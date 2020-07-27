Амир Салихефендик призывает не бояться крупных корпораций и рекомендует не повторять их стратегии.

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Амир Салихефендик

Компания Doist разрабатывает менеджер задач Todoist и сервис для коммуникации в команде Twist. Её основатель и гендиректор Амир Салихефендик рассказал в Twitter о принципах, которые помогают его команде конкурировать с более крупными игроками вроде Google, Microsoft и Apple.

Мы уже более десяти лет соревнуемся с Google, Microsoft и Apple на гиперконкурентном рынке todo-приложений. Несколько мыслей о том, как вы можете конкурировать с Голиафами бизнеса с капитализацией $1 трлн. Амир Салихефендик

Предприниматель начал с примеров компаний, которым удаётся конкурировать с игроками намного крупнее:

Zoom — вырос до сервиса с капитализацией больше $50 млрд на рынке, где «годами управляли Голиафы».

Spotify — стала лидером рынка музыкального стриминга с капитализацией около $50 млрд, конкурируя с Apple и Google.

Dropbox — сумела достичь $10 млрд капитализации, несмотря на то, что крупные корпорации предустанавливали собственные сервисы вместе со своими операционными системами.

Shopify — стоит более $100 млрд. Работает на рынке онлайн-торговли, где доминирует Amazon.

Помимо многомиллиардных есть много небольших компаний, например Doist, Zapier, Superhuman, Figma, Notion. Они делают десятки или сотни миллионов долларов выручки в год. Для Голиафов $100 млн — всего лишь ошибка округления. Амир Салихефендик

«Голиафов принято считать непобедимыми. Но на самом деле они более уязвимы, чем мы думаем», — уверен Салихефендик. Он предлагает придерживаться следующих принципов.

Ставьте на сетевой эффект: когда каждый новый пользователь делает продукт более ценным для других

Стратегию, построенную на сетевом эффекте, сложнее скопировать, при этом она намного дешевле, чем стратегии, основанные на рекламе или продажах.

«Большинство компаний, одержавших победу над Голиафами, добились её благодаря сетевым эффектам».

Растите благодаря отличиям — вместо попытки конкурировать напрямую

Shopify успешен, потому что развивается как платформа, а не по модели агрегатора, как это делает Amazon. «У Shopify было бы мало шансов, если бы он кардинально не отличался от Amazon», — объяснил Салихефендик.

Ваш сервис должен быть удивительным. Вы проиграете, если ваше приложение станет таким же [как у конкурента] или посредственным. Firefox — отличный пример расплаты за потерю хватки. Firefox проиграл не потому, что Google играла грязно, а потому, что у Google получился браузер гораздо лучше. Амир Салихефендик

Стройте структуру, не похожую на структуру корпораций

Основатель Doist советует выбрать структуру компании, которая будет радикально отличаться от большой корпорации. Например, работать удалённо или перейти на open-source.

«Не смотрите на корпорации и не ведите себя похоже», — заключает Салихефендик. Он напомнил про закон Конвея: «Любая организация, разрабатывающая какую-либо систему, неизбежно создаст проект, который будет повторять структуру коммуникаций самой организации».

Полностью отдавайтесь своему проекту

Любите то, что вы делаете. У нас в Doist страсть к созданию лучшего todo-приложения в мире. Для Голиафа todo-приложение — один из тысячи приоритетов, и он не ставит своих лучших людей на эту задачу. Голиаф не обанкротится, если его todo-приложение провалится (а вот мы можем). Амир Салихефендик

Стройте долгосрочные планы

Планирование на перспективу может стать преимуществом небольшого стартапа, потому что в крупных корпорациях многие вопросы остаются без разъяснений.

Если вы работали в компании-Голиафе или сотрудничали с ней, вы понимаете, что она двигатель хаоса и неэффективности. Один из примеров: ад мессенджеров от Google. Амир Салихефендик

Бойтесь других стартапов, а не корпораций

Большие компании не должны быть главным страхом, отметил Салихефендик и процитировал основателя Y Combinator Пола Грэма, который указал на это ещё в 2006 году.

Как стартапу вам следует опасаться не крупных игроков, а других стартапов, о существовании которых вы пока и не подозреваете. Они опаснее Google, потому что, как и вы, загнаны в угол. Пол Грэм



По мнению основателя Doist, если небольшая компания сталкивается с давлением гиганта, это значит, что она пытается решить важную задачу и преуспела в этом.

Если вы строите что-то, что обратило на себя все внимание Голиафа, — каждому бы такую проблему! Slack атакуют Microsoft и Google, но с другой стороны, это компания на $15 млрд, в ней работают тысячи человек, а сервисом пользуются миллионы клиентов. Амир Салихефендик

В заключение

Это не игра с нулевой суммой, и вам не обязательно становиться многомиллиардной компанией. Нам нужно больше компаний:

• Которые создают отличные рабочие места, где амбиции и баланс находятся под контролем. • Делают значимые вещи, приходящиеся людям по душе. • Работают по принципам устойчивости. Амир Салихефендик