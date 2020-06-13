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Евгений Делюкин
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Где взять деньги для стартапа, куда не стоит инвестировать и как победить лень: советы Николая Давыдова Материал редакции

Что спрашивают у инвесторов, когда им можно задать вопрос — cессия вопросов и ответов основателя фонда Gagarin Capital Николая Давыдова для подписчиков в Instagram.

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Давыдов предложил подписчикам спросить, о чем им было бы интересно узнать — и ответил на вопросы об инвестициях, карьере и личной жизни. Выбрали несколько ответов.

Николай Давыдов Facebook

Откуда взять деньги для своего стартапа?

Можно заработать, одолжит, взять в обмен на долю, выиграть в казино, получить в подарок, найти или украсть. Но лучше всё-таки первые три варианта. А ещё лучше научиться делать стартап без денег.

К кому обращаться за инвестициями — к друзьям или предпринимателям?

Если это ваши первые инвестиции — лучше к тем, кто вас знает. Первые инвесторы, скорее, инвестируют в людей, чем в какой-то конкретный бизнес-план.

Где найти хороший пример бизнес-плана, в котором есть всё, что хочет увидеть инвестор?

https://blog.ycombinator.com/intro-to-the-yc-seed-deck/

Есть ли фонды, которые инвестируют не в ИТ, а реальный сектор?

Конечно, и их намного больше, чем тех, кто фокусируется на ИТ.

В России это BVCP, Elbrus, Da Vinci, Finam, Letter One. Весь спектр от Venture до MBO/LBO и разных оттенков Private Equity.

Какая минимальная приемлемая доля прибыли у инвесторов?

Hurdle rate (минимальная доходность фонда, до достижения которой управляющие не получают бонусов) не должна быть слишком высокой и должна отражать рынок, в котором работает фонд, стадию и его размер.

Если поставить на миллиардный фонд hurdle в 10%, то управляющие будут зарабатывать на management fees вместо того, чтобы пытаться что-то вообще сделать. Нормальный hurdle для ИТ vc — 2-5%.

В какой род деятельности не вкладывает капитал?

Gagarin — ethical investor, то есть у нас есть описанные правила, во что мы не инвестируем, и я их полностью разделяю. Мы не инвестируем в алкоголь, наркотики, гэмблинг, оружие и микрозаймы. Мы всегда выбираем то, что может принести человечеству пользу долгосрочно.

На каком этапе основатели могут платить себе зарплату?

Сразу, как только есть из чего платить. Если ты на фуллтайм в стартапе, то тебе не должно быть нужно думать о том, как бы завтра покушать.

Но зарплата должна быть скромная. Обычно основатели платят себе такую же зарплату, как инженерам в своём стартапе, но многие сотрудники могут получать больше основателей.

Когда и как говорить «нет»?

Как можно быстрее и желательно прямо и честно. Чем дольше ждёшь, тем хуже.

Неправильный пример: нет, твоя идея говно, отстань.

Правильный пример: спасибо, что предложил это сделать, но я не думаю, что сейчас хотел бы в таком участвовать.

Куда можно обратиться с идеями для WhatsApp?

Не знаю, я бы попробовал запрототипировать и, возможно, даже как-то потестить и прислать продактам WhatsApp с предложением взять вас на работу. Я знаю несколько человек, которые так попали в «единорогов» на интересные проекты.

Как победить лень и перестать страдать прокрастинацией?

Как постоянно быть продуктивным?

Никак. Или будет выгорание.

Надо учиться пользоваться спадами продуктивности для того, чтобы круто отдохнуть и набратся энергии, а не пытаться ломиться вперёд. Отдых лучшее планировать заранее, главное — отдыхать, а не прокрастинировать.

Как всё успеть?

Google Calendar и columns.me для списков. Но я ничего не успеваю.

Как сохранять фокус внимания?

Делаю только то, что интересно.

Как сближаться с интересными людьми?

Я стараюсь в первую очередь быть интересным сам. Когда мне кто-то интересен, я пытаюсь понять, что ему нужно, и как я мог бы быть полезен или интересен. Иногда можно просто пообщаться.

Лучшие книги?

#давыдов #бизнес #советы #продуктивность

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жду пуш Основатель фонда Gagarin Capital Николай Давыдов съел шаурму 😏 

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