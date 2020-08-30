Подборка книг, тестов и курсов, чтобы развить критическое мышление

Как развить навык, который поможет принимать оптимальные решения, рассказало издание Reminder.

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Мы постоянно принимаем решения. Однако далеко не всегда они приводят к желаемому результату. Иногда это происходит по вине обстоятельств, но чаще — из-за того, что решение изначально не соответствует цели. Сегодня вы можете быть расстроены, завтра – раздражены, послезавтра – счастливы.

Каждый раз эти эмоции мешают вам учитывать все факторы и оценивать все риски, заставляя делать выбор, который только кажется правильным. Потому что в момент сильных эмоциональных переживаний, мы склонны путать чувства с логическими аргументами. Как избежать этой когнитивной ошибки? Ответ одновременно простой и сложный.

Это просто, потому что у нас уже есть в распоряжении самый совершенный инструмент анализа и обработки информации — человеческий мозг. И есть технология управления этим инструментом — критическое мышление. Его главные элементы — логика, знание основ психологии и максимально возможная объективность.

Американский философ Джон Дьюи, который придумал термин «критическое мышление», писал в книге «Как мы мыслим» (ее, кстати, стоит почитать), что большинство из нас обычно сознает важность какой-то технологии только в тот момент, когда она дает сбой.

Если количество неудачных решений начинает расти, воспринимайте это как сигнал, что критическое мышление требует отладки. Сложность в том, что критическое мышление, в отличие от многих других технологий, нужно нам не в одной области, а везде и всегда, поэтому для его развития недостаточно книг или курсов по одной теме.

Чтобы облегчить эту задачу, мы подобрали для вас ссылки на самые разные ресурсы — всегда полезные, но не всегда самые очевидные.

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Психометрический тест Уотсона — Глейзера

Один из самых надежных инструментов проверки способности к критическому мышлению. Именно его используют в американских юридических компаниях при отборе кандидатов на стажировку.

Тест поможет вам оценить себя по нескольким базовым параметрам: насколько вы склонны к анализу, умеете ли делать логические выводы, определять сильные и слабые стороны аргументов и отделять предположения от фактов. При этом учитывается и время, которое вы тратите на каждый ответ. Доступен в онлайне, например, здесь. Средние баллы — 40–70.

Critical Reasoning for Beginners Мэриан Талбот

На этот оксфордский курс лететь в Англию необязательно. Цикл из шести лекций философа и специалистки по критическому мышлению Мэриан Талбот отлично уложился в формат подкастов, которые долгое время занимали верхние строчки в рейтинге популярности iTunes U.

И вполне заслуженно: если вы хотите узнать, как строится аргументация, какие есть типы аргументов и чем дедуктивный метод мышления отличается от индуктивного, это лучший выбор.

На самом деле курс посвящен искусству спора, а соломенными человечками эксперты по критическому мышлению называют логические уловки, призванные сбить вас с толку, как соломенное чучело на поле отвлекает на себя внимание птиц. Авторы обещают научить вас им противостоять за два дня лекций, дебатов и тематических игр.

Прочитать

Современная вариация на тему классической энциклопедии человеческой глупости Чарльза Маккея «Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы».

Разница в том, что Маккей писал о всем человечестве, а знаток психологии Макрэйни рассказывает о каждом из нас: как мы обманываем себя и поддаемся нерациональному мышлению, потому что боимся признавать, что иногда бываем не так уж умны. 48 типов заблуждений в 48 главах.

Глубокий вдох — один из множества способов взять под контроль лимбическую систему, которая часто оказывает нам медвежью услугу, из лучших побуждений мешая принимать взвешенные решения.

Помните старый анекдот про двух студентов-философов: в пылу спора один выплескивает другому в лицо содержимое бокала. Тот спокойно утирается, выдерживает паузу и говорит: «Что ж, это было лирическое отступление, а теперь я жду аргументов». Эта книга научит вас сохранять такое же философское спокойствие.

Большой сайт с массой текстов, серией подкастов, библиотекой книг, набором семинаров и видео по теории и практике критического мышления. В самом свежем цикле видеороликов создатель ресурса, американский невролог Стивен Новелла, по совместительству президент Общества скептиков Новой Англии, подвергает критическому анализу идею «укрепления иммунитета».

Книга бывшего президента Американской психологической ассоциации построена как комбинация теории и практических рекомендаций в конце каждой главы: как прокачать логическое мышление и умение проверять аргументы, как научиться принимать адекватные решения и применять в своей жизни законы теории вероятности.

И, конечно, как взять на вооружение SQ3R — в этой аббревиатуре зашифрован алгоритм работы с информацией, состоящий из пяти шагов: survey (оценить), question (задать вопросы), read (прочесть), recall (вспомнить) и review (пересмотреть).

Все мы знаем притчу о слепых, которые пытаются определить на ощупь, что представляет собой слон, и делают разные выводы в зависимости от того, какую часть его тела они потрогали: ногу, хвост, бок или хобот.

Видеть связь между, казалось бы, разрозненными фактами и процессами, чтобы мысленно охватить всю картину в целом, — этому учит книга самого известного в мире эксперта по системному мышлению Донеллы Медоуз.

Это не про того Гарри Поттера, который отправился изучать волшебство в закрытый колледж, а про вундеркинда, который в 11 лет знаком с квантовой механикой, когнитивной психологией, теорией вероятностей и другими настоящими чудесами.

Герой фанфика Элиезера Юдковского на практике постигает ключевые понятия психологии и логики — типа фундаментальной ошибки атрибуции и утилитарных приоритетов. Юдковский (специалист по искусственному интеллекту и гуру движения рационального мышления) выбрал своим героем Гарри Поттера вполне рационально — чтобы охватить как можно более широкую аудиторию.

Но если вы хотите продвинуться вглубь, у автора есть сайт, где вас ждет кладезь ценной информации о преодолении стереотипов и когнитивных искажений. А заодно — доказательство теоремы Леба в картинках. Многие материалы переведены и выложены на русскоязычном сайте по рациональному мышлению LessWrong.

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Animations: Critical Thinking Джеймс Хатсон

Австралийский просветительский ресурс Bridge9 совместно с графиком и мультипликатором Джеймсом Хатсоном снял серию из шести мультфильмов об основах критического мышления. Например, что такое настоящий аргумент или как заметить логическую ошибку. Авторы явно понимают, что самый ценный наш ресурс — время. Вам понадобится всего по две минуты на каждую тему.

Сериал про стереотипы и заблуждения современного общества. За каждый выпуск ведущий, комик Адам Коновер, успевает разрушить все наши предубеждения на конкретную тему — от автомобилей и размера чаевых до секса. Хороший способ научиться тому, как применять критическое мышление на практике и находить сюрпризы в самых привычных вещах.

Культовый ютуб-канал британского исследователя, скрывающегося под ником Даг и называющего себя «секулярным гуманистом». Темы варьируются от прикладной науки и методов саморазвития до разоблачения псевдонаучных идей и догматизма. Все видео QualiaSoup — образец рациональности и логики. Но тему лучше всего раскрывают два: Open-mindness и Critical Thinking.

Статья подготовлена онлайн-изданием Reminder, которое посвящено здоровью, психологии и практической философии. Больше полезной информации можно найти на наших страницах в Facebook, Telegram или в рассылке.

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