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Ольга Такмазьян
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Игнорируйте «нет», приспосабливайтесь к рынку и не бойтесь саморазрушения: уроки Джеффа Безоса во время создания Kindle Материал редакции

Один из первых членов команды Kindle Дэн Роуз рассказал в Twitter-треде, чему научился во время работы с основателем Amazon Джеффом Безосом в 2004 году

Дэн Роуз

Роуз работал в Amazon с 1999 по 2006 год, он руководил подразделением розничной торговли и помогал создавать первую электронную книгу Kindle.

Вот чему он научился за годы работы с Безосом:

Dan Rose @drose_999
In 2004 I got the opportunity to work with Jeff Bezos to develop the original Kindle. It was Amazon’s first foray into hardware and I learned a ton from my interactions with Jeff. Here’s some of the stories and lessons that I took away from that experience:
  1. Учитесь и приспосабливайтесь. Когда Apple «оцифровала» музыкальную индустрию, второй по величине источник дохода Amazon был уничтожен: продажи компакт-дисков были важны для компании. Но продажи книг приносили больше дохода — Безос взял идеи iPod и iTunes и применил их в Kindle.
  2. Игнорируйте «организационное нет» — крах доткомов сильно ударил по ритейлу, главному бизнесу Amazon, и мы всё ещё приходили в себя в 2004-м, когда Джефф запустил Kindle. В том же году он создал команду AWS, разрабатывающую коммерческий облачный сервис. Все говорили ему, что он распыляется, но он не обращал внимания.
  3. «Каннибализируйте себя». Стив Кессел руководил медиабизнесом Amazon в 2004 году — продажами книг, музыки и DVD. Только книги генерировали более 50% денежного потока Amazon. Безос снял его с должности и поручил создание Kindle. Новой миссией Кессела стало уничтожение его прежнего проекта.
  4. Не думайте, что у вас не получится только потому, что другие попытались и потерпели неудачу. Когда Amazon только начинала работу над Kindle, два стартапа в области электронных книг провалились, а у Sony был ридер, не пользующийся популярностью. Эти неудачи только укрепили решимость Безоса.
  5. Если что-то и так нормально работает, это не значит, что нельзя сделать ещё лучше. Безос однажды спросил у нас: «Бумажные книги — одно из величайших изобретений, у них нет недостатков. Как мы можем сделать чтение ещё лучше?». Мы ответили: сделать книги легче, портативнее и с простой синхронизацией.
  6. Изобретайте. В провальных электронных книгах использовали светодиодные экраны, мы же первыми стали применять дисплей на основе электронных чернил в коммерческих устройствах. В iPod использовали кабели для синхронизации, а мы — Wi-Fi и сотовую связь. Мы добавили клавиатуру для поиска (это была ошибка, но попробовать стоило). Мы изобрели новый способ оцифровки книг.
  7. Ставьте нереалистичные цели. Безос хотел, чтобы на старте Kindle в электронном магазине продавалось 100 тысяч книг по $9,99 каждая. Это была моя работа, и она казалась невыполнимой. Некоторые издатели воспринимали наше предложение с опасением, другие с безразличием. Но Безос не принимал отказы. Это были одни из самых трудных переговоров в моей карьере.
  8. Творите волшебство. Синхронизация по Wi-Fi без кабелей была новаторством, и наша команда гордилась этим достижением. Но Безос не считал, что это предел возможностей. Он настаивал на синхронизации по сотовой связи и не хотел брать с клиента плату за передачу данных. Мы сказали ему, что это невозможно, но он всё равно это сделал.
  9. Оборудование — это сложно. Каждая программная или интернет-платформа в конечном итоге создаёт аппаратное обеспечение. И каждый раз они понимают, что это гораздо сложнее, чем создавать программное обеспечение. Медленные итерационные циклы, атомы против битов и так далее. Единственный способ научиться — это выпустить продукт. Потребовалось три с половиной года, прежде чем первая модель Kindle стала доступна для покупки.
  10. Вдохновляйтесь. Обычному профессиональному гендиректору было бы невозможно создать Kindle или AWS в 2004 году в Amazon. Я помню, как сидел на множестве собраний, где люди спрашивали, зачем мы делаем такой поворот в основном бизнесе. Я был вдохновлён.
Dan Rose @drose_999
PS - Jeff almost died in a helicopter crash around the time of these stories. If he hadn’t survived, the world would look very different.
Безос чуть не погиб в вертолётной катастрофе в то время, о котором я рассказываю. Если бы он не выжил, мир выглядел бы совсем иначе.

#amazon #безос #тред

Ольга Такмазьян
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