«Вы проиграете, если станете как они»: советы основателя Todoist по конкуренции с Google, Microsoft и Apple
Материал редакции
Амир Салихефендик призывает не бояться крупных корпораций и рекомендует не повторять их стратегии.
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Компания Doist разрабатывает менеджер задач Todoist и сервис для коммуникации в команде Twist. Её основатель и гендиректор Амир Салихефендик рассказал в Twitter о принципах, которые помогают его команде конкурировать с более крупными игроками вроде Google, Microsoft и Apple.
Предприниматель начал с примеров компаний, которым удаётся конкурировать с игроками намного крупнее:
Zoom — вырос до сервиса с капитализацией больше $50 млрд на рынке, где «годами управляли Голиафы».
Spotify — стала лидером рынка музыкального стриминга с капитализацией около $50 млрд, конкурируя с Apple и Google.
Dropbox — сумела достичь $10 млрд капитализации, несмотря на то, что крупные корпорации предустанавливали собственные сервисы вместе со своими операционными системами.
Shopify — стоит более $100 млрд. Работает на рынке онлайн-торговли, где доминирует Amazon.
«Голиафов принято считать непобедимыми. Но на самом деле они более уязвимы, чем мы думаем», — уверен Салихефендик. Он предлагает придерживаться следующих принципов.
Ставьте на сетевой эффект: когда каждый новый пользователь делает продукт более ценным для других
Стратегию, построенную на сетевом эффекте, сложнее скопировать, при этом она намного дешевле, чем стратегии, основанные на рекламе или продажах.
«Большинство компаний, одержавших победу над Голиафами, добились её благодаря сетевым эффектам».
Растите благодаря отличиям — вместо попытки конкурировать напрямую
Shopify успешен, потому что развивается как платформа, а не по модели агрегатора, как это делает Amazon. «У Shopify было бы мало шансов, если бы он кардинально не отличался от Amazon», — объяснил Салихефендик.
Стройте структуру, не похожую на структуру корпораций
Основатель Doist советует выбрать структуру компании, которая будет радикально отличаться от большой корпорации. Например, работать удалённо или перейти на open-source.
«Не смотрите на корпорации и не ведите себя похоже», — заключает Салихефендик. Он напомнил про закон Конвея: «Любая организация, разрабатывающая какую-либо систему, неизбежно создаст проект, который будет повторять структуру коммуникаций самой организации».
Полностью отдавайтесь своему проекту
Стройте долгосрочные планы
Планирование на перспективу может стать преимуществом небольшого стартапа, потому что в крупных корпорациях многие вопросы остаются без разъяснений.
Бойтесь других стартапов, а не корпораций
Большие компании не должны быть главным страхом, отметил Салихефендик и процитировал основателя Y Combinator Пола Грэма, который указал на это ещё в 2006 году.
По мнению основателя Doist, если небольшая компания сталкивается с давлением гиганта, это значит, что она пытается решить важную задачу и преуспела в этом.