Как исправить ошибки памяти

Вы забываете, что произошло только что

Вылетело из головы

Когда вертится на языке

Психолог Дэниел Шактер в книге The Seven Sins of Memory показывает, что нам гораздо легче запомнить имя человека, если оно ассоциируется с каким-то тематически близким понятием.