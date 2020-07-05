Знаменитый предприниматель и его не самые здоровые привычки — в обзоре от издания Reminder.

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Среди успешных предпринимателей, которые бегают, медитируют, питаются одними растениями и, конечно же, гордятся своими привычками, Илон Маск выглядит белой вороной: он жертвует сном ради работы, не любит спорт, зато любит вкусную еду. Как при этом Маску удается выжить и сохранить продуктивность?

Диета: вкусное вместо здорового

Маск признается, что с возрастом оставаться стройным все сложнее. Сейчас предпринимателю 48 лет. Но, кажется, он все еще не очень-то озабочен правильным питанием (хотя его мать уже больше 50 лет работает диетологом и моделью).

Еда прекрасна. Если честно, я предпочел бы есть вкусную еду и прожить более короткую жизнь. Илон Маск

В биографии «Илон Маск и поиск фантастического будущего» Эшли Вэнса предприниматель признается, что, если бы можно было не есть и при этом эффективно работать, он непременно отказался бы от пищи. Поверить в это легко: в студенческие годы Маск тратил доллар в день на еду и покупал дешевые продукты оптом: хот-доги, зеленый перец, макароны с томатной пастой и апельсинами.

Этот жест не был вынужденным. Тогда Маск только что переехал из Канады в США, думал о будущем после учебы и решил посмотреть, выдержит ли строгое ограничение в тратах. Удачный итог эксперимента уверил Маска, что ему не нужна большая зарплата: раз он может питаться на $30, то у него есть свобода, чтобы вкладывать время в более ценные вещи, чем погоня за деньгами.

В 2017 году журналистка Кэтлин Элкинс повторила «челлендж Маска» : потратила за месяц $60 (с учетом инфляции с 1988 года она получила возможность тратить не 1, а 2 доллара в день). Элкинс обнаружила, что после эксперимента лучше понимает, куда уходят деньги, тщательно планирует траты и не делает лишних покупок — более того, даже не чувствует желания это делать.

Впрочем, сам Маск быстро устал от однообразия и перестал экономить на еде. Более того, он не советует повторять его эксперимент: «Я бы никого не поощрял жить на 1 доллар в день. Это было бы не очень весело», — написал он Элкинс, когда узнал о ее челлендже.

Эксперимент кончился, но привычка отказываться от еды ради более важных занятий осталась. Так, Маск обычно не завтракает, а если все же ест утром, то предпочитает батончик Mars — но пытается сократить количество сладостей и стремится заменить шоколад омлетом с кофе. Обед также мало что значит: помощник приносит еду, и Маск съедает ее за пять минут.

Любимая еда Илона Маска — блюда французской кухни и барбекю. Возможно, пристрастие к последнему объясняет огнеметы, которые Маск выпустил в 2018 году, предложив зажигать ими камины и барбекю.

Что касается алкоголя , любимый напиток Маска — виски, с которым мы видим его на шоу Джо Рогана (и что, как и марихуана, не особенно нравится NASA). Однако Маск считает, что небольшое количество алкоголя как минимум не повредит и даже, может быть, поспособствует долголетию.

«Одной из самых долгоживущих людей была женщина из Франции, которая пила по бокалу вина каждый день», — вспомнил он о Жанне Кальман в последнем выпуске шоу Рогана.

Спорт: бег поневоле

У Маска есть личный тренер, но они уже давно не тренировались вместе. Сейчас он тренируется сам, один или два раза в неделю — без особого фанатизма . Как правило, это силовая нагрузка или занятия на беговой дорожке; последние Маск совмещает с телешоу, но в целом бегать не любит.

Чтобы быть полностью откровенным, я не стал бы тренироваться вообще, если бы мог. Илон Маск

Возможно, эта нелюбовь к спорту родом из детства: Маск жил в Южной Африке, был самым маленьким ребенком в школе и регулярно бывал избит «почти до смерти». Однако сейчас Маск увлекается единоборствами : тхэквондо, каратэ, дзюдо и джиу-джитсу — и даже отправил пятерых сыновей от первого брака на занятия по джиу-джитсу с шести лет.

Сон: производственная необходимость

Илон Маск — из тех, кто спит меньше восьми часов в сутки и чувствует себя нормально. На заре основания Zip2 (сегодня PayPal) он работал целыми днями и спал в офисе — впрочем, очень недолго, чтобы сэкономить время для работы. Неудивительно, что ему приходилось пить восемь банок диетической колы и несколько больших чашек кофе в день .

Если другие люди отводят на работу 40 часов в неделю, а вы — 100 часов, вы достигнете за четыре месяца того, что отнимает у них год. Илон Маск

В конце концов такое количество кофеина сделало Маска настолько тревожным, что ему чудилось, будто он теряет периферическое зрение. Теперь в офисе есть кола без кофеина.

