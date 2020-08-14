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Дарья Дейнека
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Быстро протестировать и без разработки запустить сервис в Эстонии, сидя в России: пример проекта PitchBob.io Материал редакции

Что сделать, чтобы собрать MVP без знания кода и за месяц зарегистрировать компанию в европейской стране, не посещая её.

11 комментариев
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В августе 2020 года серийные предприниматели Дмитрий Масленников и Сергей Пахандрин запустили англоязычного чат-бота PitchBob.io.

Сервис задаёт пользователю вопросы, отвечая на которые можно чётко сформулировать бизнес-идею, получить документы (например, «холст» на одну страницу с ёмким описанием проекта) и отправить их потенциальному инвестору.

Одна из особенностей проекта — он создан без разработчиков. Кроме сооснователей, над проектом работают дизайнер, маркетолог и эксперт по созданию презентаций.

На текущую версию продукта предприниматели потратили около $2000 и семи месяцев работы. Сам стартап они зарегистрировали в Эстонии, находясь в России и не имея европейского гражданства.

Пример работы чат-бота на базе сайте

Идея и тестирование

До PitchBob.io Масленников семь лет развивал консалтинговую компанию Disruptive Partners, которая помогает трансформировать и улучшать бизнес. Чтобы предприниматели чётче оформляли мысли, он использовал Word-документ с пропусками: если их заполнить, получалось ёмкое описание бизнес-идеи.

В начале 2020 года Масленников обратился к предпринимателю Сергею Пахандрину с предложением превратить этот файл в чат-бота.

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Они потратили около двух месяцев, обсуждая идею и обдумывая, стоит ли им сразу обращаться к разработчикам или спроектировать бота самим, без знания кода. Они выбрали второй вариант, так получилось бы сделать MVP дешевле и быстрее.

Когда предприниматели собрали MVP, они протестировали идею на акселерационной программе «Гознака». Им важно было узнать: удобно ли стартапам подавать заявку на участие в мероприятии через чат-бота на сайте и комфортно ли самой компании обрабатывать полученные запросы в одинаковой подаче.

Для этого предприниматели запустили сайт для отбора заявок, куда интегрировали часть вопросов будущего PitchBob.io.

За полтора месяца программа собрала 179 заявок. Ориентируясь на свой опыт, Масленников считает, что результат получился хорошим. «Гознаку» результат тоже понравился.

Пример холста с описанием проекта, созданным через чат-бота

Сборка MVP

Продукт сделали в четыре этапа:

  1. Два месяца — формулировка идеи и обсуждение, как должен выглядеть результат.
  2. Два месяца — создание MVP.
  3. Два месяца — тестирование идеи.
  4. Четыре месяца (два из которых параллельно с тестированием) — упаковка и продвижение: создание и наполнение сайта, рекламных кампаний для соцсетей.

Если заниматься стартапом постоянно, можно уложиться в три месяца, говорит Масленников.

Чтобы собрать проект без кода, создатели подбирали и связывали между собой сторонние сервисы:

  • Ответы собираются через два сервиса: для проведения опросов — Typeform ($720 в год); для ботов, которые работают в мессенджерах и на базе голосовых помощников — Aimylogic (около $14 в месяц).
  • Сервисы привязаны к Google-таблицам, куда поступают все ответы пользователей.
  • На основе этих данных с помощью скриптов формируются и оформляются документы: письмо инвестору, тизер.
  • Чтобы получить файлы на электронную почту, пользователь платит $9,90 через глобальную систему платежей Stripe.

Однако Stripe нельзя подключить к российской компании, рассказал Масленников. Решить задачу можно с помощью специальных программ электронного резидентства в странах вроде Эстонии.

Регистрация компании в Эстонии

Программа резидентства позволяет стать «электронным гражданином» европейской страны, чтобы зарегистрировать стартап, банковский счёт и привязать к нему Stripe.

Она не даёт права на физический въезд в страну — для этого нужно получать обычную визу.

Документы, которые получают после оформления электронного гражданства

Регистрация PitchBob.io в Эстонии обошлась в $500, по подсчётам Масленникова, и заняла в четыре этапа:

  1. Получение электронного гражданства. Для него нужно заполнить заявку на сайте, а потом посетить эстонское посольство, чтобы забрать документы. На это уходит около трёх недель.
  2. Зарегистрировать эстонскую компанию.
  3. Открыть банковский счёт на компанию.
  4. Подключить к счёту Stripe.

После этого можно подать заявку на стартап-визу в Эстонию — она позволяет жить в стране, чтобы развивать проект, рассказал Масленников.

#pitchbot #стартап

Дарья Дейнека
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11 комментариев
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Привет

2

Интересуют больше подробности про первый пункт:
"Программа электронного резидентства позволяет стать «электронным гражданином» европейской страны, чтобы зарегистрировать стартап, банковский счёт и привязать к нему Stripe."

Ответить

Antony Livshits

Привет
0

Вот это - https://e-resident.gov.ee/ 

Ответить

Vladislav Baimurzin

Привет
0

На самом деле довольно просто открывается https://e-resident.gov.ee/
есть еще стартапы\компании которые помогают все это дело открыть и менеджить потом: 1office, xolo 

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E-Residency, powered by the Republic of Estonia, enables entrepreneurs to start a trusted…
e-resident.gov.ee
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Sergei Toropov

Привет
0

Формулировка "электронный гражданин" в описанном контексте – то еще инфоцыганство.
В остальном – ссылку уже дали :)

Ответить

Иван Лобанов

1

У меня у одного сайт по ссылке в тг ведёт на домен который продаётся?

Ответить

Валерий Алексеев

1

Спасибо за статью. Поделитесь информацией, как открыли Stripe? Он же через e-residence позволяет открыть аккаунт только если владелец e-residence приживает в одной из стран, где работает Stripe?

Лежит у меня эта карточка на полке, и из-за этого фильтра со стороны Stripe дальше так и не подвинулся.

Ответить

TL

0

Самое непонятное, как они открыли банковский счёт в ЕС будучи, гражданами РФ. Э-резидентство никак не упрощает процедуру открытия банковского счёта чувакам из Зимбабве или России. Указана ссылка на transferwise, но это обычный сервис денежных переводов. В общем, самое главное в этой истории не раскрыто.

Ответить

Дарья Дейнека

TL
0

Уточним.

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Nikita Rogatov

0

Одного не понял зачем все это надо было делать ?

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Taras Halturin

0

А бизнес-то где? 

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Alexey Bolotskikh

0

А если тот же PayPal использовать для платежей? Они с Россией работают.

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