
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Настоящая миссия компании: как она укрепляет бизнес и как сформулировать свою

Продолжаю серию, которую начал в Facebook.

3 комментария
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В этой статье я детально расскажу про конкретный процесс, который мы придумали и выполнили в Ecwid. Выполнив его, вы можете создать миссию своей компании.

Мы не говорим, что наш процесс — единственно правильный и идеальный, но для нас он отлично сработал.

Введение

Смело пропускайте эту часть, если до этого читали в Facebook начало.

Миссии многих компаний звучат как корпоративное «бла-бла-бла». Они применимы к любому конкуренту. Например, миссия uSight: “Our goal is to provide the best products with the greatest service possible” (перевод: «Наша цель — делать лучшие продукты и сервис»).

Серьёзно? А остальные, наверное, ***** (ерунду — vc.ru) хотят делать?

Когда меня ребята просили записать формально миссию, я принял это в штыки. Как ещё один шаг к «большой корпорации», моменту, который я всем своим синдромом Питера Пена отодвигаю как можно дальше.

Но это вообще про Ecwid. Команда говорит CEO, что делать, чаще, чем наоборот. Решили всё же сделать, и сделать по-настоящему. Когда работали над миссией, я сразу ввёл несколько ограничений.

Десять признаков хорошей миссии

  1. Миссия — не рекламный слоган.
  2. Если миссия подходит другим компаниям, мы провалились.
  3. Облегчает принятие решений, фокусирует. Мы должны быть способны сказать нет чему-то на основании миссии.
  4. Делается «вовнутрь», а не наружу, иначе это «слоган».
  5. Проста и понятна.
  6. Выражает наши страсть и стремления.
  7. Определяет, в чём есть победа.
  8. Не является пустой раздутой амбицией.
  9. Базируется на наших сильных сторонах.
  10. Сама работа над миссией должна быть гибридом подходов «снизу — вверх» и «сверху — вниз» (это специфический для Ecwid подход).

Миссию не должна ждать печальная судьба Конституции России, которая вроде и главный закон, но по факту законы уровнем ниже имеют большее значение, а важнее всего — подзаконный акт чиновника. Миссия должна иметь силу оканчивать разговоры: «Это противоречит миссии».

Вначале был хаос

Несмотря на все мои попытки, несмотря на опубликованный процесс, вначале был хаос. Все приносили мне гениальные идеи миссий. Они звучали реально круто. Но не выполняли задачи, поставленные выше.

Первое, что вам нужно будет сделать, — коммуницировать те принципы, что я перечислил раньше в статье.

А второе, третье, четвёртое, пятое и десятое — сказать: «Миссия — это не рекламный слоган».

Несмотря на это, вам принесут три десятка слоганов и будут ими гордиться. Возможно, даже у вас самого появится вариант.

Работа не станет продуктивной, пока вы раз десять не повторите команде: «Это хороший слоган. Мы не ищем рекламный слоган. Мы ищем формулу. Следуйте процессу».

Ещё на начальной стадии интересно посмотреть миссии других компаний. Среди них много совершенно пустых, но есть и хорошие. Мне мои сотрудники притащили такой список:

Открыть документ

Этап первый: формула

Задайте «формулу» миссии, какие компоненты должны в миссии быть.

Наша формула (может и для вас сработать):

  • Что мы делаем?
  • Почему мы это делаем? (Опционально.)
  • Для кого мы это делаем? Наш клиент.
  • Как мы это делаем? Наш уникальный подход.

Этап второй: сбор вводных

Когда формула задана, ваша задача — собрать компоненты для этой формулы, ответы на эти вопросы. Ответы не должны быть красивыми или рекламными. Вы пока не работаете над окончательной формулировкой. Вы ищете наполнение формулы, которое по смыслу вам позже даст миссию. Это не стихи, это компьютерная программа.

И не бойтесь быть узкими. Когда перерастёте миссию — отлично, вы добились цели, вы можете её пересмотреть.

«Мы делаем людей ближе» — миссия для Facebook. Вы не такого размера. Да и она, полагаю, начиналась с «даёшь голосовалку за самую горячую фотку однокурсницы!».

Ниже — наша таблица сбора вводных. Я её подсократил. Если у вас работает больше двух десятков людей — не рассылайте таблицу всем, разошлите подмножеству менеджеров. Репрезентативному подмножеству с разными взглядами.

Открыть документ

Второй этап — лишь сбор. Критика и фильтрация во втором этапе запрещены!

Этап третий: отбор компонентов

На третьем этапе я отобрал компоненты, исходя из следующих критериев:

  • Взял то, что часто упоминали ребята.
  • Взял то, что считал правильным взять, просто «волевым решением».

Результат я сгрузил ещё меньшему подмножеству менеджеров и попросил высказать поддержку компонентам миссии — от -5 до +5.

Немного модифицировал компоненты или пояснял, почему они нужны, пока не получил высокую поддержку. «Веселье» (fun) в итоге пришлось протащить волевым решением, и это было определяющим шагом.

Этап четвёртый: «А вот теперь будет слоган!»

Никаких слоганов! Но да, это стадия, на которой из компонентов вы собираете уже конкретную формулировку.