Сон также оказался необходимым: его дефицит ухудшал эффективность предпринимателя в течение дня. Видимо, поэтому он сократил рабочие часы до 80–90 в неделю и теперь спит по шесть — шесть с половиной часов в день : ложится спать после полуночи и просыпается около семи утра.

Сон действительно великолепен. Если я не высыпаюсь, я довольно раздражителен... Если я сплю меньше определенной нормы, то, хотя и бодрствую больше часов, делаю меньше, потому что это влияет на остроту моего ума. Илон Маск

Чтобы уснуть, Маск иногда принимает снотворное амбиен — Z-гипнотик, который печально известен странными побочными эффектами: после приема этих таблеток люди во сне поедают макароны, покупают вещи онлайн, красят двери, гуляют с собакой и разговаривают — а после пробуждения ничего из этого не помнят. Есть предположения, что амбиен не усыпляет Маска, а способствует его ночным сессиям в твиттере.

Наверное, единственный действительно здоровый совет, который вы можете услышать от Маска, — не есть и не пить за 2–3 часа до сна : это значительно улучшит качество сна и жизни и избавит от изжоги, говорит предприниматель.

И это имеет смысл: наука говорит, что еда на ночь не только вызывает изжогу, которая ухудшает сон, но и ухудшает метаболическую реакцию на пищу. Что касается алкоголя, то он вообще не сочетается с хорошим сном, так как нарушает циркадные ритмы, снижает синтез «гормона сна» мелатонина и меняет архитектуру сна, делая его поверхностным и неэффективным.

Планы: пятиминутки и никаких встреч

Маску приходится неустанно расставлять приоритеты , и это его ключевая рекомендация для других: сосредоточиться на «сигнале», а не «шуме», и тратить время только на то, что приносит реальную пользу. «Сигнал» для Маска — это разработка продукта, чему он посвящает 80% своего времени.

Как именно сосредоточиться на «сигнале» и отсечь «шум»? С этим Маску помогает его собственная пятиминутная система расписания : он заранее разбивает день на временные блоки по пять минут; каждый блок соответствует определенной задаче. При этом он сочетает эту стратегию с методом «пакетирования» (batching) : специально группирует дела так, чтобы одновременно и есть, и отвечать на письма, и все за пять минут.

Разумеется, не все можно сделать так быстро и в режиме многозадачности. Маску наверняка приходится резервировать сразу несколько временных блоков для одного сложного дела. (Или нет. По крайней мере, общение с детьми он умудряется сочетать с электронной почтой.)

Строгое планирование по методу time blocking используют едва ли не все успешные предприниматели, так как это помогает повысить производительность и справиться с действием закона Паркинсона, который гласит: работа растет так, чтобы заполнить все время, которое есть до ее завершения .

Но ни у кого нет таких жестких интервалов, как у Илона Маска. Эта стратегия — ставить крайне амбициозные цели и урезать время на их достижение — типична для всего, чем занимается предприниматель. Но не факт, что она работает для всех.

Так, когда редактор The Entrepreneur попыталась прожить день «как Илон Маск», то заметила не только положительные эффекты от его системы планирования (она быстрее выполняла небольшие задачи вроде проверки почты, на которые часто уходит неоправданно много времени), но и отрицательные.

Для масштабных задач ей пришлось резервировать сразу много временных блоков, что казалось бессмысленным; всякий раз, когда пятиминутки нарушали ее привычный график, она чувствовала, как градус стресса повышался, а короткий пятиминутный обед с коллегами просто-напросто заставил грустить.

Более рабочий принцип Илона Маска, который наверняка сэкономил ему много часов и пригодится каждому, — это сокращение встреч и совещаний . По мнению предпринимателя, они ужасны по определению, так как случаются, когда люди не работают.

Вот правила встреч, которые Маск пропагандирует среди своих сотрудников.

Никаких частых встреч : «Избавьтесь от них, если только это не крайне срочное дело. Частота встреч должна быстро уменьшаться после решения неотложных вопросов».

: «Избавьтесь от них, если только это не крайне срочное дело. Частота встреч должна быстро уменьшаться после решения неотложных вопросов». Нет большим встречам : «Откажитесь от них, если не уверены, что они полезны для всей аудитории, и делайте их очень короткими».

: «Откажитесь от них, если не уверены, что они полезны для всей аудитории, и делайте их очень короткими». Если вы не добавляете ценность для встречи, уходите: «Уходить не грубо, грубо — заставлять кого-то оставаться и тратить свое время».

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.