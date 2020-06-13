Что спрашивают у инвесторов, когда им можно задать вопрос — cессия вопросов и ответов основателя фонда Gagarin Capital Николая Давыдова для подписчиков в Instagram.
Давыдов предложил подписчикам спросить, о чем им было бы интересно узнать — и ответил на вопросы об инвестициях, карьере и личной жизни. Выбрали несколько ответов.
Откуда взять деньги для своего стартапа?
К кому обращаться за инвестициями — к друзьям или предпринимателям?
Где найти хороший пример бизнес-плана, в котором есть всё, что хочет увидеть инвестор?
Есть ли фонды, которые инвестируют не в ИТ, а реальный сектор?
Какая минимальная приемлемая доля прибыли у инвесторов?
В какой род деятельности не вкладывает капитал?
На каком этапе основатели могут платить себе зарплату?
Когда и как говорить «нет»?
Куда можно обратиться с идеями для WhatsApp?
Как победить лень и перестать страдать прокрастинацией?
Как постоянно быть продуктивным?
Как сохранять фокус внимания?
Как сближаться с интересными людьми?