Что сделать, чтобы собрать MVP без знания кода и за месяц зарегистрировать компанию в европейской стране, не посещая её.

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В августе 2020 года серийные предприниматели Дмитрий Масленников и Сергей Пахандрин запустили англоязычного чат-бота PitchBob.io.

Сервис задаёт пользователю вопросы, отвечая на которые можно чётко сформулировать бизнес-идею, получить документы (например, «холст» на одну страницу с ёмким описанием проекта) и отправить их потенциальному инвестору.

Одна из особенностей проекта — он создан без разработчиков. Кроме сооснователей, над проектом работают дизайнер, маркетолог и эксперт по созданию презентаций.

На текущую версию продукта предприниматели потратили около $2000 и семи месяцев работы. Сам стартап они зарегистрировали в Эстонии, находясь в России и не имея европейского гражданства.

Пример работы чат-бота на базе сайте

Идея и тестирование

До PitchBob.io Масленников семь лет развивал консалтинговую компанию Disruptive Partners, которая помогает трансформировать и улучшать бизнес. Чтобы предприниматели чётче оформляли мысли, он использовал Word-документ с пропусками: если их заполнить, получалось ёмкое описание бизнес-идеи.

В начале 2020 года Масленников обратился к предпринимателю Сергею Пахандрину с предложением превратить этот файл в чат-бота.

Они потратили около двух месяцев, обсуждая идею и обдумывая, стоит ли им сразу обращаться к разработчикам или спроектировать бота самим, без знания кода. Они выбрали второй вариант, так получилось бы сделать MVP дешевле и быстрее.

Когда предприниматели собрали MVP, они протестировали идею на акселерационной программе «Гознака». Им важно было узнать: удобно ли стартапам подавать заявку на участие в мероприятии через чат-бота на сайте и комфортно ли самой компании обрабатывать полученные запросы в одинаковой подаче.

Для этого предприниматели запустили сайт для отбора заявок, куда интегрировали часть вопросов будущего PitchBob.io.

За полтора месяца программа собрала 179 заявок. Ориентируясь на свой опыт, Масленников считает, что результат получился хорошим. «Гознаку» результат тоже понравился.

Пример холста с описанием проекта, созданным через чат-бота

Сборка MVP

Продукт сделали в четыре этапа:

Два месяца — формулировка идеи и обсуждение, как должен выглядеть результат. Два месяца — создание MVP. Два месяца — тестирование идеи. Четыре месяца (два из которых параллельно с тестированием) — упаковка и продвижение: создание и наполнение сайта, рекламных кампаний для соцсетей.

Если заниматься стартапом постоянно, можно уложиться в три месяца, говорит Масленников.

Чтобы собрать проект без кода, создатели подбирали и связывали между собой сторонние сервисы:

Ответы собираются через два сервиса: для проведения опросов — Typeform ($720 в год); для ботов, которые работают в мессенджерах и на базе голосовых помощников — Aimylogic (около $14 в месяц).

Сервисы привязаны к Google-таблицам, куда поступают все ответы пользователей.

На основе этих данных с помощью скриптов формируются и оформляются документы: письмо инвестору, тизер.

Чтобы получить файлы на электронную почту, пользователь платит $9,90 через глобальную систему платежей Stripe.



Однако Stripe нельзя подключить к российской компании, рассказал Масленников. Решить задачу можно с помощью специальных программ электронного резидентства в странах вроде Эстонии.

Регистрация компании в Эстонии

Программа резидентства позволяет стать «электронным гражданином» европейской страны, чтобы зарегистрировать стартап, банковский счёт и привязать к нему Stripe.

Она не даёт права на физический въезд в страну — для этого нужно получать обычную визу.

Документы, которые получают после оформления электронного гражданства

Регистрация PitchBob.io в Эстонии обошлась в $500, по подсчётам Масленникова, и заняла в четыре этапа:

Получение электронного гражданства. Для него нужно заполнить заявку на сайте, а потом посетить эстонское посольство, чтобы забрать документы. На это уходит около трёх недель. Зарегистрировать эстонскую компанию. Открыть банковский счёт на компанию. Подключить к счёту Stripe.