Как решить семь самых распространенных проблем с запоминанием — в материале от издания Reminder.

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Вы помните, какое сегодня число? Где вы? Как вас зовут? Если да, значит, с вашей памятью все в порядке. Забываете имена? Путаете даты? Не знаете, куда подевали ключи? Не запоминаете планы? Это нормально, но есть способы делать это реже.

Как исправить ошибки памяти

Вернее, наши ошибки в работе с памятью. Мы часто жалуемся на то, что память нас подводит, потому что принимаем некоторые особенности её работы за нарушения. На самом деле нас подводит не память, а привычка оценивать эту функцию мозга по аналогии с компьютером, в котором любая странность с памятью — признак проблем с железом или софтом.

Наша память работает не как компьютер, у неё нет ни жёсткого диска, ни своего отдела в мозге. Это даже не один процесс, а много взаимосвязанных процессов, протекающих на разных уровнях. И чтобы добиться от памяти максимальной отдачи, не нарушая её работу, нам нужно научиться её понимать.

Вы забываете, что произошло только что

Вам называют на встрече имя нового знакомого, и вы тут же его забываете. Неприятно, неловко, но главное — почему?

Почему? Потому что вы его и не запоминали. В момент поступления этой информации вы были сосредоточены на чём-то другом и просто её проигнорировали. В результате она продержалась в вашей сенсорной памяти положенные три секунды и исчезла навсегда.

Что делать? На этот раз уже ничего — придётся вежливо переспросить. А на будущее: информация в кратковременной памяти кодируется в виде звука. Чтобы запомнить впервые услышанное имя, обычно достаточно произнести его самому хотя бы один раз. Действует безотказно.

Вылетело из головы

Вы начали фразу, чтобы поделиться какой-то мыслью, но вас перебили, и вы забыли, что хотели сказать.

Почему? Исследование показывает, что тут действует такой же механизм, как и при резкой остановке физического движения. Неожиданный стимул приводит в действие субталамическое ядро — скопление плотно упакованных нейронов, которые и прерывают ваш мыслительный процесс.

Что делать? Кратковременная память — ситуативный процесс, то есть он привязан к событиям, на фоне которых развивается. Чтобы вспомнить забытое, часто достаточно мысленно воспроизвести предшествующую последовательность событий или просто вернуться в место, где возникла первоначальная мысль.

Когда вертится на языке

Вы точно знаете, что именно хотите сказать, но не можете вспомнить нужное слово. Обычно это касается имён, дат, названий мест, книг или фильмов. Интересно, что при этом мы почти всегда хорошо помним, о каком человеке, месте или фильме идет речь.

Почему? В психологии такое называется блокировкой. Этот феномен хорошо изучен во время серии экспериментов этих двух ученых, как их там...

Проблема в том, что информация об интересном научном эксперименте и имена его авторов обычно закодирована в долговременной памяти разными нейронными сетями. И одно воспоминание совсем не обязательно тянет за собой другое. Ведь, если честно, имена и даты впечатляют нас гораздо меньше фактов. Мозг по запросу выдал вам ту информацию, которую вы искали, а с названиями разбирайтесь сами.

Что делать? Единственный реальный способ борьбы с блокировками — создавать прочные ассоциации между опорными фактами и дополнительной информацией.

Психолог Дэниел Шактер в книге The Seven Sins of Memory показывает, что нам гораздо легче запомнить имя человека, если оно ассоциируется с каким-то тематически близким понятием.

Психолог Дэниел Шактер

Например, режиссер Джеймс Кэмерон — с камерой. А если ничего не помогает, просто достаньте смартфон и загляните в интернет: кстати, вот и эти учёные — Роджер Браун и Дэвид Макнейл.

Вы не можете запомнить списки, номера или цитаты

Вы только что прочитали номер карты, потянулись вбить его на сайт для оплаты и — уже ничего не помните. Нет, это не признак слабоумия, а совершенно нормальное явление.

Почему? Потому что кратковременная память оперирует короткими блоками информации — от пяти до девяти элементов. А в номере кредитной карты цифр намного больше — целых 16.

Что делать? Разбивайте длинные последовательности цифр на короткие блоки по два-три элемента — так мы запоминаем телефонные номера.

Если это список дел или покупок, можно разделить их по категориям: кратковременная память заточена на структурирование информации. Можно придать блокам информации индивидуальность с помощью эмоционально окрашенных ассоциаций.

Например, разбить ВВП России на два фрагмента по три цифры и привязать к каждому запоминающийся визуальный образ. Чемпион по запоминанию Нельсон Дэллис проделал это однажды с числом Пи.

Тот же приём можно использовать для запоминания красивых цитат. Попробуйте превращать их в воображении в наглядные сцены и повторяйте ключевые слова вслух в разных контекстах: сочетание визуального и акустического кодирования даёт больше шансов перевести информацию в долговременную память.

Не можете удержать в памяти длинный текст

Сколько вы ни стараетесь затвердить тезисы своего завтрашнего выступления, какой-то пункт обязательно теряется.

Почему? Долговременная память, в отличие от кратковременной, работает не по линейной схеме, а по принципу ассоциаций. Если вы вспоминаете текст по порядку, представляя его визуальный образ, вы нарушаете этот принцип.

Что делать? Перенести новую информацию в хорошо знакомый вам контекст. Тут работает один популярный мнемонический приём, который иногда называют memory palace.

Представьте себе хорошо знакомое место, например, дорожку в парке, по которой вы часто совершаете пробежки. А теперь мысленно «привяжите» тезисы своего доклада к запоминающимся местам на этом маршруте, а во время выступления двигайтесь в воображении от одного предмета к другому.

Вы забываете, что запланировали на день

Почему? Будущее, которого ещё нет, интересует мозг не больше, чем прошлое, которого уже нет. Если от намеченного дела не зависит жизнь и благополучие, оно всегда меркнет на фоне текущих задач. Принцип тут простой: если днём вам предстоит что-то важное или увлекательное, вы почти гарантированно забудете о планах.

Что делать? Пользоваться автоматическими напоминаниями в смартфоне. Но если вы любите испытывать силу воли, можно попробовать развить у себя навык реакции на определенные триггеры, например, приучите себя думать о намеченных делах при виде какой-то детали интерьера.

Вы помните то, чего не было

Вы так ясно помните, что в детстве катались на яхте, что не верите своим глазам и ушам, когда видите фото и слышите рассказ родственников о том, что на самом деле вы просто пускали игрушечный кораблик в пожарном пруду.

Почему? На самом деле сама информация о давних событиях никуда не девается. Объём долговременной памяти практически неограничен. И если бы вам стимулировали височные доли, как участникам экспериментов нейрохирурга Уайлдера Пенфилда, вы почувствовали бы себя героем фильма «Вспомнить все». Но новые связи между нейронами могут «перекрывать» старые, создавая такие необычные эффекты, как дежавю.

Технически ложные воспоминания не так уж далеки от тех, которые мы считаем настоящими. Ученые установили, что память о давних событиях постоянно «переписывается» с учётом накопленного опыта.

Что делать? Ничего. Переписывать личную историю — не преступление, а естественный психологический процесс. Например, Фрейд считал, что так мы вытесняем из сознания неприятные или болезненные переживания. Так что, может, лучше и не вспоминать про тот кораблик — вдруг он утонул, причинив вам психическую травму.

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.