Мы собрали ещё меньшее количество людей (четверых) в комнате и решили не выходить, пока не напишем миссию. Критерий — ключевые люди и люди, хорошо владеющие языком.

Мы не просто выдумываем с нуля. Миссия должна текстом передать заданные ранее компоненты в соответствии с формулой. Мы открыли общий документ в Google Docs и просто дописывали и дописывали новые версии, каждый в своём компьютере, находясь в одной комнате и обсуждая. Каждый может дописать свою версию.

Самой большой проблемой и самой большой победой было “fun” («веселье»). Оно же «антикорпоративность», смелость самовыражаться.

Веселье попросту не вписывалось, как бы мы его ни формулировали. А «мы не какая-нибудь скучная корпорация» звучало как из комиксов Дилберта.

Тогда я спросил: «Ребята, а что если мы уберём всё это, про веселье, про корпорацию и самим подходом к миссии и тем, как мы написали, а не тем, что мы написали, выразим всё это. Напишем так, как ни одна корпорация не решилась бы».

В ту же секунду Том выдал, шутя, первые слова: “We are a ragtag pirate crew” («Мы — банда пиратов-голодранцев»). И я немедленно: «Оно! Оставляем!»

В атмосфере что-то перещёлкнулось. Комната абсолютно изменилась. Позы участников совещания открылись. Все начали улыбаться. Какое-то время старались понять, всерьёз ли я. Поняли: всерьёз, и это здорово. Это освобождало фантазию.

В этот момент стало понятно, что у нас будет миссия и что она уже начала влиять на команду.

“Ragtag” в процессе убрали, слишком негативно (хотя здорово звучит бравым пиратским голосом!). Нашли “jolly” («развесёлые»), и миссия получила своё начало.

Если увидите историю ниже, в какой-то момент сдавались: «Что вы, пираты, — это плохо». Но я в итоге отрезал: миссия создаётся вовнутрь, а не наружу. Мы не создадим хорошую, если будем отвлекаться на то, как про нас думают. Кому нужно, мы позже объясним, что речь идёт о знаменитой цитате Стива Джобса о типе организации команды, а не о том, чтобы «грабить караваны».

Вскоре миссия была готова. Ниже — не миссия, но фрагмент рабочего документа:

Полный документ

Презентация и перевод

Важно донести миссию и её смысл до каждого сотрудника. Не должно быть неоднозначности понимания. Компонент «почему» в итоге ушёл именно в это пояснение, в презентацию. Презентация делает миссию и смысл за ней легко передаваемыми.

Когда я презентовал миссию в США, я понял, что «вот оно». Команда, которая до этого с трудом склеивалась с российской культурно, начала стремительно объединяться.

Но в России миссия всё ещё была скорее чувством, чем формулировкой. И тогда мы перевели её на русский.

Как в разработке использовали процесс «сверху — вниз» плюс «снизу — вверх», так и при переводе переводили «на русский с английского и обратно на английский». Для чего? Чтобы если что-то плохо переводится, изменить английскую версию так, чтобы обе были гармоничны. Перевёл в итоге мой брат, горжусь!

Полный документ

На базе этого перевода сделали финальные английскую и русскую презентации.

Вот результат нашего труда, моя гордость, и живой документ из Google Apps Ecwid. Англоязычный оригинал. Перевод на русский.

Как она на нас повлияла?

  • Ребрендинг: Ecwid поменял цвета и логотип раза три, наверное, за год. Я было хотел уже ругаться: «Хорош перекрашивать, меня бы хоть спросили!» Но махнул рукой: пиратская команда решает сама.
  • Отказ в больших проектах: в прошлом мы кидались на некоторые проекты просто потому, что там были деньги. Эти проекты отвлекали и не помогали малому бизнесу. Когда в очередной раз ко мне пришёл глава партнёрств и с сомнением спросил: «Берём или отказываемся? Деньги серьёзные, но вроде не совсем наш профиль». Я отрезал: «Не соответствует миссии». С тех пор эта фраза использовалась много раз, а компания значительно ускорилась.
  • Бюджет: до этого несколько раз позволялось урезать бюджет на техподдержку. Но наша техподдержка — в миссии. С тех пор это «святая корова».
  • Наймы: раньше мне тяжело было в США привить культуру нанимать людей на вырост. На всё брали готовых специалистов, которые «делали это раньше», но не факт, что хорошо, и совсем не имели гибкости для вызовов будущего. «Обучение» в миссии — и вводная: «Нам нужны люди, которые хотят и могут развиваться».
  • Сделка на $42 млн: я добавил всё это в презу компании, новые инвесторы отдельно выделили, что столь сильный акцент на культуру компании является для них сильным сигналом.
  • Развесёлость: главное — в Ecwid официально и навсегда вернулось то, что было с нами в первые дни: работать здесь — в радость.
  • Однозначность: наша миссия и наш формат работы — не для всех, и мы — компания не для всех. Явная формулировка культуры позволяет отбирать тех, кто изначально близок нам по духу. И это делает жизнь намного проще.

#стартапы #менеджмент #миссия #управление #ecwid

Ruslan Fazlyev
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